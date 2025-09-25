Áll a bál a Generalinál: mi lesz a nagy összeolvadással?

A Generali és a BPCE vagyonkezelői üzletágainak tervezett egyesítése a biztosító igazgatótanácsának kell jóváhagynia, miközben jelentős ellenállásba ütközik a Generali két legnagyobb részvényese részéről - hívja fel a figyelmet a biztosítón belül fennálló feszültségre a Reuters.

Az olasz Generali biztosító csütörtökön közölte, hogy a francia BPCE bankcsoporttal tervezett, vagyonkezelői üzletágak egyesítéséről szóló végleges megállapodás csak a biztosító igazgatótanácsának előzetes jóváhagyásával léphet életbe.

A két pénzügyi csoport januárban írt alá egy nem kötelező érvényű megállapodást, amely szerint

egyesítenék a Generali Investments és a Natixis Investment Managers üzletágakat,

létrehozva ezzel Európa legnagyobb bevételű vagyonkezelőjét.

A tervet viszont határozottan ellenzi a Generali két legnagyobb részvényese:

Francesco Gaetano Caltagirone olasz üzletember és

a néhai Ray-Ban milliárdos Leonardo Del Vecchio örököseinek Delfin nevű holdingja.

A tranzakció Rómában is aggodalmat keltett: a kormány arra törekszik, hogy az olasz megtakarításokat belföldön fektessék be.

A két ellenszegülő befektető három helyet birtokol a Generali igazgatótanácsában, míg a többi tíz tagot a legnagyobb részvényes, a Mediobanca nevezte ki.

Az olasz sajtóban korábban olyan találgatások jelentek meg, hogy a tranzakciót részvényesi szavazásra bocsáthatják, ám a biztosító közleménye szerint a két vállalat december 31-ig folytatja a tárgyalásokat. A Generali azt is megerősítette, hogy megállapodott a BPCE-vel az 50 millió eurós felbontási díj eltörléséről, amely akkor lépett volna életbe, ha a javasolt üzlet meghiúsul.

Címlapkép forrása: Shutterstock

