Az EU nekiment az SAP-nak

Versenyjogi vizsgálatot indított az Európai Bizottság az SAP ellen, miután felmerült a gyanú, hogy a német szoftveróriás visszaélhetett piaci erőfölényével a vállalati szoftvertámogatási szolgáltatások piacán. Az SAP szerint működése megfelel az uniós szabályoknak, és nem számít jelentős pénzügyi hatásra.

Versenyjogi vizsgálatot indított az Európai Bizottság a német szoftvercég, az SAP ellen, mivel aggályok merültek fel a vállalat szoftvertámogatási szolgáltatásokkal kapcsolatos gyakorlataival kapcsolatban. A brüsszeli testület csütörtöki közleménye szerint a vizsgálat azt értékeli majd, hogy

az SAP torzíthatta-e a versenyt a vállalat által licencelt, helyben telepített szoftverek karbantartási és támogatási szolgáltatásainak utópiacán.

Az SAP a vizsgálat megindítására reagálva hangsúlyozta, hogy minden tevékenysége összhangban áll az uniós versenyjogi szabályokkal, ugyanakkor komolyan veszi az Európai Bizottság aggályait.

Komolyan vesszük a felvetett kérdéseket, és szorosan együttműködünk az Európai Bizottsággal a megoldás érdekében. Nem számítunk arra, hogy az eljárás számottevő hatással lesz pénzügyi teljesítményünkre.

– közölte a vállalat szóvivője.

Az SAP részvényárfolyama ma 1,5 százalékot esett.

Címlapkép forrása: Krisztian Bocsi/Bloomberg via Getty Images