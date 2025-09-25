Botrány a Prime körül: óriási bírságot fizet az Amazon

Az amerikai Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (FTC) csütörtökön jelentette be, hogy az Amazon

2,5 milliárd dolláros megállapodást kötött a hatósággal.

A megegyezés értelmében a vállalat

1,5 milliárd dolláros alapot hoz létre, amelyből mintegy 35 millió Prime előfizető kaphat kártérítést , valamint

A megállapodás részeként azok az ügyfelek, akik 2019. június 23. és 2025. június 23. között iratkoztak fel a Prime szolgáltatásra az FTC által megtévesztőnek minősített ajánlatokon keresztül, és a feliratkozást követő évben háromnál kevesebb Prime-előnyt (például Prime Video) vettek igénybe, automatikusan 51 dolláros kifizetésben részesülnek. A megegyezés lehetővé teszi továbbá, hogy

azok az ügyfelek is kártérítési igényt nyújtsanak be, akik sikertelenül próbálták lemondani Prime-előfizetésüket az említett időszakban.

Az Amazon a megállapodás részeként vállalta, hogy "egyértelmű és jól látható" gombot hoz létre, amellyel az ügyfelek elutasíthatják a Prime-előfizetést, valamint egyszerűbbé teszi a lemondási folyamatot. A cég emellett kötelezettséget vállalt arra, hogy a regisztrációs folyamat során világosabban közli az előfizetés feltételeit, és független, harmadik féltől érkező felügyelőt fizet a megfelelés ellenőrzésére.

Az FTC a seattle-i szövetségi bíróságon zajló per kezdete után mindössze néhány nappal jelentette be a megállapodást. Az Amazon ugyanakkor

nem ismerte el a jogsértést

a megállapodás részeként. A vállalat közleményében hangsúlyozta, hogy a megegyezés lehetővé teszi számára, hogy előre tekintsen és az ügyfelekre összpontosítson. "Rendkívül keményen dolgozunk azon, hogy világossá és egyszerűvé tegyük az ügyfelek számára mind a Prime-tagság regisztrációját, mind a lemondását" – közölte a cég.

A megállapodás az FTC második legnagyobb kártérítési összege a hatóság történetében, és jelentős győzelmet jelent a technológiai cégekkel szemben keményebb fellépést szorgalmazó FTC-stratégia számára, amely még Donald Trump első elnöksége alatt kezdődött.

Címlapkép forrása: Shutterstock