Botrány a Prime körül: óriási bírságot fizet az Amazon

Az amerikai Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (FTC) csütörtökön jelentette be, hogy az Amazon
2,5 milliárd dolláros megállapodást kötött a hatósággal.
A megegyezés értelmében a vállalat
- 1,5 milliárd dolláros alapot hoz létre, amelyből mintegy 35 millió Prime előfizető kaphat kártérítést, valamint
- további 1 milliárd dolláros bírságot fizet az FTC-nek.
A megállapodás részeként azok az ügyfelek, akik 2019. június 23. és 2025. június 23. között iratkoztak fel a Prime szolgáltatásra az FTC által megtévesztőnek minősített ajánlatokon keresztül, és a feliratkozást követő évben háromnál kevesebb Prime-előnyt (például Prime Video) vettek igénybe, automatikusan 51 dolláros kifizetésben részesülnek. A megegyezés lehetővé teszi továbbá, hogy
azok az ügyfelek is kártérítési igényt nyújtsanak be, akik sikertelenül próbálták lemondani Prime-előfizetésüket az említett időszakban.
Az Amazon a megállapodás részeként vállalta, hogy "egyértelmű és jól látható" gombot hoz létre, amellyel az ügyfelek elutasíthatják a Prime-előfizetést, valamint egyszerűbbé teszi a lemondási folyamatot. A cég emellett kötelezettséget vállalt arra, hogy a regisztrációs folyamat során világosabban közli az előfizetés feltételeit, és független, harmadik féltől érkező felügyelőt fizet a megfelelés ellenőrzésére.
Az FTC a seattle-i szövetségi bíróságon zajló per kezdete után mindössze néhány nappal jelentette be a megállapodást. Az Amazon ugyanakkor
nem ismerte el a jogsértést
a megállapodás részeként. A vállalat közleményében hangsúlyozta, hogy a megegyezés lehetővé teszi számára, hogy előre tekintsen és az ügyfelekre összpontosítson. "Rendkívül keményen dolgozunk azon, hogy világossá és egyszerűvé tegyük az ügyfelek számára mind a Prime-tagság regisztrációját, mind a lemondását" – közölte a cég.
A megállapodás az FTC második legnagyobb kártérítési összege a hatóság történetében, és jelentős győzelmet jelent a technológiai cégekkel szemben keményebb fellépést szorgalmazó FTC-stratégia számára, amely még Donald Trump első elnöksége alatt kezdődött.
Címlapkép forrása: Shutterstock
