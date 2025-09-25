Egyre nagyobb az esés az európai tőzsdéken

Idén augusztusban 5,3%-kal nőtt az autóértékesítés az Európai Unióban, ezzel az éve alső 8 hónapjában az új autók regisztrációja az Európai Unióban 0,1%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest, annak ellenére, hogy az elmúlt két hónapban már ismét pozitív növekedést mutatott a piac. A visszafogott eredmények azt jelzik, hogy az autóipar még mindig nehezen talál vissza a stabil növekedési pályára, miközben a hajtáslánc-technológiák átalakulása felgyorsul.

A tisztán elektromos autók (BEV) piaci részesedése az éve első 8 hónapjában 15,8%-on állt, ami jelentős előrelépés az egy évvel korábbi 12,6%-os szintről.

A hibrid-elektromos járművek (HEV) továbbra is a legnépszerűbb választásnak számítanak az uniós autóvásárlók körében. Részarányuk az új regisztrációban 34,7%, ami aláhúzza a technológia átmeneti szerepét a teljes villamosítás felé vezető úton.

Ezzel szemben a benzines és dízelmodellek együttes piaci részesedése tovább zsugorodott: idén már csak 37,5%-ot értek el, szemben a 2024-es év azonos időszakában mért 47,6%-kal. A tendencia egyértelmű: a hagyományos belső égésű motorok fokozatosan háttérbe szorulnak, miközben az elektromosítás különböző formái egyre nagyobb szeletet hasítanak ki a piacból. (ACEA)