Az Európai Bizottság előzetes megállapításokat készül közzétenni, amelyek szerint a Meta közösségi platformjai
nem rendelkeznek megfelelő "értesítési és intézkedési mechanizmussal",
amely lehetővé tenné a felhasználók számára a jogellenes tartalmak bejelentését és eltávolíttatását. Az információ két, a terveket ismerő, de névtelenséget kérő forrástól származik.
A vádirat várhatóan a következő hetekben jelenik meg, ami egy újabb lépése a Bizottság által 2024 áprilisában indított vizsgálatnak. Ha a megállapításokat megerősítik, a Meta
jelentős bírságra számíthat, bár előbb lehetőséget kap arra, hogy megoldásokat kínáljon fel, vagy cáfolja a vádakat.
Ben Walters, a Meta szóvivője közölte, hogy a vállalat nem ért egyet azzal a feltételezéssel, hogy megsértette volna a Digitális Szolgáltatásokról szóló törvényt (DSA), és továbbra is tárgyalásokat folytat az uniós tisztviselőkkel.
A DSA értelmében azoknak a platformoknak és keresőmotoroknak, amelyek több mint 45 millió havi aktív felhasználóval rendelkeznek az EU-ban, hatékony intézkedéseket kell hozniuk a jogellenes vagy káros tartalmak terjedésének megakadályozására. A Meta jelenleg két vizsgálat alatt áll, amelyek a jogellenes tartalmakra és dezinformációra, valamint a kiskorúak védelmére vonatkoznak.
Más nagy platformok, köztük Elon Musk X-e, a ByteDance TikTokja, az e-kereskedelmi vállalatok közül a Temu és az AliExpress, valamint több pornográf weboldal is DSA-eljárás alatt áll, bár a Bizottság eddig nem szabott ki bírságot rájuk.
Címlapkép forrása: Shutterstock
Elszabadultak a tilosban járók a Facebookon és az Instán, lecsap az EU a Metára
Ebből még egy hatalmas bírság is lehet.
Orosz vadászgépek miatt riasztották a magyar Gripeneket
A BAP-misszió kereteiben történt az eset.
Ultimátumot kapott Oroszország a NATO-tól: „a követkető vadászgépet lelőjük”
Rendkívüli találkozón kapta meg Moszkva a figyelmeztetést.
Ragyogó hír érkezett a hétvégi időjárásról
Most aztán lehet ám kirándulni!
Jelentős az érdeklődés az energiatárolók piacán
Megújuló energia fogj adni 2040-re a hazai kapacitás-portfolió 70%-át.
Nagyon furcsa dolog történik Amerikában: hirtelen összehívtak több száz tábornokot, senki nem tud semmit
"Az emberek nagyon aggódnak."
Botrány a Prime körül: óriási bírságot fizet az Amazon
Gyorsan lezárta peres ügyét a gigacég.
Lavrov: a NATO és az EU hadat üzent Oroszországnak
Moszkva egyre keményebb retorikát folytat.
A baby boomer generáció gazdasági jelentősége
Kulcsszereplők a jövő gazdasági növekedésében.
Megnyílt a biogáz-kassza: 40 milliárd támogatás kerül szétosztásra
A most megjelent felhívás a biogáz- és biometán-projektek teljes értékláncát támogatja: az alapanyag-logisztikát és tárolást, az előkészítést, a fermentorokat és gázkezelést, valamint
Mindent a TBSZ-ről: Ha érdekel a megtakarításaid jövője, hallgasd meg élő webinarunkat!
Mindent a TBSZ-ről – webinár 60 percben, ebédszünet alatt! Ha még nem hallottál róla, vagy már találkoztál a fogalommal, de nem vagy biztos a részletekben,... The post Mindent a TBSZ-ről:
Otthon Start: Kivételes, 2,75%-os kamattal állt elő az MBH Bank, de csak bizonyos köröknek
A lakáshitelpiac egyik legkedvezőbb ajánlata várja az MBH Bank Flotta Kiemelt Partner Program tagjait. Az Otthon Start lakáshitel 3%-os kamata helyett fix, évi 2,75%-os kamat mellett vehetik igénybe
Zsiday Viktor: A közgazdászok az elmúlt 5 világválságból 9-et megjósoltak
A Portfolio Property Investment Forum 2025 nyitó makropanelje időszerű kérdéseket vetett fel a hazai ingatlanpiac jövőjéről: hol érdemes most befektetni, milyen gazdasági környezetben kell d
KlimaKover - megoldás a közterek hűtésére?
Energiatakarékos és fenntartható technológia a városi hőhullámok enyhítésére.
Agrárgazdaság átadása: a generációváltás és a vagyontervezés kulcsa az agráriumban
Az agrárgazdaság átadása az elmúlt években az agrárium egyik legaktuálisabb kérdésévé vált. A rendszerváltás idején önálló gazdálkodóvá vált generáció mára elérte vagy hamarosan
Pusztító koktél villámaszályok és hőhullámok
A villámaszályok a klímaváltozás egyik legaggasztóbb jelenségei közé tartoznak, amelyek hatását a szélsőséges hőség drámaian felerősíti.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
A magyar mezőgazdaság életben maradása múlik ezen: víz nélkül nem fog menni
Túl sok függ az időjárás szeszélyeitől.
Ismét téma a nyugdíjemelés: kik kaphatnának sokkal többet havonta?
Mi az a minimálnyugdíj, és hogy lehetne hatékonyan alkalmazni?
Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?
Lehet még erősebb a hazai fizetőeszköz?