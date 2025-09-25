  • Megjelenítés
Elszabadultak a tilosban járók a Facebookon és az Instán, lecsap az EU a Metára
Az Európai Unió várhatóan eljárást indít a Meta Platforms ellen, mert a vállalat nem biztosított megfelelő mechanizmust a jogellenes tartalmak kezelésére a Facebookon és az Instagramon. A bírság akár a cég globális éves bevételének a 6%-át is elérheti - írja a Bloomberg.

Az Európai Bizottság előzetes megállapításokat készül közzétenni, amelyek szerint a Meta közösségi platformjai

nem rendelkeznek megfelelő "értesítési és intézkedési mechanizmussal",

amely lehetővé tenné a felhasználók számára a jogellenes tartalmak bejelentését és eltávolíttatását. Az információ két, a terveket ismerő, de névtelenséget kérő forrástól származik.

A vádirat várhatóan a következő hetekben jelenik meg, ami egy újabb lépése a Bizottság által 2024 áprilisában indított vizsgálatnak. Ha a megállapításokat megerősítik, a Meta

jelentős bírságra számíthat, bár előbb lehetőséget kap arra, hogy megoldásokat kínáljon fel, vagy cáfolja a vádakat.

Ben Walters, a Meta szóvivője közölte, hogy a vállalat nem ért egyet azzal a feltételezéssel, hogy megsértette volna a Digitális Szolgáltatásokról szóló törvényt (DSA), és továbbra is tárgyalásokat folytat az uniós tisztviselőkkel.

A DSA értelmében azoknak a platformoknak és keresőmotoroknak, amelyek több mint 45 millió havi aktív felhasználóval rendelkeznek az EU-ban, hatékony intézkedéseket kell hozniuk a jogellenes vagy káros tartalmak terjedésének megakadályozására. A Meta jelenleg két vizsgálat alatt áll, amelyek a jogellenes tartalmakra és dezinformációra, valamint a kiskorúak védelmére vonatkoznak.

Más nagy platformok, köztük Elon Musk X-e, a ByteDance TikTokja, az e-kereskedelmi vállalatok közül a Temu és az AliExpress, valamint több pornográf weboldal is DSA-eljárás alatt áll, bár a Bizottság eddig nem szabott ki bírságot rájuk.

