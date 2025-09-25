Fordulat a H&M-nél, nagyot nőtt a profit, szárnyal a részvényárfolyam

Erős negyedéves eredményeket közölt a H&M, a svéd ruházati cég működési nyeresége 40%-kal nőtt, messze felülmúlva az elemzői várakozásokat. A fordulatot célzó stratégia egyre látványosabban hozza eredményét, amit a befektetők is értékeltek, az árfolyam több mint 8%-ot emelkedett.

Erőteljes növekedést ért el a H&M, amely a 2025-ös pénzügyi év harmadik negyedévében a vártnál jóval jobb eredményeket ért el, jelezve, hogy a vállalat fordulatot célzó stratégiája kezd beérni.

A részvények árfolyama a csütörtöki kereskedésben 8,3%-kal emelkedett.

A nettó árbevétel a júniustól augusztusig tartó három hónapos időszakban 57 milliárd svéd koronát tett ki, enyhén meghaladva az 56,8 milliárdos piaci konszenzust. A svéd divatcég működési nyeresége 40%-kal nőtt éves összevetésben, elérve a 4,9 milliárd svéd koronát, ami jóval meghaladja az elemzők által várt 3,7 milliárd koronát.

Ez már a második egymást követő negyedév, amikor a H&M túlszárnyalja az előrejelzéseket. A siker hátterében szigorú költségkontroll, a fő termékvonalakhoz való visszatérés és hatékonyságnövelő intézkedések állnak. A vezérigazgató, Daniel Erver által irányított stratégiában kulcsszerepet játszik az üzlethálózat racionalizálása – beleértve üzletbezárásokat és átalakításokat –, valamint a digitalizáció fokozása.

A vállalat szerint az őszi kollekciók szeptemberben jól fogytak, ami biztató jel a pénzügyi év negyedik negyedévére nézve. Az értékesítések várhatóan nagyjából a tavalyi szintet érik majd el az időszak első hónapjában.

