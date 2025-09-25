Kávézókat zár be a Starbucks, jönnek az elbocsátások

Újabb átalakításba kezd a Starbucks, a kávézólánc gyenge teljesítményű üzletek bezárásával és munkahelyek leépítésével próbálja újra növekedési pályára állítani forgalmát és nyereségét. A cél, hogy a boltok visszatérjenek a klasszikus kávéházi hangulathoz, és vonzóbb élményt kínáljanak a vendégeknek, írja a Reuters.

A Starbucks bejelentette, hogy átalakítási programot indít, amelynek részeként

bezárja az észak-amerikai piacon gyengén teljesítő üzleteit, és munkahelyeket szüntet meg,

miközben a cég új növekedési pályára kívánja állítani forgalmát és nyereségét Brian Niccol vezérigazgató irányítása alatt.

A vállalat az elmúlt hónapokban átfogó működési felülvizsgálatot hajtott végre az Egyesült Államokban, amelynek középpontjában az a cél áll, hogy visszahozza a klasszikus kávéházi élményt az üzletekbe. Ennek részeként a Starbucks kerámiabögréket, kényelmesebb ülőhelyeket és rövidebb várakozási időt vezet be, hogy javítsa az ügyfélélményt.

„A felülvizsgálat során azonosítottuk azokat a kávézókat, ahol nem tudjuk megteremteni azt a fizikai környezetet, amit ügyfeleink és munkatársaink elvárnak, vagy ahol nem látunk pénzügyi teljesítési lehetőséget – ezeket a helyszíneket be fogjuk zárni” – írta Niccol egy, a dolgozóknak küldött levélben.

A vállalat mintegy 900 munkahelyet is megszüntet támogató részlegein, és számos megnyitás előtt álló pozíciót sem tölt be. A Starbucks becslése szerint

az átalakítás nagyjából 1 milliárd dolláros költséggel jár majd.

Az átszervezés célja, hogy a Starbucks újra megerősítse pozícióját az észak-amerikai piacon, ahol az elmúlt időszakban a forgalom növekedése lelassult, miközben a verseny a prémium kávézók és a gyorséttermi láncok között egyre élesebb.

Címlapkép forrása: Matthew Horwood/Getty Images