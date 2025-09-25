Kezdődhet a Xiaomi európai offenzívája - Akár európai gyára is lehet

A Xiaomi 2027-ben lépne be az európai elektromosautó-piacra: a vállalat már keresi a bemutatótermek helyszíneit, és a későbbiekben a helyi gyártás lehetőségét sem zárja ki. A cég szerint a siker kulcsa az autók mellett a teljes Xiaomi-ökoszisztéma bemutatása lesz, írja a CNBC.

A Xiaomi megkezdte az európai terjeszkedés előkészítését elektromos autóival.

A cég bemutatótermek lehetséges helyszíneit kutatja a kontinens több országában, és a jövőben – a piaci helyzettől függően – akár helyi gyártást is indíthat.

A vállalat a múlt hónapban közölte, hogy 2027-ben hozza el Európába az elektromos modelljeit, amelyek Kínában rövid idő alatt népszerűvé váltak. Ezzel a Xiaomi olyan kínai EV-szereplők mellé sorakozik fel, mint az Xpeng vagy a Guangzhou Automobile Group, amelyek már aktívan építik európai jelenlétüket.

Egy csütörtökön sugárzott, átfogó interjúban Xu Fei alelnök eddig nem publikált részleteket is megosztott a tervekről. Elmondása szerint júniusban terepkutatást végeztek Európában, amelyet több felsővezető személyesen irányított, hogy felmérjék a jövőbeli értékesítési hálózat és a partnerségek lehetőségeit. „Az egész szervezet megindult” – fogalmazott Xu, jelezve, hogy a piacra lépés operatív előkészítése már folyamatban van.

A Xiaomi mindössze tavaly lépett be az autóiparba a SU7 szedánnal, majd gyorsan követte egy sport-terepjáró, a YU7. A két modell együtt eddig már több mint 300 000 darabos kiszállítást ért el, ami látványos tőkepiaci reakciót váltott ki:

a vállalat részvényárfolyama az elmúlt 12 hónapban közel 170%-kal emelkedett.

A lendületet a cég Európában is hasznosítaná, ugyanakkor a márka nem csupán tesztvezetésekkel, hanem a teljes Xiaomi-ökoszisztéma – az okostelefonoktól az otthoni eszközökig – élő bemutatásával kívánja megszólítani a vásárlókat. Xu szerint a leendő európai showroomok felépítése is ezt a koncepciót tükrözi majd.

Hogy pontosan melyik modell érkezik először Európába, azt a Xiaomi egyelőre nem árulta el, de Xu világossá tette: nem egy teljesen új, külön a régióra fejlesztett autóban gondolkodnak. A bevezetési stratégiát ugyanakkor befolyásolja, hogy az Európai Unió vámtételeket alkalmaz a Kínában gyártott elektromos autókra; emiatt több kínai márka – köztük a Xiaomi versenytársai – helyi termelés lehetőségét mérlegeli. Xu úgy fogalmazott: saját európai üzem létesítése nem a „első lépés” lesz, de hosszabb távon valószínű.

Ha 15–20 éves távon a világ öt legnagyobb autógyártója közé akarunk tartozni, elkerülhetetlen, hogy legyen saját gyárunk is Európában

– mondta.

A 2027-es rajtkor a Xiaomi már egy olyan piacon méretteti meg magát, ahol a hazai riválisok – az Xpengtől a BYD-ig – megvetették a lábukat és ambiciózus célokat hirdetnek. A Guangzhou Automobile Group például azt tervezi, hogy két éven belül tizenhétszeresére növeli európai eladásait, és szintén vizsgálja a helyi gyártást. Xu ugyanakkor megvédte a Xiaomi fokozatos, „lassabb” megközelítését: szerinte idő kell a felkészüléshez, hogy a termék valóban megfeleljen az európai vásárlók elvárásainak és a vállalat által kitűzött magas minőségi sztenderdnek. „Amikor belépünk, elkötelezetten lépünk be. Nem valami véletlenszerű kínai terméket hozunk Európába, hanem olyat, amely a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtja a kontinens vásárlóinak” – hangsúlyozta.

