Kitart a jó hangulat a tőzsdéken
Kitart a jó hangulat a tőzsdéken

Portfolio
Alapvetően továbbra is jó a hangulat a világ részvénypiacain, az amerikai kamatvágás óta a tovább emelkedtek a tőzsdék. Ma reggel biztatóak a kilátások, a határidős indexek állása alapján további emelkedés jöhet az európai és az amerikai tőzsdéken is. Ma érkezik amerikai GDP- és munkaerőpiaci adat is, erre is figyelnek a befektetők.
Több mint 5 százalékkal nőtt augusztusban az autóeladás az EU-ban

Idén augusztusban 5,3%-kal nőtt az autóértékesítés az Európai Unióban, ezzel az éve alső 8 hónapjában az új autók regisztrációja az Európai Unióban 0,1%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest, annak ellenére, hogy az elmúlt két hónapban már ismét pozitív növekedést mutatott a piac. A visszafogott eredmények azt jelzik, hogy az autóipar még mindig nehezen talál vissza a stabil növekedési pályára, miközben a hajtáslánc-technológiák átalakulása felgyorsul.

A tisztán elektromos autók (BEV) piaci részesedése az éve első 8 hónapjában 15,8%-on állt, ami jelentős előrelépés az egy évvel korábbi 12,6%-os szintről.

A hibrid-elektromos járművek (HEV) továbbra is a legnépszerűbb választásnak számítanak az uniós autóvásárlók körében. Részarányuk az új regisztrációban 34,7%, ami aláhúzza a technológia átmeneti szerepét a teljes villamosítás felé vezető úton.

Ezzel szemben a benzines és dízelmodellek együttes piaci részesedése tovább zsugorodott: idén már csak 37,5%-ot értek el, szemben a 2024-es év azonos időszakában mért 47,6%-kal. A tendencia egyértelmű: a hagyományos belső égésű motorok fokozatosan háttérbe szorulnak, miközben az elektromosítás különböző formái egyre nagyobb szeletet hasítanak ki a piacból. (ACEA)

Tőzsdére ment a Chery, tépik a kínai autógyártó részvényeit

Erős rajtot vett a hongkongi tőzsdén Kína legnagyobb járműexportőre, a Chery Automobile: az autógyártó részvényei 11%-kal emelkedtek a tőzsdei bevezetés napján. A vállalat nemcsak Ázsiában, hanem Európában és a Közel-Keleten is intenzíven terjeszkedik, miközben a kínai elektromos autókra kivetett nyugati vámok komoly kihívásokat jelentenek az iparág számára, írja a CNBC.

Tőzsdére ment a Chery, tépik a kínai autógyártó részvényeit
Kezdődhet a Xiaomi európai offenzívája - Akár európai gyára is lehet

A Xiaomi 2027-ben lépne be az európai elektromosautó-piacra: a vállalat már keresi a bemutatótermek helyszíneit, és a későbbiekben a helyi gyártás lehetőségét sem zárja ki. A cég szerint a siker kulcsa az autók mellett a teljes Xiaomi-ökoszisztéma bemutatása lesz, írja a CNBC.

Kezdődhet a Xiaomi európai offenzívája - Akár európai gyára is lehet
Emelkedés jöhet Európában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,4 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 0,3 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 0,3 százalékot esett.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,42 százalékot esett, a Hang Seng 0,46 százalékot emelkedett, míg a CSI 300 0,41 százalékos mínuszban áll.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,7 százalékot emelkedhet, a CAC 0,05 százalék mínuszban nyithat, míg a FTSE 0,37 százalékkal kerülhet feljebb.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,2 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,13 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,11 százalékkal kerülhet feljebb.

Mi várható makro fronton?

Ma a KSH közzéteszi az augusztusi foglalkoztatottsági és munkanélküliségi adatokat, amelyek a munkaerőpiac állapotáról adnak képet. Ugyanekkor az MNB több fontos adatot is publikál: a háztartások második negyedéves hitelállományát, a negyedéves fizetési mérleget és a 2024-es FDI-statisztikákat. Nemzetközi szinten reggel az EU augusztusi újautó-értékesítési statisztikái érkeznek, délután pedig az Egyesült Államok végleges második negyedéves GDP-adatát teszik közzé, ami erősen piacmozgató hatású lehet. Emellett az amerikai munkanélküliségi segélykérelmek heti alakulását is nyilvánosságra hozzák, amely rövid távon szintén mozgathatja a piacokat.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 32,2 százalékos elmozdulással a Hang Seng index áll az élen, a sereghajtó 6,1 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 41,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 4,4 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 43,0 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 46 121,28 -0,4% 0,2% 1,1% 8,4% 9,3% 72,0%
S&P 500 6 637,97 -0,3% 0,6% 2,6% 12,9% 15,8% 104,5%
Nasdaq 24 503,57 -0,3% 1,2% 4,3% 16,6% 22,9% 124,9%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 45 630,31 0,3% 1,9% 7,0% 14,4% 20,3% 97,6%
Hang Seng 26 518,65 1,4% -1,4% 4,7% 32,2% 39,6% 13,8%
CSI 300 4 566,07 1,0% 0,3% 4,3% 16,0% 36,2% 0,1%
Európai részvényindexek              
DAX 23 666,81 0,2% 1,3% -2,9% 18,9% 24,6% 87,7%
CAC 7 827,45 -0,6% 0,5% -1,8% 6,1% 2,9% 64,4%
FTSE 9 250,43 0,3% 0,5% -0,8% 13,2% 11,7% 58,9%
FTSE MIB 42 423,12 -0,1% 1,1% -2,0% 24,1% 25,2% 124,4%
IBEX 15 194,6 0,2% 0,4% -1,3% 31,0% 28,4% 128,7%
Régiós részvényindexek              
BUX 98 376,69 -0,4% -1,0% -6,8% 24,0% 33,7% 208,4%
ATX 4 635,11 -0,1% 1,2% -3,2% 26,5% 29,1% 120,5%
PX 2 311,44 0,2% 1,6% 0,5% 31,3% 46,0% 167,8%
Magyar blue chipek              
OTP 28 700 0,4% 0,3% -6,6% 32,3% 53,3% 223,2%
Mol 2 680 -0,9% -4,6% -9,2% -1,8% 0,4% 72,7%
Richter 9 940 -0,9% 0,7% -7,0% -4,4% -7,7% 45,5%
Magyar Telekom 1 802 -1,7% -3,5% -8,2% 41,4% 72,3% 393,7%
Nyersanyagok              
WTI 65,4 2,6% 1,5% 2,1% -9,7% -9,6% 62,8%
Brent 69,34 2,5% 2,0% 2,3% -7,2% -7,6% 65,2%
Arany 3 754,11 -0,7% 1,9% 11,2% 43,0% 41,9% 101,4%
Devizák              
EURHUF 391 0,3% 0,3% -0,9% -5,0% -0,9% 7,4%
USDHUF 332,9502 0,7% 1,2% -1,1% -16,2% -5,9% 6,5%
GBPHUF 448,4150 0,5% -0,3% -1,7% -9,9% -5,2% 13,0%
EURUSD 1,1744 -0,4% -0,9% 0,2% 13,4% 5,3% 0,9%
USDJPY 147,7650 0,0% 1,0% 0,6% -6,0% 2,8% 40,1%
GBPUSD 1,3452 -0,5% -1,5% -0,5% 7,4% 0,5% 5,8%
Kriptovaluták              
Bitcoin 113 339 1,2% -2,7% -3,0% 20,1% 76,4% 954,9%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,13 0,9% 2,0% -2,7% -9,8% 10,7% 521,5%
10 éves német állampapírhozam 2,71 -0,1% 2,7% 1,1% 14,4% 31,2% -638,8%
10 éves magyar állampapírhozam 6,86 0,1% -1,9% -3,9% 3,6% 8,5% 164,9%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Siegfried Layda

