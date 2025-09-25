Már a CATL a harmadik legnagyobb Kínában jegyzett tőzsdei cég

Nagyot megy a világ legnagyobb akkumulátorgyártójának, a CATL-nek a részvénye, a Kínában jegyzett papírok árfolyama az elmúlt hetekben meredeken emelkedett, ezzel megelőzte a Kweichow Moutait, és Kína harmadik legnagyobb tőzsdén jegyzett vállalatává vált, írja a Bloomberg.

Látványos emelkedést produkált a CATL részvénye, csütörtökön közel 6%-ot emelkedett az árfolyam a shenzheni tőzsdén,

új történelmi csúcsra repítve árfolyamát.

Ennek köszönhetően a világ legnagyobb akkumulátorgyártójának piaci kapitalizációja 1,83 billió jüanra (257 milliárd dollárra) nőtt, amivel megelőzte a korábban harmadik helyen álló, legendás kínai italgyártót, a Kweichow Moutait, amelynek az értéke jelenleg 1,8 billió jüan.

A befektetői hangulatot leginkább a növekvő akkumulátorkeresletre vonatkozó pozitív kilátások fűtik.

A vállalat részvényei 30%-ot emelkedtek csak ebben a hónapban a kínai tőzsdén, amit az a várakozás táplál, hogy a CATL meghatározó pozíciója az energiatároló akkumulátorrendszerek (ESS) gyorsan növekvő piacán a jövőben jelentős nyereséget hozhat. Ez a szegmens egyre fontosabb szerepet játszik a megújulóenergia-átállásban és az elektromos hálózatok stabilitásában, ami újabb növekedési lehetőségeket kínál a vállalat számára.

A kínai óriás a globális terjeszkedésben is kulcsszereplővé vált – ennek egyik fontos állomása Magyarország,

a vállalat Debrecenben építi fel első európai gyárát.

A több mint 7 milliárd eurós beruházás Európa egyik legnagyobb akkumulátorgyárát hozza létre, amely többek között a Mercedes-Benz, a BMW és a Volkswagen jövőbeli elektromos modelljeit látja majd el akkumulátorral.

Címlapkép forrása: Matthias Balk/picture alliance via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ