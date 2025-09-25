  • Megjelenítés
Megkezdte az AutoWallis követését az Erste, itt a friss célár
Megkezdte az AutoWallis követését az Erste, itt a friss célár

Portfolio
Megkezdte az AutoWallis részvényeinek a követését az Erste, a célár 202 forint, az ajánlás vétel.

Az elemzés fontosabb pontjai:

  • Az Erste a következő években emelkedő bevételre, profitra és javuló marzsokra számít.
  • Az elemzőcég részletes pénzügyi előrejelzést készített az AutoWallis-ra 2031-ig. Nem számoltak akvizíciókkal, szemben a társaság stratégiájában szereplő tervekkel, helyette csak organikus növekedést feltételeztek. Az akvizíciók hiánya miatt az Erste előrejelzése elmarad a menedzsment 2028-as előrejelzésétől, így az elemzőcég szerint konzervatívnak tekinthető.
  • 2028-ra 574 milliárd forintos teljes árbevétellel számolnak, szemben a stratégiában megfogalmazott 750 milliárd forinttal. Az Erste EBITDA előrejelzése 2028-ra 27 milliárd, szemben a cég 40 milliárdos középtávú céljával, míg adózás előtti eredmény előrejelzésük 16 milliárd forint a 25 milliárd forintos iránymutatással szemben.
  • Az Erste DCF modellt épített a célár meghatározásához, amiben az explicit periódusra vonatkozó kockázatmentes hozamszint a 10 éves magyar államkötvény alapján 6,7 százalék. A végérték örökjáradék számításnál 7,6%-os hozamot tételeztek fel. A részvény kockázati prémiumot az Erste módszertan alapján a Magyarország szuverén államadósságára vonatkozó minősítés alapján határozták meg, ami az előrejelzés periódusában 7,3 százalék, míg a TV számításánál 6,9 százalékos értéket használtak. Az effektív adórátát az előrejelzési periódusban végig 20%-on tartották. A Terminal Value hosszútávú növekedési rátáját 2 százalékra választották.
  • A 2031-ig szóló pénzügyi előrejelzésre épülő DCF modell alapján a részvényekre vonatkozó tizenkéthónapos célár 202 forint. A tegnapi záróár 155 forint, ahhoz képest az Erste célára 30 százalékkal magasabb. (Az OTP és az MBH célára 210 forint, a Concorde célára 200 forint, mindhárom elemzőcég ajánlása vétel)
autoq
  • A vállalat értékének meghatározására egy másik módszer az összehasonlító értékelés. Ennek során az Erste kiválasztott 11 hasonló, tőzsdén jegyzett európai vállalatot, hogy a P/E és az EV/EBITDA értékeltségi mutatószámok alapján összehasonlítsák őket az AutoWallis-szal. Az ilyen módon becsült fair részvény értékek tartományába esik a DCF értékelés eredménye.
  • Az Erste ajánlása vétel.

Címlapkép forrása: Portfolio

