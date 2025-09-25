Mínuszban zártak az amerikai részvények

Itt a vége, nem lett fényes
Nem hozott felpattanást a kereskedés utolsó órája sem: a Dow 0,38%-os, az S&P 500 és a Nasdaq egyaránt 0,5%-os mínuszban fejezte be a csütörtöki kereskedést.
Esik a Nike, továbbra is mínuszban a részvényindexek
A Dow 0,4%-os, az S&P és a Nasdaq 0,5%-os mínuszban van. A nap legnagyobb vesztesei között található az Amgen és a Nike 2,7%-os esésével.
Botrány a Prime körül: óriási bírságot fizet az Amazon
Az Amazon összesen 2,5 milliárd dollárt fizet bírságként, illetve kártérítésként a Prime-előfizetőknek a megtévesztő előfizetési gyakorlatáról szóló vádak miatt - írja a Reuters. A társaság részvényárfolyama 0,55%-os mínuszban van jelenleg.
Rossz napja volt a magyar tőzsdének, tovább esett a Mol
Nem volt jó napja a tőzsdéknek, világszerte gyengén szerepeltek a vezető részvényindexek, ez alól pedig a BUX sem képzett kivételt.
A nyitás után a Dow Jones 0,4, az S&P 500 0,8, a Nasdaq pedig 1,2 százalék mínuszba esett. A technológia szektor papírjai gyengék ma, az Alphabet, a Meta és az Nvidia 2 százalékot esett, a Tesla 4 százalékkal került lejjebb.
Több mint 300 milliárd dollár tűnt el a kriptopiacról – Nyomás alatt a bitcoin és az ethereum
Egyre lejjebb esik a kriptoeszközök árfolyama, a bitcoin és az ethereum is nagyot veszített az értékéből, a befektetői hangulatot a nagymértékű likvidálások, a közelgő opciós lejáratok és a csökkenő intézményi beáramlás egyaránt befolyásolják, írja a Bloomberg.
Egyre nagyobb a mínusz
A német DAX már 1, a francia CAC 0,7 százalék mínuszban áll, vagyis a nyitás óta romlott a hangulat az európai tőzsdéken. A régiónkban a lengyel tőzsde a leggyengébb, a WIG20 index 1,2 százalékot esett, eközben a BUX felülteljesítő, stagnál.
Kávézókat zár be a Starbucks, jönnek az elbocsátások
Újabb átalakításba kezd a Starbucks, a kávézólánc gyenge teljesítményű üzletek bezárásával és munkahelyek leépítésével próbálja újra növekedési pályára állítani forgalmát és nyereségét. A cél, hogy a boltok visszatérjenek a klasszikus kávéházi hangulathoz, és vonzóbb élményt kínáljanak a vendégeknek, írja a Reuters.
Fordulat a H&M-nél, nagyot nőtt a profit, szárnyal a részvényárfolyam
Erős negyedéves eredményeket közölt a H&M, a svéd ruházati cég működési nyeresége 40%-kal nőtt, messze felülmúlva az elemzői várakozásokat. A fordulatot célzó stratégia egyre látványosabban hozza eredményét, amit a befektetők is értékeltek, az árfolyam több mint 8%-ot emelkedett.
Az EU nekiment az SAP-nak
Versenyjogi vizsgálatot indított az Európai Bizottság az SAP ellen, miután felmerült a gyanú, hogy a német szoftveróriás visszaélhetett piaci erőfölényével a vállalati szoftvertámogatási szolgáltatások piacán. Az SAP szerint működése megfelel az uniós szabályoknak, és nem számít jelentős pénzügyi hatásra.
Nagyot nőtt a Navigator Csoport
Egy nagy volumenű akvizíciót követően nagy mértékben nőtt a Navigator Csoport árbevétele és EBITDA.ja az idei első félévben.
Kis plusz a magyar tőzsdén
A reggeli esés után most éppen kis pluszban van a magyar piac, a BUX 0,2 százalékot emelkedett, a blue chipek közül már csak a Richter van mínuszban.
Menetel az AutoWallis
Már 4 százalék pluszban áll az AutoWallis, miután az Erste 202 forintos célárral jött ki.
Mérsékelt esés az európai tőzsdéken
A német DAX 0,4, a francia CAC 0,6 százalék mínuszban áll a nyitás után.
Szárnyal a BYD, zuhanórepülésben a Tesla Európában
Kijöttek a friss, augusztusi európai autóértékesítési statisztikák. Mutatjuk a fontosabb trendeket.
Ugrik az AutoWallis árfolyama
A nyitás után nem sokkal 2,6 százalék pluszba ugrott az AutoWallis jegyzése. A cég ma befektetői napot tart, onnan is érkezhetnek fontos információk, az Erste pedig megkezdte a vállalat részvényeinek a követését, 202 forintos célárral és vétel ajánlással.
Kis esés a magyar piacon
Kis mínuszban nyitott a magyar tőzsde, a BUX 0,3 százalékot veszített az értékéből, az OTP 0,4, a Magyar Telekom 1,1 százalékot esett.
Pert indított a Mol több, kartellező céggel szemben
A Mol polgári peres eljárást indított egy etilén kartellben résztvevő vállalkozásokkal szemben.
Megkezdte az AutoWallis követését az Erste, itt a friss célár
Megkezdte az AutoWallis részvényeinek a követését az Erste, a célár 202 forint, az ajánlás vétel.
Már a CATL a harmadik legnagyobb Kínában jegyzett tőzsdei cég
Nagyot megy a világ legnagyobb akkumulátorgyártójának, a CATL-nek a részvénye, a Kínában jegyzett papírok árfolyama az elmúlt hetekben meredeken emelkedett, ezzel megelőzte a Kweichow Moutait, és Kína harmadik legnagyobb tőzsdén jegyzett vállalatává vált, írja a Bloomberg.
Több mint 5 százalékkal nőtt augusztusban az autóeladás az EU-ban
Idén augusztusban 5,3%-kal nőtt az autóértékesítés az Európai Unióban, ezzel az éve alső 8 hónapjában az új autók regisztrációja az Európai Unióban 0,1%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest, annak ellenére, hogy az elmúlt két hónapban már ismét pozitív növekedést mutatott a piac. A visszafogott eredmények azt jelzik, hogy az autóipar még mindig nehezen talál vissza a stabil növekedési pályára, miközben a hajtáslánc-technológiák átalakulása felgyorsul.
A tisztán elektromos autók (BEV) piaci részesedése az éve első 8 hónapjában 15,8%-on állt, ami jelentős előrelépés az egy évvel korábbi 12,6%-os szintről.
A hibrid-elektromos járművek (HEV) továbbra is a legnépszerűbb választásnak számítanak az uniós autóvásárlók körében. Részarányuk az új regisztrációban 34,7%, ami aláhúzza a technológia átmeneti szerepét a teljes villamosítás felé vezető úton.
Ezzel szemben a benzines és dízelmodellek együttes piaci részesedése tovább zsugorodott: idén már csak 37,5%-ot értek el, szemben a 2024-es év azonos időszakában mért 47,6%-kal. A tendencia egyértelmű: a hagyományos belső égésű motorok fokozatosan háttérbe szorulnak, miközben az elektromosítás különböző formái egyre nagyobb szeletet hasítanak ki a piacból. (ACEA)
Tőzsdére ment a Chery, tépik a kínai autógyártó részvényeit
Erős rajtot vett a hongkongi tőzsdén Kína legnagyobb járműexportőre, a Chery Automobile: az autógyártó részvényei 11%-kal emelkedtek a tőzsdei bevezetés napján. A vállalat nemcsak Ázsiában, hanem Európában és a Közel-Keleten is intenzíven terjeszkedik, miközben a kínai elektromos autókra kivetett nyugati vámok komoly kihívásokat jelentenek az iparág számára, írja a CNBC.
Kezdődhet a Xiaomi európai offenzívája - Akár európai gyára is lehet
A Xiaomi 2027-ben lépne be az európai elektromosautó-piacra: a vállalat már keresi a bemutatótermek helyszíneit, és a későbbiekben a helyi gyártás lehetőségét sem zárja ki. A cég szerint a siker kulcsa az autók mellett a teljes Xiaomi-ökoszisztéma bemutatása lesz, írja a CNBC.
Emelkedés jöhet Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,4 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 0,3 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 0,3 százalékot esett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,42 százalékot esett, a Hang Seng 0,46 százalékot emelkedett, míg a CSI 300 0,41 százalékos mínuszban áll.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,7 százalékot emelkedhet, a CAC 0,05 százalék mínuszban nyithat, míg a FTSE 0,37 százalékkal kerülhet feljebb.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,2 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,13 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,11 százalékkal kerülhet feljebb.
Mi várható makro fronton?
Ma a KSH közzéteszi az augusztusi foglalkoztatottsági és munkanélküliségi adatokat, amelyek a munkaerőpiac állapotáról adnak képet. Ugyanekkor az MNB több fontos adatot is publikál: a háztartások második negyedéves hitelállományát, a negyedéves fizetési mérleget és a 2024-es FDI-statisztikákat. Nemzetközi szinten reggel az EU augusztusi újautó-értékesítési statisztikái érkeznek, délután pedig az Egyesült Államok végleges második negyedéves GDP-adatát teszik közzé, ami erősen piacmozgató hatású lehet. Emellett az amerikai munkanélküliségi segélykérelmek heti alakulását is nyilvánosságra hozzák, amely rövid távon szintén mozgathatja a piacokat.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 32,2 százalékos elmozdulással a Hang Seng index áll az élen, a sereghajtó 6,1 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 41,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 4,4 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 43,0 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|46 121,28
|-0,4%
|0,2%
|1,1%
|8,4%
|9,3%
|72,0%
|S&P 500
|6 637,97
|-0,3%
|0,6%
|2,6%
|12,9%
|15,8%
|104,5%
|Nasdaq
|24 503,57
|-0,3%
|1,2%
|4,3%
|16,6%
|22,9%
|124,9%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|45 630,31
|0,3%
|1,9%
|7,0%
|14,4%
|20,3%
|97,6%
|Hang Seng
|26 518,65
|1,4%
|-1,4%
|4,7%
|32,2%
|39,6%
|13,8%
|CSI 300
|4 566,07
|1,0%
|0,3%
|4,3%
|16,0%
|36,2%
|0,1%
|Európai részvényindexek
|DAX
|23 666,81
|0,2%
|1,3%
|-2,9%
|18,9%
|24,6%
|87,7%
|CAC
|7 827,45
|-0,6%
|0,5%
|-1,8%
|6,1%
|2,9%
|64,4%
|FTSE
|9 250,43
|0,3%
|0,5%
|-0,8%
|13,2%
|11,7%
|58,9%
|FTSE MIB
|42 423,12
|-0,1%
|1,1%
|-2,0%
|24,1%
|25,2%
|124,4%
|IBEX
|15 194,6
|0,2%
|0,4%
|-1,3%
|31,0%
|28,4%
|128,7%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|98 376,69
|-0,4%
|-1,0%
|-6,8%
|24,0%
|33,7%
|208,4%
|ATX
|4 635,11
|-0,1%
|1,2%
|-3,2%
|26,5%
|29,1%
|120,5%
|PX
|2 311,44
|0,2%
|1,6%
|0,5%
|31,3%
|46,0%
|167,8%
|Magyar blue chipek
|OTP
|28 700
|0,4%
|0,3%
|-6,6%
|32,3%
|53,3%
|223,2%
|Mol
|2 680
|-0,9%
|-4,6%
|-9,2%
|-1,8%
|0,4%
|72,7%
|Richter
|9 940
|-0,9%
|0,7%
|-7,0%
|-4,4%
|-7,7%
|45,5%
|Magyar Telekom
|1 802
|-1,7%
|-3,5%
|-8,2%
|41,4%
|72,3%
|393,7%
|Nyersanyagok
|WTI
|65,4
|2,6%
|1,5%
|2,1%
|-9,7%
|-9,6%
|62,8%
|Brent
|69,34
|2,5%
|2,0%
|2,3%
|-7,2%
|-7,6%
|65,2%
|Arany
|3 754,11
|-0,7%
|1,9%
|11,2%
|43,0%
|41,9%
|101,4%
|Devizák
|EURHUF
|391
|0,3%
|0,3%
|-0,9%
|-5,0%
|-0,9%
|7,4%
|USDHUF
|332,9502
|0,7%
|1,2%
|-1,1%
|-16,2%
|-5,9%
|6,5%
|GBPHUF
|448,4150
|0,5%
|-0,3%
|-1,7%
|-9,9%
|-5,2%
|13,0%
|EURUSD
|1,1744
|-0,4%
|-0,9%
|0,2%
|13,4%
|5,3%
|0,9%
|USDJPY
|147,7650
|0,0%
|1,0%
|0,6%
|-6,0%
|2,8%
|40,1%
|GBPUSD
|1,3452
|-0,5%
|-1,5%
|-0,5%
|7,4%
|0,5%
|5,8%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|113 339
|1,2%
|-2,7%
|-3,0%
|20,1%
|76,4%
|954,9%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,13
|0,9%
|2,0%
|-2,7%
|-9,8%
|10,7%
|521,5%
|10 éves német állampapírhozam
|2,71
|-0,1%
|2,7%
|1,1%
|14,4%
|31,2%
|-638,8%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,86
|0,1%
|-1,9%
|-3,9%
|3,6%
|8,5%
|164,9%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
