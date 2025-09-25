Nagyot nőtt a Navigator Csoport

Egy nagy volumenű akvizíciót követően nagy mértékben nőtt a Navigator Csoport árbevétele és EBITDA.ja az idei első félévben.

A Navigator Investments az elsősorban olaj- és gázipart, energetikai szektort speciális szelepekkel ellátó Brunnbauer-Budapest Kft. akvizícióját követően

pro-forma árbevételét 59%-kal, 1,57 milliárd forintról 2,5 milliárd forintra emelte 2025 első félévében az előző év azonos időszakához képest.

Az EBITDA pro-forma szinten 44%-kal nőtt, és meghaladta a 250 millió forintot, míg az IFRS beszámoló alapján 325 millió forint felett alakult.

Az elhúzódóan gyenge európai konjunktúra ellenére az optimalizált működésnek, a kereskedelmi terület erősítésének és a professzionális integrációnak megmutatkozik az eredménye organikus növekedés formájában is, áll a közleményben.

A csoport hamarosan közzéteszi 2028-ig ütemezett menedzsment várakozásait.

Az energiaszektorban, valamint a vegyiparban a tartósságuknak köszönhetően elismert Brunnbauer-szelepeknek köszönhetően a Navigator olyan jelentős iparági szereplők partnerévé vált, mint a Mol, a Slovnaft, az FGSZ és az MVM Paksi Atomerőmű.

A tranzakcióval jelentősen bővült a cégcsoport ügyfélköre, ami további üzleti lehetőségeket teremt az immár több mint 200 aktív ügyféllel rendelkező és több mint 15 iparágba szállító Navigator Csoport számára, írják a közleményben.

A gépipari készülék-, szerszám- és alkatrészgyártás pro-forma konszolidált árbevétele 88%-kal, közel egymilliárd forinttal növekedett 2024 első félévéhez képest. A teljesítményt a menedzsment várakozásai szerint a jövőben tovább fogja javítani a fordulónapot követően, 2025. július 2-án a Component Csoporttal kötött stratégiai együttműködés. A tranzakció keretében a Navigator Csoport a Julius-Globe Kft. útján felvásárolta a Component martonvásári telephelyén működő CNC üzletágát, amely magában foglalja a teljes operációs tevékenységet, a géppark, valamint a vevő- és szállítóállomány együttes átruházását.

A Navigator Csoport az elmúlt időszakban több, az organikus növekedést, valamint a hatékonyság- és kapacitásnövelést célzó projektet is sikerrel megvalósított. A jobb határidőtartási képesség és a jelentős minőségjavulás elérése a hazai- és nemzetközi (Németország, Svájc, Ausztria) ügyfélroadshow-k során több pozitív visszaigazolást és a második negyedévre bizonyos ügyfeleknél már rendelésállomány-növelést eredményezett.

A mesterséges intelligencia által támogatott (95% feletti automatizált bizonylatfeldolgozási pontosság) pénzügyi, számviteli és controlling rendszer lehetővé teszi, hogy a cégcsoport IFRS könyvvezetésre történő teljes átállása mihamarabb megvalósulhasson.

Az új struktúra részeként BI-alapú vezetői információs rendszert vezettünk be, amely az érintettek naprakész információkkal való ellátását, a döntések felgyorsítását és hatékony megalapozását szolgálja. A fejlesztések célja, hogy a nagyvállalati szintű irányítási eszközöket a KKV-k agilitásával ötvözve mérsékeljük a hazai vállalkozásokat érintő versenyképességi hátrányokat

– nyilatkozta Jutasi Yvette, a Navigator gazdálkodásért felelős igazgatósági tagja.

Kiemelkedően teljesített a csoporthoz 2022 óta tartozó Instrum Kft., ahol 2025 első féléve 40% feletti árbevétel bővülést és kimagasló, az egy évvel korábbi bázis időszakhoz képest több, mint duplázódó nyereséget hozott.

A Navigator Csoport 2025 első félévében is folytatta dinamikus növekedési stratégiájának megvalósítását, részvényesi bázisunk sikeres tőkeemelésekkel építkezett. Májusban és július elején újabb felvásárlásokkal és stratégiai partnerséggel bővült vállalati portfóliónk, ezen bejelentések várható hozzáadott értéke már az idei évben megalapozza további árbevétel és

eredmény növekedésünket. Vezetői tudásbázisunk szintén erősödött: Nagy Dániel, a Component Csoport ügyvezetője igazgatósági tagként csatlakozik társaságunkhoz.

– tette hozzá Jutasi Zoltán, a Navigator Investments igazgatóságának elnöke, a Navigator Csoport alapítója.