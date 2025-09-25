  • Megjelenítés
Pert indított a Mol több kartellező céggel szemben
Üzlet

Pert indított a Mol több kartellező céggel szemben

Portfolio
A Mol polgári peres eljárást indított egy etilén kartellben résztvevő vállalkozásokkal szemben.

Az Európai Bizottság etilén kartell ügyében hozott döntése több etilén vásárlót is elmarasztalt versenykorlátozó magatartásuk miatt.

A Mol részletes elemzése alapján a kartell jelentős mértékben befolyásolta a Mol etilén és polietilén értékesítési árait, ezzel számottevő anyagi kárt okozva a Mol számára.

A kár megtérítése érdekében a Mol polgári peres eljárást indított a kartellben résztvevő több vállalkozással szemben is.

Címlapkép forrása: Martin Divisek/Bloomberg via Getty Images

