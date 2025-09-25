Rossz napja volt a magyar tőzsdének, tovább esett a Mol

Nem volt jó napja a tőzsdéknek, világszerte gyengén szerepeltek a vezető részvényindexek, ez alól pedig a BUX sem képzett kivételt.

Ma a BUX-index 0,4 százalékos mínuszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest.

A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

Vegyes mozgásokat láttunk ma a vezető magyar részvényeknél, a Magyar Telekom árfolyama 1,3 százalékos pluszban zárt, míg az OTP árfolyama 0,1 százalékkal került feljebb. Eközben a Mol árfolyama 1,3 százalékot esett, míg a Richter árfolyama 1,7 százalékkal került lejjebb.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A közepes kapitalizációjú magyar vállalatok részvényei ma jól teljesítettek, az AutoWallis és a Duna House állt a lista élén 4,5 illetve 2,3 százalékos emelkedéssel, az Akko és az Opus állt ma a sor végén 0,7 illetve 1,1 százalékos eséssel.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 8,0 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Richter, a Mol, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

