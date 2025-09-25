Súlyos károkat okozott a Jaguar Land Rover elleni kibertámadás, megkezdődött az újraindítás

Az indiai Tata Motors ipari konglomerátum tulajdonában lévő brit járműipari csoport szeptember 2-án jelentette be, hogy kibertámadás érte, és ennek elhárítása érdekében leállította gyártásirányító informatikai rendszereit, így azóta a cég teljes termelése is szünetel.
A vállalat a hét elején arról értesítette munkatársait, beszállítóit és vásárlóit, hogy október 1-jéig, vagyis jövő szerdáig kiterjesztette a gyártás felfüggesztését, mivel még tart a kibertámadás kivizsgálása, és készül a termelési folyamat szakaszos újraindításának menetrendje.
A JLR közölte azt is, hogy kiberbiztonsági szakértők, az Országos Kiberbiztonsági Központ (National Cyber Security Centre, NCSC) és a bűnüldözési hatóságok bevonásával "a nap 24 órájában" dolgoznak a termelés biztonságos újraindításán.
Csütörtök este közzétett újabb tájékoztatásában a Jaguar Land Rover arról számolt be, hogy
digitális rendszereinek egyes kiemelt fontosságú részei már újra működnek.
Ezek közé tartozik a JLR globális alkatrészlogisztikai központja, amely a cég kiskereskedelmi étékesítési és szervízpartnereinek alkatrészellátását biztosítja Nagy-Britanniában és világszerte. A járműipari csoport szerint ez lehetővé teszi a már forgalomba került autók szervizelésének újraindítását.
Ugyancsak helyreállt a JLR nagykereskedelmi forgalmazásának pénzügyi rendszere, így újból elkezdődhetnek a kiszállítások az értékesítési partnerekhez.
Szakértői elemzések szerint azonban ha a termelési szünet elhúzódik, a JLR számos alvállalkozója tönkremehet. A Jaguar Land Rover teljes beszállítói hálózata világszerte negyedmillió alkalmazottat foglalkoztat.
Keir Starmer brit miniszterelnök csütörtökön a BBC televíziónak nyilatkozva kijelentette:
a kormány tudatában van annak, hogy a kiterjedt beszállítói hálózat milyen nehéz helyzetbe került,
és "a nap 24 órájában" dolgozik egy segélycsomag összeállításán. Starmer azonban erről egyelőre részleteket nem közölt.
Meg nem erősített iparági források szerint felmerült az a lehetőség is, hogy a beszállítóktól a brit kormány vásárolja meg a részegységeket, és a termelés beindulása után ezeket eladja a Jaguar Land Rovernek.
A Birminghami Egyetem gazdaságkutató intézetének (Birmingham Business School) becslése szerint a termelés felfüggesztése óta eltelt időszakban hozzávetőleg 24 ezer jármű nem készült el, és a cégnek 1,7 milliárd font (több mint 760 milliárd forint) bevételkiesést okozott a kibertámadás okozta leállás.
A Jaguar Land Rover három angliai gyára Solihullban, Halewoodban és Wolverhamptonban működik, de a cégnek nagy gyártótelepei vannak Szlovákiában, Kínában és Indiában is.
A gyártás az összes üzemben leállt a szeptember eleji kibertámadás után.
Ráadásul nem ez az első komoly kiesés, amelyet a JLR az idén elszenvedett: a cég áprilisban felfüggesztette az Egyesült Államokba irányuló exportját, miután Donald Trump amerikai elnök 27,5 százalékos vámot rótt ki az autóimportra.
Nagy-Britannia ugyanakkor májusban jelentős vámengedményekről szóló megállapodásra jutott az amerikai kormánnyal: az egyezmény értelmében évente százezer nagy-britanniai gyártású gépkocsit 10 százalékos vámmal lehet az Egyesült Államokba exportálni.
Ez az Amerikába irányuló csaknem teljes brit autóexportra vonatkozik, a brit autóipar ugyanis évente átlagosan 110 ezer járművet exportál az Egyesült Államokba. A Nagy-Britanniában gyártott autók 12,5 százalékát az amerikai piac veszi fel.
