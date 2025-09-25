Szárnyal a BYD, zuhanórepülésben a Tesla Európában

Kijöttek a friss, augusztusi európai autóértékesítési statisztikák. Mutatjuk a fontosabb trendeket.

Augusztusban 5,3 százalékkal nőtt az újautó eladás az EU-ban, ami biztató, de még ezzel együtt is 0,1 százalékkal kevesebb autót adtak el az év első 8 hónapjában.

Az év első 8 hónapjába a stagnáló piacon a tisztán elektromos autók eladása 24,8 százalékkal nőtt, a plug-in hibrideké 27,2 százalékkal emelkedett, eközben a benzines autók eladása 19,7, a dízeles autóké pedig 25,7 százalékkal csökkent.

A legnagyobb volumenben hibrideket adnak el, azok részesedése 34,7 százalék, a benzines autók aránya 28,1 százalék, a dízeles autóké pedig már csak 9,4 százalék. Idén már 15,8 százalék a tisztán elektromos autók részaránya a teljes piacon, miközben tavaly 12,6 százalék volt.

A magyar piacon 7 százalékkal közel 86 ezerre nőttek az eladások az első 8 hónapban, a legtöbb eladott autó hibrid, 44 ezer ilyen autót adtak el, közel ötödével többet, mint tavaly. Tisztán elektromos autóból 7120-at adtak el, 24 százalékkal többet, mint 2024-ben.

Annak ellenére, hogy a teljes piac nőtt augusztusban, vannak márkák, amik tovább szenvednek: a Mazda 18,3, a Seat 9,6, a Suzuki 8,9, a Kia 6,5, a Porsche 6,1 százalékkal kevesebb autót adott el augusztusban.

A BYD szárnyal, a tavalyi 3 ezer után idén augusztusban több mint 9 ezer autót adtak el, az első 8 hónapban 244 százalékkal több, 68 ezer autót értékesítettek az EU-ban.

A BYD részaránya augusztusban már 1,3 százalék volt, megelőzve a Teslát, aminek már csak 1,2 százalék a részaránya.

Folytatódik a Tesla mélyrepülése, augusztusban 37, az első 8 hónapban 43 százalékkal zuhant az amerikai autógyártó eladása.

