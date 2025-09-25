Több mint 300 milliárd dollár tűnt el a kriptopiacról – Nyomás alatt a bitcoin és az ethereum

Egyre lejjebb esik a kriptoeszközök árfolyama, a bitcoin és az ethereum is nagyot veszített az értékéből, a befektetői hangulatot a nagymértékű likvidálások, a közelgő opciós lejáratok és a csökkenő intézményi beáramlás egyaránt befolyásolják, írja a Bloomberg.

A történelmi csúcsról a bitcoin 12, az ethereum pedig közel 20 százalékot esett.

Az elmúlt egy hétben a teljes kriptopiac értéke 330 milliárd dollárral csökkent.

Az árfolyamokat

a befektetői bizalom megingása,

a közelgő nagy volumenű opciós lejáratok

és az intézményi pénzáramlás lassulása egyaránt nyomás alá helyezte.

A piac következő nagy próbája pénteken érkezik, amikor 17 milliárd dollárnyi bitcoinhoz és 5,3 milliárd dollárnyi ethereumhoz kapcsolódó nyitott opciós pozíció jár le. Az ilyen események gyakran fokozzák az árfolyam-ingadozást, mivel nagyszámú fedezetlen pozíció zárul egyszerre.

A héten látott eladási hullámot egy 1,7 milliárd dollárnyi long pozíció likvidálása indította el.

Az elmúlt 24 órában az ethereum vezette a veszteségeket, több mint 370 millió dollárnyi long pozíció került likvidálásra. A visszaesés hátterében az áll, hogy az intézményi beáramlás lelassult, miközben a technikai elemzések rövid távú nyomásra utalnak.

Az intézményi befektetők a hét eleje óta közel 300 millió dollárt vontak ki az Egyesült Államokban jegyzett ethereum ETF-ekből, ami tovább rontotta a hangulatot. További árfolyamesés különösen érzékenyen érintheti azokat a tőzsdei vállalatokat, amelyek nagy mennyiségű bitcoint vagy ethereumot tartanak mérlegükben.

Címlapkép forrása: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images

