Több mint 300 milliárd dollár tűnt el a kriptopiacról – Nyomás alatt a bitcoin és az ethereum

A történelmi csúcsról a bitcoin 12, az ethereum pedig közel 20 százalékot esett.
Az elmúlt egy hétben a teljes kriptopiac értéke 330 milliárd dollárral csökkent.
Az árfolyamokat
- a befektetői bizalom megingása,
- a közelgő nagy volumenű opciós lejáratok
- és az intézményi pénzáramlás lassulása egyaránt nyomás alá helyezte.
A piac következő nagy próbája pénteken érkezik, amikor 17 milliárd dollárnyi bitcoinhoz és 5,3 milliárd dollárnyi ethereumhoz kapcsolódó nyitott opciós pozíció jár le. Az ilyen események gyakran fokozzák az árfolyam-ingadozást, mivel nagyszámú fedezetlen pozíció zárul egyszerre.
A héten látott eladási hullámot egy 1,7 milliárd dollárnyi long pozíció likvidálása indította el.
Az elmúlt 24 órában az ethereum vezette a veszteségeket, több mint 370 millió dollárnyi long pozíció került likvidálásra. A visszaesés hátterében az áll, hogy az intézményi beáramlás lelassult, miközben a technikai elemzések rövid távú nyomásra utalnak.
Az intézményi befektetők a hét eleje óta közel 300 millió dollárt vontak ki az Egyesült Államokban jegyzett ethereum ETF-ekből, ami tovább rontotta a hangulatot. További árfolyamesés különösen érzékenyen érintheti azokat a tőzsdei vállalatokat, amelyek nagy mennyiségű bitcoint vagy ethereumot tartanak mérlegükben.
Címlapkép forrása: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
