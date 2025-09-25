  • Megjelenítés
Továbbra is esésben vannak az amerikai részvények
Továbbra is esésben vannak az amerikai részvények

Portfolio
Ma reggel kisebb profitrealizálás indult el, az európai tőzsdék mérsékelt eséssel nyitottak, aztán nap közben egyre nagyobb lett az esés, és mínuszban nyitottak az amerikai részvénypiacok is. Gyengén teljesítenek ma a megacap tech részvények.
Esik a Nike, továbbra is mínuszban a részvényindexek

A Dow 0,4%-os, az S&P és a Nasdaq 0,5%-os mínuszban van. A nap legnagyobb vesztesei között található az Amgen és a Nike 2,7%-os esésével.

Botrány a Prime körül: óriási bírságot fizet az Amazon

Az Amazon összesen 2,5 milliárd dollárt fizet bírságként, illetve kártérítésként a Prime-előfizetőknek a megtévesztő előfizetési gyakorlatáról szóló vádak miatt - írja a Reuters. A társaság részvényárfolyama 0,55%-os mínuszban van jelenleg.

Botrány a Prime körül: óriási bírságot fizet az Amazon
Rossz napja volt a magyar tőzsdének, tovább esett a Mol

Nem volt jó napja a tőzsdéknek, világszerte gyengén szerepeltek a vezető részvényindexek, ez alól pedig a BUX sem képzett kivételt.

Rossz napja volt a magyar tőzsdének, tovább esett a Mol
A nyitás után a Dow Jones 0,4, az S&P 500 0,8, a Nasdaq pedig 1,2 százalék mínuszba esett. A technológia szektor papírjai gyengék ma, az Alphabet, a Meta és az Nvidia 2 százalékot esett, a Tesla 4 százalékkal került lejjebb.

Több mint 300 milliárd dollár tűnt el a kriptopiacról – Nyomás alatt a bitcoin és az ethereum

Egyre lejjebb esik a kriptoeszközök árfolyama, a bitcoin és az ethereum is nagyot veszített az értékéből, a befektetői hangulatot a nagymértékű likvidálások, a közelgő opciós lejáratok és a csökkenő intézményi beáramlás egyaránt befolyásolják, írja a Bloomberg.

Több mint 300 milliárd dollár tűnt el a kriptopiacról – Nyomás alatt a bitcoin és az ethereum
Egyre nagyobb a mínusz

A német DAX már 1, a francia CAC 0,7 százalék mínuszban áll, vagyis a nyitás óta romlott a hangulat az európai tőzsdéken. A régiónkban a lengyel tőzsde a leggyengébb, a WIG20 index 1,2 százalékot esett, eközben a BUX felülteljesítő, stagnál.

Kávézókat zár be a Starbucks, jönnek az elbocsátások

Újabb átalakításba kezd a Starbucks, a kávézólánc gyenge teljesítményű üzletek bezárásával és munkahelyek leépítésével próbálja újra növekedési pályára állítani forgalmát és nyereségét. A cél, hogy a boltok visszatérjenek a klasszikus kávéházi hangulathoz, és vonzóbb élményt kínáljanak a vendégeknek, írja a Reuters.

Kávézókat zár be a Starbucks, jönnek az elbocsátások
Fordulat a H&M-nél, nagyot nőtt a profit, szárnyal a részvényárfolyam

Erős negyedéves eredményeket közölt a H&M, a svéd ruházati cég működési nyeresége 40%-kal nőtt, messze felülmúlva az elemzői várakozásokat. A fordulatot célzó stratégia egyre látványosabban hozza eredményét, amit a befektetők is értékeltek, az árfolyam több mint 8%-ot emelkedett.

Fordulat a H&M-nél, nagyot nőtt a profit, szárnyal a részvényárfolyam
Az EU nekiment az SAP-nak

Versenyjogi vizsgálatot indított az Európai Bizottság az SAP ellen, miután felmerült a gyanú, hogy a német szoftveróriás visszaélhetett piaci erőfölényével a vállalati szoftvertámogatási szolgáltatások piacán. Az SAP szerint működése megfelel az uniós szabályoknak, és nem számít jelentős pénzügyi hatásra.

Az EU nekiment az SAP-nak
Nagyot nőtt a Navigator Csoport

Egy nagy volumenű akvizíciót követően nagy mértékben nőtt a Navigator Csoport árbevétele és EBITDA.ja az idei első félévben.

Nagyot nőtt a Navigator Csoport
Kis plusz a magyar tőzsdén

A reggeli esés után most éppen kis pluszban van a magyar piac, a BUX 0,2 százalékot emelkedett, a blue chipek közül már csak a Richter van mínuszban.

Menetel az AutoWallis

Már 4 százalék pluszban áll az AutoWallis, miután az Erste 202 forintos célárral jött ki.

Mérsékelt esés az európai tőzsdéken

A német DAX 0,4, a francia CAC 0,6 százalék mínuszban áll a nyitás után.

Szárnyal a BYD, zuhanórepülésben a Tesla Európában

Kijöttek a friss, augusztusi európai autóértékesítési statisztikák. Mutatjuk a fontosabb trendeket.

Szárnyal a BYD, zuhanórepülésben a Tesla Európában
Ugrik az AutoWallis árfolyama

A nyitás után nem sokkal 2,6 százalék pluszba ugrott az AutoWallis jegyzése. A cég ma befektetői napot tart, onnan is érkezhetnek fontos információk, az Erste pedig megkezdte a vállalat részvényeinek a követését, 202 forintos célárral és vétel ajánlással.

Kis esés a magyar piacon

Kis mínuszban nyitott a magyar tőzsde, a BUX 0,3 százalékot veszített az értékéből, az OTP 0,4, a Magyar Telekom 1,1 százalékot esett.

Pert indított a Mol több, kartellező céggel szemben

A Mol polgári peres eljárást indított egy etilén kartellben résztvevő vállalkozásokkal szemben.

Pert indított a Mol több, kartellező céggel szemben
Megkezdte az AutoWallis követését az Erste, itt a friss célár

Megkezdte az AutoWallis részvényeinek a követését az Erste, a célár 202 forint, az ajánlás vétel.

Megkezdte az AutoWallis követését az Erste, itt a friss célár
Már a CATL a harmadik legnagyobb Kínában jegyzett tőzsdei cég

Nagyot megy a világ legnagyobb akkumulátorgyártójának, a CATL-nek a részvénye, a Kínában jegyzett papírok árfolyama az elmúlt hetekben meredeken emelkedett, ezzel megelőzte a Kweichow Moutait, és Kína harmadik legnagyobb tőzsdén jegyzett vállalatává vált, írja a Bloomberg.

Már a CATL a harmadik legnagyobb Kínában jegyzett tőzsdei cég
Több mint 5 százalékkal nőtt augusztusban az autóeladás az EU-ban

Idén augusztusban 5,3%-kal nőtt az autóértékesítés az Európai Unióban, ezzel az éve alső 8 hónapjában az új autók regisztrációja az Európai Unióban 0,1%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest, annak ellenére, hogy az elmúlt két hónapban már ismét pozitív növekedést mutatott a piac. A visszafogott eredmények azt jelzik, hogy az autóipar még mindig nehezen talál vissza a stabil növekedési pályára, miközben a hajtáslánc-technológiák átalakulása felgyorsul.

A tisztán elektromos autók (BEV) piaci részesedése az éve első 8 hónapjában 15,8%-on állt, ami jelentős előrelépés az egy évvel korábbi 12,6%-os szintről.

A hibrid-elektromos járművek (HEV) továbbra is a legnépszerűbb választásnak számítanak az uniós autóvásárlók körében. Részarányuk az új regisztrációban 34,7%, ami aláhúzza a technológia átmeneti szerepét a teljes villamosítás felé vezető úton.

Ezzel szemben a benzines és dízelmodellek együttes piaci részesedése tovább zsugorodott: idén már csak 37,5%-ot értek el, szemben a 2024-es év azonos időszakában mért 47,6%-kal. A tendencia egyértelmű: a hagyományos belső égésű motorok fokozatosan háttérbe szorulnak, miközben az elektromosítás különböző formái egyre nagyobb szeletet hasítanak ki a piacból. (ACEA)

Tőzsdére ment a Chery, tépik a kínai autógyártó részvényeit

Erős rajtot vett a hongkongi tőzsdén Kína legnagyobb járműexportőre, a Chery Automobile: az autógyártó részvényei 11%-kal emelkedtek a tőzsdei bevezetés napján. A vállalat nemcsak Ázsiában, hanem Európában és a Közel-Keleten is intenzíven terjeszkedik, miközben a kínai elektromos autókra kivetett nyugati vámok komoly kihívásokat jelentenek az iparág számára, írja a CNBC.

Tőzsdére ment a Chery, tépik a kínai autógyártó részvényeit
Kezdődhet a Xiaomi európai offenzívája - Akár európai gyára is lehet

A Xiaomi 2027-ben lépne be az európai elektromosautó-piacra: a vállalat már keresi a bemutatótermek helyszíneit, és a későbbiekben a helyi gyártás lehetőségét sem zárja ki. A cég szerint a siker kulcsa az autók mellett a teljes Xiaomi-ökoszisztéma bemutatása lesz, írja a CNBC.

Kezdődhet a Xiaomi európai offenzívája - Akár európai gyára is lehet
Emelkedés jöhet Európában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,4 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 0,3 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 0,3 százalékot esett.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,42 százalékot esett, a Hang Seng 0,46 százalékot emelkedett, míg a CSI 300 0,41 százalékos mínuszban áll.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,7 százalékot emelkedhet, a CAC 0,05 százalék mínuszban nyithat, míg a FTSE 0,37 százalékkal kerülhet feljebb.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,2 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,13 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,11 százalékkal kerülhet feljebb.

Mi várható makro fronton?

Ma a KSH közzéteszi az augusztusi foglalkoztatottsági és munkanélküliségi adatokat, amelyek a munkaerőpiac állapotáról adnak képet. Ugyanekkor az MNB több fontos adatot is publikál: a háztartások második negyedéves hitelállományát, a negyedéves fizetési mérleget és a 2024-es FDI-statisztikákat. Nemzetközi szinten reggel az EU augusztusi újautó-értékesítési statisztikái érkeznek, délután pedig az Egyesült Államok végleges második negyedéves GDP-adatát teszik közzé, ami erősen piacmozgató hatású lehet. Emellett az amerikai munkanélküliségi segélykérelmek heti alakulását is nyilvánosságra hozzák, amely rövid távon szintén mozgathatja a piacokat.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 32,2 százalékos elmozdulással a Hang Seng index áll az élen, a sereghajtó 6,1 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 41,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 4,4 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 43,0 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 46 121,28 -0,4% 0,2% 1,1% 8,4% 9,3% 72,0%
S&P 500 6 637,97 -0,3% 0,6% 2,6% 12,9% 15,8% 104,5%
Nasdaq 24 503,57 -0,3% 1,2% 4,3% 16,6% 22,9% 124,9%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 45 630,31 0,3% 1,9% 7,0% 14,4% 20,3% 97,6%
Hang Seng 26 518,65 1,4% -1,4% 4,7% 32,2% 39,6% 13,8%
CSI 300 4 566,07 1,0% 0,3% 4,3% 16,0% 36,2% 0,1%
Európai részvényindexek              
DAX 23 666,81 0,2% 1,3% -2,9% 18,9% 24,6% 87,7%
CAC 7 827,45 -0,6% 0,5% -1,8% 6,1% 2,9% 64,4%
FTSE 9 250,43 0,3% 0,5% -0,8% 13,2% 11,7% 58,9%
FTSE MIB 42 423,12 -0,1% 1,1% -2,0% 24,1% 25,2% 124,4%
IBEX 15 194,6 0,2% 0,4% -1,3% 31,0% 28,4% 128,7%
Régiós részvényindexek              
BUX 98 376,69 -0,4% -1,0% -6,8% 24,0% 33,7% 208,4%
ATX 4 635,11 -0,1% 1,2% -3,2% 26,5% 29,1% 120,5%
PX 2 311,44 0,2% 1,6% 0,5% 31,3% 46,0% 167,8%
Magyar blue chipek              
OTP 28 700 0,4% 0,3% -6,6% 32,3% 53,3% 223,2%
Mol 2 680 -0,9% -4,6% -9,2% -1,8% 0,4% 72,7%
Richter 9 940 -0,9% 0,7% -7,0% -4,4% -7,7% 45,5%
Magyar Telekom 1 802 -1,7% -3,5% -8,2% 41,4% 72,3% 393,7%
Nyersanyagok              
WTI 65,4 2,6% 1,5% 2,1% -9,7% -9,6% 62,8%
Brent 69,34 2,5% 2,0% 2,3% -7,2% -7,6% 65,2%
Arany 3 754,11 -0,7% 1,9% 11,2% 43,0% 41,9% 101,4%
Devizák              
EURHUF 391 0,3% 0,3% -0,9% -5,0% -0,9% 7,4%
USDHUF 332,9502 0,7% 1,2% -1,1% -16,2% -5,9% 6,5%
GBPHUF 448,4150 0,5% -0,3% -1,7% -9,9% -5,2% 13,0%
EURUSD 1,1744 -0,4% -0,9% 0,2% 13,4% 5,3% 0,9%
USDJPY 147,7650 0,0% 1,0% 0,6% -6,0% 2,8% 40,1%
GBPUSD 1,3452 -0,5% -1,5% -0,5% 7,4% 0,5% 5,8%
Kriptovaluták              
Bitcoin 113 339 1,2% -2,7% -3,0% 20,1% 76,4% 954,9%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,13 0,9% 2,0% -2,7% -9,8% 10,7% 521,5%
10 éves német állampapírhozam 2,71 -0,1% 2,7% 1,1% 14,4% 31,2% -638,8%
10 éves magyar állampapírhozam 6,86 0,1% -1,9% -3,9% 3,6% 8,5% 164,9%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
