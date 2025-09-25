Tőzsdére ment a Chery, tépik a kínai autógyártó részvényeit

Erős rajtot vett a hongkongi tőzsdén Kína legnagyobb járműexportőre, a Chery Automobile: az autógyártó részvényei 11%-kal emelkedtek a tőzsdei bevezetés napján. A vállalat nemcsak Ázsiában, hanem Európában és a Közel-Keleten is intenzíven terjeszkedik, miközben a kínai elektromos autókra kivetett nyugati vámok komoly kihívásokat jelentenek az iparág számára, írja a CNBC.

Portfolio Investment Day 2025 November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

Kína legnagyobb járműexportőre, a Chery Automobile sikeres tőzsdei debütálással kezdte meg hongkongi tőzsdei jelenlétét: a vállalat 9,1 milliárd hongkongi dollárt (1,2 milliárd amerikai dollárt) vont be elsődleges részvénykibocsátása során, részvényei pedig 11%-kal a kibocsátási ár fölött nyitottak, 34,16 hongkongi dolláron a 30,75-ös induló árhoz képest.

A vállalat közben lendületes nemzetközi terjeszkedésbe kezdett. Vietnam, a Közel-Kelet és Európa kulcspiacain gyorsítja növekedését.

Jetour almárkája novemberben három belső égésű motorral szerelt sportterepjáróval lép piacra Lengyelországban. Emellett a Chery júliusban már elkezdte járművei értékesítését az Egyesült Királyságban, márkái – a Jaecoo és az Omoda – pedig 2024 januárjában, illetve tavaly jelentek meg több európai piacon.

Tu Le, a Sino Auto Insights alapítója és ügyvezetője szerint a Chery eddig „kissé radar alatt repült”, mivel az elmúlt években minden figyelem a BYD-re irányult. Hozzátette: a vállalat már több országban gyárt, így sok más kínai elektromosautó-gyártó irigyelheti ezt a pozíciót. „A Chery márka ereje és előretörése egyre látványosabb, különösen az Egyesült Királyságban és Ausztráliában” – mondta.

Tu Le szerint a Cherynek van ugyan némi kitettsége a vámintézkedésekkel szemben, de azzal, hogy a vállalat helyben épít gyártókapacitásokat a Közel-Keleten és Délkelet-Ázsiában, csökkenti a kockázatokat, és jobb helyzetben van, mint azok a gyártók, akik kizárólag exportra támaszkodnak.

A vállalat augusztusban 242 736 járművet értékesített, ebből 129 472 darabot exportált, ami éves összehasonlításban 14,6%-os, illetve 32,3%-os növekedést jelent.

Címlapkép forrása: Jose Sarmento Matos/Bloomberg via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ