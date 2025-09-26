A Mol vezetésével emelkedik a magyar tőzsde

A kereskedési nap felénél a BUX-index 0,4 százalékos pluszban van. A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.
Vegyes mozgásokat láttunk ma a vezető magyar részvényeknél, a Mol árfolyama 2 százalékos pluszban áll, míg az OTP árfolyama 0,4 százalékkal került feljebb az utolsó záróárfolyamához viszonyítva. Eközben a Richter árfolyama 0,3 százalékot esett, míg a Magyar Telekom árfolyama 0,9 százalékos mínuszban van az előző napi záróárfolyamához képest.
Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
A hazai midcapek piacán ma elromlott a hangulat, a Gránit Bank árfolyama 2,9 százalékot esett, az Appeninn árfolyama pedig 0,9 százalékkal esett. A legjobban ma a Duna House részvényei teljesítenek, amelyek árfolyama 1,4 százalékkal került feljebb.
Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 2,62 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.
Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Címlapkép forrása: Nora Sahinun
Címlapkép forrása: Budapesti Értéktőzsde
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Egy helyben toporoghat idén is a magyar gazdaság
De jövőre egy kicsit jobb lesz.
Még a gyógyszergyártók se tudják pontosan, mit jelent nekik Trump újabb vámja
Nagy a bizonytalanság.
Történelmi pillanat: átadták a BMW debreceni gyárát, Orbán Viktor is beszédet mondott
Kulcsfontosságú a gyár és az új modell is a BMW-nek.
Bejelentette Moszkva: stratégiai győzelmet arattak az északi fronton
Azt mondják, innentől lényegesen gyorsabb lesz a támadás a szektorban.
Váratlan változás jön a balatoni vasútvonalon: így lehet majd utazni az északi parton
Akadozni fog a közlekedés.
Perlusz László: eltűnő munkahelyeket hozhat a túl nagy béremelés
A VOSZ főtitkára beszélt erről.
Vigyázat, szűkül Budapesten az otthon startos lakáskínálat
A fővárosban a leglátványosabb az arány csökkenése.
Új 6,5%-os magyar állampapír érkezik, de nem a lakosságnak
Kiemelten kedvező befektetési lehetőség jön egy speciális kör számára.
A kertészkedés egészséges, és nem csak a friss zöldségek miatt
Friss kutatások szerint már heti két és fél óra kertészkedés is elegendő lehet ahhoz, hogy csökkentsük a túlsúly, a magas vérnyomás, a cukorbetegség és más egészs
Magyar ingatlanpiac: hórukk országban mérsékelt verseny
A héten Zsolt pihenőt kapott, Balázs és Ádám pedig Tibor Dávid Masterplast CEO-val beszélgetett a magyar ingatlanpiac évtizedes kérdéseiről. Dögunalmas szakmai adásunkban szó lesz a... The p
Külföldre költözés matematikája
Hamarosan itt a választás, ilyenkor sokan szokták megfogadni, hogy valamilyen eredmény esetén emigrálnak. Ezeket általában nem kell komolyan venni, valószínűleg üres lenne az ország, ha tényl
Agrárgazdaság átadása: a generációváltás és a vagyontervezés kulcsa az agráriumban
Az agrárgazdaság átadása az elmúlt években az agrárium egyik legaktuálisabb kérdésévé vált. A rendszerváltás idején önálló gazdálkodóvá vált generáció mára elérte vagy hamarosan
A baby boomer generáció gazdasági jelentősége
Kulcsszereplők a jövő gazdasági növekedésében.
Megnyílt a biogáz-kassza: 40 milliárd támogatás kerül szétosztásra
A most megjelent felhívás a biogáz- és biometán-projektek teljes értékláncát támogatja: az alapanyag-logisztikát és tárolást, az előkészítést, a fermentorokat és gázkezelést, valamint
Mindent a TBSZ-ről: Ha érdekel a megtakarításaid jövője, hallgasd meg élő webinarunkat!
Mindent a TBSZ-ről – webinár 60 percben, ebédszünet alatt! Ha még nem hallottál róla, vagy már találkoztál a fogalommal, de nem vagy biztos a részletekben,... The post Mindent a TBSZ-ről:
Otthon Start: Kivételes, 2,75%-os kamattal állt elő az MBH Bank, de csak bizonyos köröknek
A lakáshitelpiac egyik legkedvezőbb ajánlata várja az MBH Bank Flotta Kiemelt Partner Program tagjait. Az Otthon Start lakáshitel 3%-os kamata helyett fix, évi 2,75%-os kamat mellett vehetik igénybe
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
A magyar mezőgazdaság életben maradása múlik ezen: víz nélkül nem fog menni
Túl sok függ az időjárás szeszélyeitől.
Ismét téma a nyugdíjemelés: kik kaphatnának sokkal többet havonta?
Mi az a minimálnyugdíj, és hogy lehetne hatékonyan alkalmazni?
Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?
Lehet még erősebb a hazai fizetőeszköz?