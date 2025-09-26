A Mol vezetésével emelkedik a magyar tőzsde

Mérsékelten pozitív a hangulat az európai tőzsdéken, a BUX is emelkedik, a Mol vezetésével. A Richter minimális mínuszban áll, miután az európai gyógyszerszektor alulteljesítő Donald Trump újabb vámbejelentéseit követően, ami bizonytalanságot hozott a szektorban.

A kereskedési nap felénél a BUX-index 0,4 százalékos pluszban van. A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

Vegyes mozgásokat láttunk ma a vezető magyar részvényeknél, a Mol árfolyama 2 százalékos pluszban áll, míg az OTP árfolyama 0,4 százalékkal került feljebb az utolsó záróárfolyamához viszonyítva. Eközben a Richter árfolyama 0,3 százalékot esett, míg a Magyar Telekom árfolyama 0,9 százalékos mínuszban van az előző napi záróárfolyamához képest.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A hazai midcapek piacán ma elromlott a hangulat, a Gránit Bank árfolyama 2,9 százalékot esett, az Appeninn árfolyama pedig 0,9 százalékkal esett. A legjobban ma a Duna House részvényei teljesítenek, amelyek árfolyama 1,4 százalékkal került feljebb.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 2,62 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

Címlapkép forrása: Budapesti Értéktőzsde

