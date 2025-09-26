  • Megjelenítés
A vendéglátóhelyek harmadánál jogszabálysértést talált a fogyasztóvédelmi hatóság
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok fokozottan ellenőrzik a vendéglátó egységeket, a szórakozóhelyeket, a fesztiválokat és a taxikat egyaránt. A hatósági ellenőrzések kiterjednek az egyes idegenforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó előírások betartásának vizsgálatára, valamint a vásárlói magatartást tisztességtelenül befolyásoló kereskedelmi gyakorlatok kiszűrésére. A folyamatos ellenőrzések hatására a kifogásolt kereskedői gyakorlatok aránya évről-évre csökken - közölte az NKFH.

A kormányhivatalok a kiemelt turisztikai időszakban 279 vendéglátó egység ellenőrzését végezték el, és

minden harmadik esetben fedeztek fel jogszabálysértést.

A turisztikailag frekventált helyeken, valamint fesztiválok, rendezvények helyszínén lefolytatott vizsgálatok során leggyakrabban a mérlegek hitelességének hiánya, valamint az eladási ár vagy egységár feltüntetésének hiánya merült fel problémaként.

Kisebb számban előfordult, hogy a vendéglátóhely az árjegyzéket az üzlet bejáratán kívül nem helyezte el, a vásárlók könyve nem volt könnyen hozzáférhető a fogyasztók számára, illetve az elektronikus fizetési lehetőséget nem biztosították a vásárlók részére. A hatóság próbavásárlásokat is végzett mind az üzleteknél, mind a közterületi, alkalmi árusoknál egyaránt. A kormányhivatali munkatársak közel 600 ellenőrzést végeztek, melyek 14%-ában találtak kifogásolnivalót.

Az NKFH szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok a turisztikai szezonra tekintettel fokozottan ellenőrizték a személytaxi-szolgáltatásokat nyújtó vállalkozókat is. Míg az ellenőrzések mindössze 5%-ánál találtak hiányosságokat – elsősorban a díjak nem megfelelő feltüntetésével összefüggésben –, addig a próbavásárlással egybekötött vizsgálatok során a kifogásolási arány 22% volt. Ezekben az esetekben leggyakrabban a számlaadási kötelezettség teljesítése maradt el, illetve nem a hatósági árnak és a díjtáblázatnak megfelelő tarifát alkalmaztak a szolgáltatók.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a hatósági ellenőrzéseknek köszönhetően

a kifogásolási arányok folyamatosan csökkentek.

Az NKFH és a kormányhivatalok továbbra is folyamatosan végeznek ellenőrzéseket a fogyasztói jogok érvényesítése érdekében, nemcsak a kiemelt turisztikai időszakban - zárul a hatóság közleménye.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Portfolio Blogger

PR cikk

