Itt van a hét legfontosabb adata - Mit csinálnak a tőzsdék?

A BUX index is rákapcsolt délután, már 0,7 százalékos pluszban áll.

A blue chipek közül a Mol vezeti az emelkedést, 2,3 százalékos plusszal, a társaság ma bejelentette, hogy újraindul az olajszállítás Irakból.

A midcapek közül a Rába emelkedik ki ma is, 4,5 százalékos erősödéssel.