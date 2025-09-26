Itt van a hét legfontosabb adata - Mit csinálnak a tőzsdék?

Óriási leépítés jön a Lufthansánál: ezrek kerülhetnek utcára
A Lufthansa több ezer fős leépítést jelenthet be hétfőn a légitársaság befektetői napján, amelyet hat év után tartanak meg. A lépéssel a befektetőket kívánják meggyőzni hatékonyságnövelési elkötelezettségükről.
Kinyitottak az amerikai tőzsdék
Emelkedéssel nyitottak az amerikai tőzsdék, a Dow 0,5 százalékot, az S&P 500 0,4 százalékot, a Nasdaq szintén 0,4 százalékot emelkedett.
Van egy cég, ahol kirúgják azokat, akik nem tudják a mesterséges intelligenciát használni
Az Accenture elbocsátásokat tervez azon alkalmazottak körében, akik nem képesek elsajátítani a mesterséges intelligenciával kapcsolatos készségeket. A vállalat átfogó átszervezési stratégiájának részeként előtérbe helyezi az AI-fejlesztéseket - írta a Cnbc.
Rákapcsolt a BUX
A BUX index is rákapcsolt délután, már 0,7 százalékos pluszban áll.
A blue chipek közül a Mol vezeti az emelkedést, 2,3 százalékos plusszal, a társaság ma bejelentette, hogy újraindul az olajszállítás Irakból.
A midcapek közül a Rába emelkedik ki ma is, 4,5 százalékos erősödéssel.
Pluszok Európában
Az európai indexek tovább emelkedtek délután, a Stoxx 600 0,7 százalékos, a DAX 0,8 százalékos, a CAC-40 0,9 százalékos pluszban áll, az FTSE-100 pedig 0,6 százalékot emelkedett.
Így reagálnak az amerikai tőzsdék
Az amerikai határidős indexek minimálisan emelkednek az inflációs adatot követően, a Dow futures 0,3 százalékos, az S&P 500 0,2 százalékos, a Nasdaq 0,1 százalékos pluszban áll.
Kijöttek az adatok, bajban lehet a Fed
Megérkezett az amerikai PCE inflációs, valamint a háztartások fogyasztását bemutató adat is. Mindkettő olyan irányba mutat, aminek nem fog örülni az amerikai jegybank és ennek még meg lesz a böjtje.
Mérsékelt optimizmus
Fél százalék körüli emelkedésekkel várják a délutáni amerikai inflációs adatot az európai tőzsdék, a DAX, a Stoxx 600 és az FTSE-100 is 0,5 százalékos pluszban áll, a CAC-40 0,8 százalékot erősödött.
Az amerikai határidős indexek kis pluszokat jeleznek előre a nyitásra, a Dow, a Nasdaq és az S&P 500 futures 0,1 százalékot emelkedett.
Bejelentette a Mol: újraindul az olajszállítás Irakból
A Mol, mint az iraki Kurdisztán Régióban (KRI) található kutatás-termelési eszközökben érdekeltségekkel rendelkező integrált olaj- és gázipari vállalat, megállapodásokat írt alá a KRI-ből származó nemzetközi kőolajexport újraindításáról a KRI-ben aktív többi nemzetközi E&P vállalattal, a Kurdisztáni Regionális Kormánnyal és az Iraki Szövetségi Kormánnyal - olvasható a vállalat közleményében.
Még a gyógyszergyártók se tudják pontosan, mit jelent nekik Trump újabb vámja
Nagy a bizonytalanság a piaci szereplőkben is azzal kapcsolatban, hogy milyen hatása lesz az újonnan bejelentett vámoknak, Írország szerint marad a korábbi 15 százalékos megállapodás az USA és az EU között, a német gyógyszergyártók szövetsége viszont a korábbi egyezmény megsértéséről beszél. Mutatjuk, mit mondanak a gyógyszergyártók.
A Mol vezetésével emelkedik a magyar tőzsde
Mérsékelten pozitív a hangulat az európai tőzsdéken, a BUX is emelkedik, a Mol vezetésével. A Richter minimális mínuszban áll, miután az európai gyógyszerszektor alulteljesítő Donald Trump újabb vámbejelentéseit követően, ami bizonytalanságot hozott a szektorban.
Megszólalt Írország a gyógyszervámokról: marad Európára a 15 százalékos vám
Az ír kereskedelmi miniszter megerősítette, hogy az EU és az USA között létrejött megállapodás értelmében a gyógyszeripari termékekre kivetett vámok továbbra is 15%-ban lesznek maximalizálva, Donald Trump magasabb vámokról szóló bejelentése ellenére.
Szenvednek az európai teherautó-gyártók Trump újabb vámja miatt
Az amerikai kormány 25%-os vámot vet ki az importált nehézgépjárművekre, ami jelentősen érinti az európai teherautó-gyártókat. A bejelentés hatására a Daimler Truck és a Volkswagen leányvállalata, a Traton részvényei estek, míg a Volvo papírjai emelkedtek - tudósított a Bloomberg.
A pénzügyi és az ipari vállalatok húzzák felfelé az európai tőzsdéket
Háromhetes mélypontjáról pattan ma vissza az átfogó európai index, a Stoxx 600, elsősorban a pénzügyi és az ipari vállalatok vezetésével, míg az egészségügyi szektorindex alulteljesít Trump vámbejelentései után.
Az elmúlt három napban eladói nyomás alá került biztosítók járnak ma az élen, de az építőipar is felfelé korrigál. A német Thyssenkrupp és Salzgitter acélgyártók részvényei pedig 1-2 százalékos emelkedéseket mutatnak, miután a német Handelsblatt arról számolt be, hogy az Európai Bizottság 20-50%-os vámot vetne ki a kínai acélra és a kapcsolódó termékekre.
Itt vannak a gyógyszervámok, mutatjuk, hogy reagálnak a részvények
Donald Trump 100 százalékos vámot jelentett be éjjel az amerikai gyógyszerimportra, a hírre estek hajnalban a gyógyszergyártók részvényei az ázsiai tőzsdéken és gyengélkedtek az indiai gyógyszergyártók is, amelyek jelentős amerikai kitettséggel rendelkeznek. Mutatjuk, mit csinálnak a legnagyobb európai gyógyszergyártók papírjai.
Most lépett tőzsdére, szárnyal az európai digitális bank
A NOBA digitális bankcsoport részvényárfolyama 27%-kal emelkedett a pénteki első kereskedési napon a stockholmi tőzsdén történt tőzsdei bevezetést követően, így a vállalat piaci értéke elérte a 44,5 milliárd svéd koronát (4,71 milliárd dollárt). A fintechek és a bankok versenyéről szó lesz november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön, regisztráció és részletek itt!
Emelkedéssel nyitott Európa
Emelkedéssel nyitottak az európai tőzsdék, a Stoxx 600 0,2 százalékos, az FTSE-100 0,1 százalékos, a CAC-40 0,5 százalékos pluszban áll.
Donald Trump újabb vámbejelentéseit emésztik ma a piacok, az amerikai elnök 100 százalékos vámot jelentett be a gyógyszerekre október 1-től, ami kedvezőbb, mint a korábban belengetett 200 százalékos vám, ráadásul kivételt jelentenek az Egyesült Államokban beruházó vállalatok (de csak azt követően, hogy azok ténylegesen megindulnak).
Ilyen nincs: a teherautókra és a konyhabútorokra is újabb vámok jönnek
Donald Trump bejelentése szerint 2025. október 1-jétől 25%-os vámot vetne ki minden, az USA-n kívül gyártott „nagy” teherautóra. A lépést az amerikai gyártók – például a Peterbilt, Kenworth, Freightliner és Mack – védelmével és nemzetbiztonsági indokokkal támasztja alá, miközben a Fehér Ház egyelőre nem közölt részleteket az intézkedés végrehajtásáról.
Emelkedéssel nyit a Richter Trump gyógyszeripari vámja ellenére
Jó hangulatban indul a kereskedés az európai tőzsdéken, emelkedik a BUX is. A gyógyszeripari vámok híre nem hatotta meg különösebben a Richter befektetőit, emelkedik a hazai gyógyszergyártó részvénye.
100 százalékos vám a gyógyszerekre: Trump lépése felboríthatja a gyógyszerellátást
100 százalékos vámot vet ki a gyógyszerimportra az Egyesült Államok - jelentette be éjjel Donald Trump. Megnéztük, hogy a nagy európai gyógyszergyártókat hogyan érintheti a lépés és hogy mit jelent ez a Richternek.
Leáll a termelés a Volkswagen két németországi gyárában
A Volkswagen átmenetileg leállítja a termelést két németországi gyárában az elektromos autók iránti vártnál lassabb kereslet miatt - tudósított a Bloomberg.
Trump bejelentette: 100 százalékos vám jön a gyógyszerekre
Trump 100 százalékos vámot vet ki a külföldi gyógyszerekre október 1-től, kivéve ha a gyártók amerikai üzemeket építenek - jelentette a Cnbc.
Mínuszban zártak az amerikai részvények
Ma reggel kisebb profitrealizálás indult el, az európai tőzsdék mérsékelt eséssel nyitottak, aztán nap közben egyre nagyobb lett az esés, és mínuszban nyitottak - végül ott is zártak - az amerikai részvénypiacok is. Gyengén teljesítettek ma a megacap tech részvények.
Kijöttek az adatok, bajban lehet a Fed
Nem ezért csökkentettek kamatokat.
