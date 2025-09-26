Itt vannak a gyógyszervámok, mutatjuk, hogy reagálnak a részvények

Donald Trump 100 százalékos vámot jelentett be éjjel az amerikai gyógyszerimportra, a hírre estek hajnalban a gyógyszergyártók részvényei az ázsiai tőzsdéken és gyengélkedtek az indiai gyógyszergyártók is, amelyek jelentős amerikai kitettséggel rendelkeznek. Mutatjuk, mit csinálnak a legnagyobb európai gyógyszergyártók papírjai.

Portfolio Investment Day 2025 November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

Emelkedéssel kezdték a kereskedést az irányadó európai indexek Donald Trump újabb vámbejelentései ellenére.

Az európai gyógyszergyártók vegyesen kezdik a reggelt a tőzsdéken,

a képet ugyanis árnyalja, hogy a korábban belengetett 200 százalékos vám helyett „csak” 100 százalékos vámmal sújtja a gyógyszergyártókat az Egyesült Államok. Ráadásul ezt is meg lehet úszni amerikai gyárépítéssel, és a legnagyobb európai gyógyszergyártók közül sokan már jelentettek be sokmilliárd dolláros beruházásokat. Ugyanakkor csak abban az esetben mentesülnek a gyártók a vámok alól, ha már megkezdik a beruházást.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 09. 26. Trump bejelentette: 100 százalékos vám jön a gyógyszerekre

A nagy európai gyógyszergyártók jelentős kitettséggel rendelkeznek az Egyesült Államok felé, amit az alábbi cikkünkben gyűjtöttünk össze:

Kapcsolódó cikkünk 2025. 09. 26. 100 százalékos vám a gyógyszerekre: Trump lépése felboríthatja a gyógyszerellátást

A leggyengébben a Novo Nordisk részvényei indítják a reggelt, mutatjuk, hogy teljesítenek a nagy gyógyszercégek a nyitást követő percekben:

Roche: -0,2%

Novartis: 0%

Novo Nordisk: -1,7%

AstraZeneca: -0,4%

Sanofi: +0,3%

GSK: -0,1%

MSD: +0,6%

Bayer: -0,9%

A Richter jól tartja magát, emelkedéssel kezdi a kereskedést, miután kevésbé érintik az amerikai vámok. Bár a Richter legnagyobb piaca bevétel alapján az Egyesült Államok, elsősorban a Vraylarnak köszönhetően, amit azonban a gyógyszergyártó amerikai partnere, az AbbVie értékesít az Egyesült Államokban, így a Richter royalty-n keresztül kapja innen a bevételeket, nincs klasszikus termékexport. Orbán Gábor vezérigazgató még az éves eredményeket bemutató sajtótájékoztatón február végén elmondta, hogy egy, az európai gyógyszeripart érintő vám Európa többi vállalatát a Richterhez képest sokkal jobban fogja érinteni. A Richter amerikai forgalmában 10 százalék alatt van az a bevétel, amit érint, ezek alapanyagok, hatóanyagexport és itt gyártott, ott értékesített termék, elsősorban a nőgyógyászatban.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ