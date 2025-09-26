  • Megjelenítés
Jön a hét legfontosabb adata - Mit csinálnak a tőzsdék?
Üzlet

Jön a hét legfontosabb adata - Mit csinálnak a tőzsdék?

Portfolio
Mérsékelten negatív hangulatban indult a nap a tőzsdéken, az irányadó amerikai indexek csökkenéssel zárták a csütörtöki kereskedést és az ázsiai piacokon is többnyire eséseket lehetett látni, bár a mínuszok nem érték el az 1 százalékot sem. Donald Trump újabb vámbejelentései miatt nyomás alá kerültek a gyógyszergyártók az ázsiai tőzsdéken, de az európai piacokat nem mozgatták meg nagyon a vámhírek, emelkedésekkel nyitottak a vezető indexek. A délután folyamán érkezik a Fed által kiemelten figyelt inflációs adat, erre is várnak ma a befektetők.
Megosztás

Mérsékelt optimizmus

Fél százalék körüli emelkedésekkel várják a délutáni amerikai inflációs adatot az európai tőzsdék, a DAX, a Stoxx 600 és az FTSE-100 is 0,5 százalékos pluszban áll, a CAC-40 0,8 százalékot erősödött.

Az amerikai határidős indexek kis pluszokat jeleznek előre a nyitásra, a Dow, a Nasdaq és az S&P 500 futures 0,1 százalékot emelkedett.

Megosztás

Bejelentette a Mol: újraindul az olajszállítás Irakból

A Mol, mint az iraki Kurdisztán Régióban (KRI) található kutatás-termelési eszközökben érdekeltségekkel rendelkező integrált olaj- és gázipari vállalat, megállapodásokat írt alá a KRI-ből származó nemzetközi kőolajexport újraindításáról a KRI-ben aktív többi nemzetközi E&P vállalattal, a Kurdisztáni Regionális Kormánnyal és az Iraki Szövetségi Kormánnyal - olvasható a vállalat közleményében.

Tovább a cikkhez
Bejelentette a Mol: újraindul az olajszállítás Irakból
Megosztás

Még a gyógyszergyártók se tudják pontosan, mit jelent nekik Trump újabb vámja

Nagy a bizonytalanság a piaci szereplőkben is azzal kapcsolatban, hogy milyen hatása lesz az újonnan bejelentett vámoknak, Írország szerint marad a korábbi 15 százalékos megállapodás az USA és az EU között, a német gyógyszergyártók szövetsége viszont a korábbi egyezmény megsértéséről beszél. Mutatjuk, mit mondanak a gyógyszergyártók.

Tovább a cikkhez
Még a gyógyszergyártók se tudják pontosan, mit jelent nekik Trump újabb vámja
Megosztás

A Mol vezetésével emelkedik a magyar tőzsde

Mérsékelten pozitív a hangulat az európai tőzsdéken, a BUX is emelkedik, a Mol vezetésével. A Richter minimális mínuszban áll, miután az európai gyógyszerszektor alulteljesítő Donald Trump újabb vámbejelentéseit követően, ami bizonytalanságot hozott a szektorban.

Tovább a cikkhez
A Mol vezetésével emelkedik a magyar tőzsde
Megosztás

Megszólalt Írország a gyógyszervámokról: marad Európára a 15 százalékos vám

Az ír kereskedelmi miniszter megerősítette, hogy az EU és az USA között létrejött megállapodás értelmében a gyógyszeripari termékekre kivetett vámok továbbra is 15%-ban lesznek maximalizálva, Donald Trump magasabb vámokról szóló bejelentése ellenére.

Tovább a cikkhez
Megszólalt Írország a gyógyszervámokról: marad Európára a 15 százalékos vám
Megosztás

Szenvednek az európai teherautó-gyártók Trump újabb vámja miatt

Az amerikai kormány 25%-os vámot vet ki az importált nehézgépjárművekre, ami jelentősen érinti az európai teherautó-gyártókat. A bejelentés hatására a Daimler Truck és a Volkswagen leányvállalata, a Traton részvényei estek, míg a Volvo papírjai emelkedtek - tudósított a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Szenvednek az európai teherautó-gyártók Trump újabb vámja miatt
Megosztás

A pénzügyi és az ipari vállalatok húzzák felfelé az európai tőzsdéket

Háromhetes mélypontjáról pattan ma vissza az átfogó európai index, a Stoxx 600, elsősorban a pénzügyi és az ipari vállalatok vezetésével, míg az egészségügyi szektorindex alulteljesít Trump vámbejelentései után.

Az elmúlt három napban eladói nyomás alá került biztosítók járnak ma az élen, de az építőipar is felfelé korrigál. A német Thyssenkrupp és Salzgitter acélgyártók részvényei pedig 1-2 százalékos emelkedéseket mutatnak, miután a német Handelsblatt arról számolt be, hogy az Európai Bizottság 20-50%-os vámot vetne ki a kínai acélra és a kapcsolódó termékekre.

Megosztás

Itt vannak a gyógyszervámok, mutatjuk, hogy reagálnak a részvények

Donald Trump 100 százalékos vámot jelentett be éjjel az amerikai gyógyszerimportra, a hírre estek hajnalban a gyógyszergyártók részvényei az ázsiai tőzsdéken és gyengélkedtek az indiai gyógyszergyártók is, amelyek jelentős amerikai kitettséggel rendelkeznek. Mutatjuk, mit csinálnak a legnagyobb európai gyógyszergyártók papírjai.

Tovább a cikkhez
Itt vannak a gyógyszervámok, mutatjuk, hogy reagálnak a részvények
Megosztás

Most lépett tőzsdére, szárnyal az európai digitális bank

A NOBA digitális bankcsoport részvényárfolyama 27%-kal emelkedett a pénteki első kereskedési napon a stockholmi tőzsdén történt tőzsdei bevezetést követően, így a vállalat piaci értéke elérte a 44,5 milliárd svéd koronát (4,71 milliárd dollárt). A fintechek és a bankok versenyéről szó lesz november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön, regisztráció és részletek itt!

Tovább a cikkhez
Most lépett tőzsdére, szárnyal az európai digitális bank
Megosztás

Emelkedéssel nyitott Európa

Emelkedéssel nyitottak az európai tőzsdék, a Stoxx 600 0,2 százalékos, az FTSE-100 0,1 százalékos, a CAC-40 0,5 százalékos pluszban áll.

Donald Trump újabb vámbejelentéseit emésztik ma a piacok, az amerikai elnök 100 százalékos vámot jelentett be a gyógyszerekre október 1-től, ami kedvezőbb, mint a korábban belengetett 200 százalékos vám, ráadásul kivételt jelentenek az Egyesült Államokban beruházó vállalatok (de csak azt követően, hogy azok ténylegesen megindulnak).

Megosztás

Ilyen nincs: a teherautókra és a konyhabútorokra is újabb vámok jönnek

Donald Trump bejelentése szerint 2025. október 1-jétől 25%-os vámot vetne ki minden, az USA-n kívül gyártott „nagy” teherautóra. A lépést az amerikai gyártók – például a Peterbilt, Kenworth, Freightliner és Mack – védelmével és nemzetbiztonsági indokokkal támasztja alá, miközben a Fehér Ház egyelőre nem közölt részleteket az intézkedés végrehajtásáról.

Tovább a cikkhez
Ilyen nincs: a teherautókra és a konyhabútorokra is újabb vámok jönnek
Megosztás

Emelkedéssel nyit a Richter Trump gyógyszeripari vámja ellenére

Jó hangulatban indul a kereskedés az európai tőzsdéken, emelkedik a BUX is. A gyógyszeripari vámok híre nem hatotta meg különösebben a Richter befektetőit, emelkedik a hazai gyógyszergyártó részvénye.

Tovább a cikkhez
Emelkedéssel nyit a Richter Trump gyógyszeripari vámja ellenére
Megosztás

100 százalékos vám a gyógyszerekre: Trump lépése felboríthatja a gyógyszerellátást

100 százalékos vámot vet ki a gyógyszerimportra az Egyesült Államok - jelentette be éjjel Donald Trump. Megnéztük, hogy a nagy európai gyógyszergyártókat hogyan érintheti a lépés és hogy mit jelent ez a Richternek.

Tovább a cikkhez
100 százalékos vám a gyógyszerekre: Trump lépése felboríthatja a gyógyszerellátást
Megosztás

Leáll a termelés a Volkswagen két németországi gyárában

A Volkswagen átmenetileg leállítja a termelést két németországi gyárában az elektromos autók iránti vártnál lassabb kereslet miatt - tudósított a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Leáll a termelés a Volkswagen két németországi gyárában
Megosztás

Trump bejelentette: 100 százalékos vám jön a gyógyszerekre

Trump 100 százalékos vámot vet ki a külföldi gyógyszerekre október 1-től, kivéve ha a gyártók amerikai üzemeket építenek - jelentette a Cnbc.

Tovább a cikkhez
Trump bejelentette: 100 százalékos vám jön a gyógyszerekre
Megosztás

Mi történik a tőzsdéken?

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,4 százalékot esett, a S&P 500 0,5 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 0,4 százalék mínuszban fejezte be a napot a mai fontos inflációs adatra várva.
  • Az ázsiai tőzsdék ma reggel nyomás alá kerültek, a Nikkei 0,5 százalékot, a Hang Seng 0,7 százalékot, a Shanghai Composite 0,2 százalékot esett.
  • Az ázsiai piacokon nagyot esett a gyógyszerszektor ma reggel, miután Donald Trump 100 százalékos vámot jelentett be minden szabadalmaztatott gyógyszer importjára, kivéve azokat a vállalatokat, amelyek az Egyesült Államokban építenek gyárat.

  • A Daiichi Sankyo és a Chugai Pharmaceutical árfolyama 2,1, illetve 3,6 százalékot esett, a Sumitomo Pharma pedig több mint 5 százalékkal került lejjebb a japán tőzsdén. A hongkongi részvénypiacon jegyzett papírok közül az Alibaba Health Information Technology közel 3 százalékot, a JD Health 2,2 százalékot esett, míg a dél-koreai tőzsdén a Samsung Biologics és az SK Bio 1,7 és 3,7 százalékkal került lejjebb.

  • Vegyesen nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,1 százalékot emelkedhet, a CAC 0,1 százalékot eshet.
  • Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones, az S&P 500 és a Nasdaq futures minimális elmozdulást mutat jelenleg.

Mi várható makro fronton?

Ma a KSH az augusztusi népmozgalmi és turisztikai statisztikákat közli, amelyek a belső fogyasztás és a demográfiai folyamatok alakulásáról adnak jelzést. Az euróövezetből délelőtt a 12-36 hónapos inflációs várakozások friss adatai érkeznek, amelyek az Európai Központi Bank döntései szempontjából fontosak. Az Egyesült Államokban délután több kulcsfontosságú adat is megjelenik:

az augusztusi személyi jövedelmek és a PCE-infláció, amely a Fed kedvenc inflációs mutatója, így jelentős piacmozgató hatással bírhat.

Ezt követően a Michigan-indexet is publikálják, amely a fogyasztói bizalmat méri.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 32,0 százalékos elmozdulással a Hang Seng index áll az élen, a sereghajtó 5,6 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 43,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 6,0 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az arany árfolyama már 42,3 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 45 947,32 -0,4% -0,4% 1,5% 8,0% 9,6% 69,1%
S&P 500 6 604,72 -0,5% -0,4% 2,6% 12,3% 15,4% 100,2%
Nasdaq 24 397,31 -0,4% -0,2% 4,1% 16,1% 22,2% 118,8%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 45 754,93 0,3% 1,0% 6,9% 14,7% 20,8% 97,2%
Hang Seng 26 484,68 -0,1% -0,2% 2,5% 32,0% 38,5% 14,0%
CSI 300 4 593,49 0,6% 2,1% 2,8% 16,7% 35,0% 0,5%
Európai részvényindexek              
DAX 23 534,83 -0,6% -0,6% -3,0% 18,2% 24,4% 88,7%
CAC 7 795,42 -0,4% -0,8% -0,6% 5,6% 3,0% 64,8%
FTSE 9 213,98 -0,4% -0,2% -1,2% 12,7% 11,4% 57,7%
FTSE MIB 42 242,49 -0,4% -0,2% -2,3% 23,6% 24,8% 125,9%
IBEX 15 153,7 -0,3% -0,1% -0,7% 30,7% 28,5% 128,6%
Régiós részvényindexek              
BUX 98 014,88 -0,4% -1,6% -6,5% 23,6% 31,8% 206,9%
ATX 4 630,31 -0,1% -0,1% -2,7% 26,4% 28,9% 122,3%
PX 2 303,98 -0,3% 0,9% 0,3% 30,9% 44,9% 166,7%
Magyar blue chipek              
OTP 28 720 0,1% -0,6% -5,4% 32,4% 51,6% 219,6%
Mol 2 644 -1,3% -5,4% -9,9% -3,2% -1,2% 69,6%
Richter 9 775 -1,7% -1,0% -7,7% -6,0% -11,1% 45,8%
Magyar Telekom 1 826 1,3% -1,4% -7,6% 43,3% 74,2% 397,5%
Nyersanyagok              
WTI 65,51 0,2% 2,5% 0,5% -9,6% -7,0% 63,4%
Brent 69,48 0,2% 2,9% 2,5% -7,0% -7,0% 65,6%
Arany 3 734,9 -0,5% 2,6% 10,6% 42,3% 40,4% 100,6%
Devizák              
EURHUF 391,8750 0,2% 0,6% -1,3% -4,7% -0,9% 7,7%
USDHUF 335,6100 0,8% 1,5% -1,2% -15,5% -5,1% 7,2%
GBPHUF 448,0500 -0,1% 0,0% -2,6% -10,0% -5,3% 12,5%
EURUSD 1,1677 -0,6% -0,8% -0,1% 12,8% 4,5% 0,5%
USDJPY 148,7150 0,0% 0,5% 1,3% -5,4% 3,0% 40,7%
GBPUSD 1,3349 -0,8% -1,5% -1,1% 6,6% -0,2% 5,1%
Kriptovaluták              
Bitcoin 109 021 -3,8% -6,9% -1,0% 15,5% 72,6% 919,9%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,15 0,7% 1,5% -2,6% -9,2% 9,8% 530,2%
10 éves német állampapírhozam 2,74 1,1% 2,4% 0,7% 15,7% 29,4% -621,1%
10 éves magyar állampapírhozam 6,86 0,0% -0,9% -3,7% 3,6% 9,1% 175,5%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Kapcsolódó cikkünk

Mi az, hogy nem gyengül a dollár?

Fekete hétfő Ázsiában: a pénzügyi válság óta nem volt ekkora esés

Alakulnak a jó hírek az USA-ban

Címlapkép forrása: solarseven

Megosztás

Mínuszban zártak az amerikai részvények

Ma reggel kisebb profitrealizálás indult el, az európai tőzsdék mérsékelt eséssel nyitottak, aztán nap közben egyre nagyobb lett az esés, és mínuszban nyitottak - végül ott is zártak - az amerikai részvénypiacok is. Gyengén teljesítettek ma a megacap tech részvények.

Tovább a cikkhez
Mínuszban zártak az amerikai részvények

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Portfolio Private Health Forum 2025

2025. szeptember 30.

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 1.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
jamniczky
Üzlet
"Az energiatárolás most virágkorát kezdi élni, Magyarországon óriási fejlesztés zajlik"
Pénzcentrum
Igazi turistaparadicsom a világ legolcsóbb ország: éttermi ebéd 630 Ft, egy liter benzin 280 Ft
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility