Jön a hét legfontosabb adata - Mit csinálnak a tőzsdék?

Fél százalék körüli emelkedésekkel várják a délutáni amerikai inflációs adatot az európai tőzsdék, a DAX, a Stoxx 600 és az FTSE-100 is 0,5 százalékos pluszban áll, a CAC-40 0,8 százalékot erősödött.

Az amerikai határidős indexek kis pluszokat jeleznek előre a nyitásra, a Dow, a Nasdaq és az S&P 500 futures 0,1 százalékot emelkedett.