Két hét múlva minden szem erre figyel: a legforróbb témákkal érkezik az év energetikai csúcsrendezvénye!

A konferencia napirendjén olyan égető kérdések szerepelnek, mint:
-
hogyan kezelhetők a szélsőséges ármozgások a villamosenergia-piacon,
-
milyen szerepe lesz a hosszú távú PPA és cPPA szerződéseknek a kiszámíthatóság biztosításában,
-
üzletileg fenntarthatóvá válhatnak-e a villamosenergia-tárolók,
-
hogyan illeszthető a földgáz a zöld átállás logikájába,
-
milyen lehetőségeket nyit a Jedlik Ányos Energetikai Program a vállalatok előtt,
-
és hogyan védekezhet az energiaszektor a digitalizáció és az algoritmusok jelentette új biztonsági kockázatok ellen.
A panelbeszélgetések során a piacvezető cégek és döntéshozók közvetlenül vitatják meg a dilemmákat: a hálózatfejlesztéstől a keresletoldali válaszon át a biogáz és hidrogén jövőjéig. A résztvevők betekintést kapnak abba is, hogy milyen finanszírozási modellek és állami ösztönzők segíthetik a beruházásokat a következő években.
Az esemény nem csupán szakmai fórum, hanem
egyedülálló networking lehetőség is
- a nap végén állófogadás zárja a programot, ahol kötetlen formában születhetnek meg új üzleti kapcsolatok és együttműködések.
Aki érteni akarja, hogyan formálják át a piaci volatilitás, a szabályozási változások és a zöld átállás kihívásai a hazai és európai energiapiacot, annak ott a helye – részletek:
