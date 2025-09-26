  • Megjelenítés
Két hét múlva minden szem erre figyel: a legforróbb témákkal érkezik az év energetikai csúcsrendezvénye!
Két hét múlva minden szem erre figyel: a legforróbb témákkal érkezik az év energetikai csúcsrendezvénye!

Az elmúlt hetekben ismét előtérbe került az energiapiaci bizonytalanság: kiderült, hogy MAVIR fél évvel elhalasztja a magyar villamosenergia-rendszer csatlakozását az uniós MARI és PICASSO platformokhoz. A gázpiacon a geopolitikai döntések határozzák meg a hangulatot – Bulgária például bejelentette, hogy két éven belül megszüntetné az orosz gáz tranzitját, ami a magyar ellátást is ellehetetlenítené. Eközben júniusban átalakult az EKR, aminek hatására kettészakadt az energiahatékonysági piac. Az Európai Bizottság pedig a villamosenergia-hálózatok modernizálására készül csomagot bemutatni. Ebben a turbulens közegben érkezik október 8-án a Portfolio energetikai csúcskonferenciája, amely a hazai energiaszektor legnagyobb szakmai találkozója lesz.

A konferencia napirendjén olyan égető kérdések szerepelnek, mint:

  • hogyan kezelhetők a szélsőséges ármozgások a villamosenergia-piacon,

  • milyen szerepe lesz a hosszú távú PPA és cPPA szerződéseknek a kiszámíthatóság biztosításában,

  • üzletileg fenntarthatóvá válhatnak-e a villamosenergia-tárolók,

  • hogyan illeszthető a földgáz a zöld átállás logikájába,

  • milyen lehetőségeket nyit a Jedlik Ányos Energetikai Program a vállalatok előtt,

  • és hogyan védekezhet az energiaszektor a digitalizáció és az algoritmusok jelentette új biztonsági kockázatok ellen.

A panelbeszélgetések során a piacvezető cégek és döntéshozók közvetlenül vitatják meg a dilemmákat: a hálózatfejlesztéstől a keresletoldali válaszon át a biogáz és hidrogén jövőjéig. A résztvevők betekintést kapnak abba is, hogy milyen finanszírozási modellek és állami ösztönzők segíthetik a beruházásokat a következő években.

Az esemény nem csupán szakmai fórum, hanem

egyedülálló networking lehetőség is

- a nap végén állófogadás zárja a programot, ahol kötetlen formában születhetnek meg új üzleti kapcsolatok és együttműködések.

Aki érteni akarja, hogyan formálják át a piaci volatilitás, a szabályozási változások és a zöld átállás kihívásai a hazai és európai energiapiacot, annak ott a helye – részletek:

Portfolio Energy Investment Forum 2025
Információ és jelentkezés

Címlapkép forrása: Portfolio

