Kikerülik a gyógyszertárakat: új módszerrel szállítják az otthonokba a drága gyógyszereket

Az AstraZeneca jelentős árkedvezménnyel kezdi értékesíteni diabétesz és asztma gyógyszereit közvetlenül az amerikai betegeknek, csatlakozva más gyógyszergyártókhoz, akik Donald Trump elnök nyomására hasonló lépéseket tettek.

A brit-svéd vállalat pénteken bejelentette, hogy október 1-től a biztosítással nem rendelkező vagy alulbiztosított betegek 182 dollárért vásárolhatják meg a Farxiga nevű diabétesz gyógyszerüket, ami 70%-kal alacsonyabb a listaárnál. Ez megegyezik azzal az árral, amit a Medicare és Medicaid betegek 2025. január 1-től fognak fizetni.

Az asztma kezelésére szolgáló Airsupra gyógyszert 249 dollárért kínálják majd, ami körülbelül 50%-os kedvezményt jelent a listaárhoz képest. Az új AstraZeneca Direct weboldalon keresztül a betegek a FluMist influenza elleni orrspray-t is megrendelhetik.

A Farxiga az AstraZeneca egyik legsikeresebb terméke, amely 2024-ben 7,7 milliárd dolláros globális forgalmat ért el, ami a vállalat teljes bevételének mintegy 14%-át teszi ki. Az Airsupra tavaly 66 millió dolláros forgalmat generált.

A vállalat közvetlenül a betegek otthonába szállítja majd a gyógyszereket, kikerülve a gyógyszertárakat, biztosítókat és a gyógyszertári kedvezménykezelőket,

amelyeket Trump azzal vádol, hogy becsapják az amerikaiakat. Az AstraZeneca közleménye szerint az új szolgáltatás "fontos előrelépés abban, hogy a betegek a szükséges gyógyszerekhez akkor és úgy jussanak hozzá, ahogyan arra szükségük van".

A közvetlen értékesítési programok elindítása más gyógyszergyártóknál is megfigyelhető, miután a Trump-adminisztrációval tárgyalásokat folytattak a megfizethetőségről. A Bristol Myers Squibb és a Pfizer júliusban indított hasonló szolgáltatást Eliquis vérhígítójukhoz, az Eli Lilly tavaly kezdte el közvetlenül értékesíteni Zepbound fogyókúrás gyógyszerét, a Novo Nordisk pedig idén követte példájukat a Wegovy-val.

Az AstraZeneca nemrég 50 milliárd dolláros amerikai beruházási tervet is bejelentett 2030-ig, amely magában foglalja egy új gyógyszergyártó létesítmény építését Virginiában, ami a vállalat legnagyobb egyedi gyártási beruházása lesz világszerte.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images