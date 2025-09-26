  • Megjelenítés
Még a gyógyszergyártók se tudják pontosan, mit jelent nekik Trump újabb vámja
Nagy a bizonytalanság a piaci szereplőkben is azzal kapcsolatban, hogy milyen hatása lesz az újonnan bejelentett vámoknak, Írország szerint marad a korábbi 15 százalékos megállapodás az USA és az EU között, a német gyógyszergyártók szövetsége viszont a korábbi egyezmény megsértéséről beszél. Mutatjuk, mit mondanak a gyógyszergyártók.
A svájci Novartis pénteken közölte, hogy az Egyesült Államok által bevezetett új gyógyszeripari vámok "semmilyen hatással nem lesznek" a vállalat tevékenységére. A cég rámutatott, hogy 23 milliárd dolláros befektetést hajtott végre az amerikai infrastruktúrába és új telephelyeket épít az országban.

"Azon dolgozunk, hogy az amerikai betegek számára készülő összes fontosabb Novartis gyógyszert az Egyesült Államokban gyártsuk" - áll a vállalat közleményében.

Ennek fényében a bejelentett 100%-os vámnak nem lesz hatása a Novartisra.

A szingapúri gyógyszeripari szövetség pénteken jelezte, hogy szorosan figyelemmel kíséri a fejleményeket, miután az Egyesült Államok bejelentette, hogy jövő hónaptól 100%-os vámot vet ki az ágazatra. A félvezetők, fogyasztói elektronikai cikkek és gyógyszeripari termékek a Szingapúrból az Egyesült Államokba irányuló export mintegy 40%-át teszik ki a szingapúri jegybank adatai szerint.

A gyógyszereket és laboratóriumi eszközöket gyártó német Merck KGaA pénteken közölte, hogy kapcsolatban áll az amerikai kormányzattal, hogy többet tudjon meg a márkaneves gyógyszerekre tervezett vámokról. "Egyeztetünk az amerikai kormányzattal, hogy megértsük a vám részleteit és annak üzleti tevékenységünkre, valamint az általunk ellátott betegekre gyakorolt hatását" - közölte a vállalat.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

