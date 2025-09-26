  • Megjelenítés
Megkezdődtek a kifizetések a becsődölt utazási iroda károsultjainak
A Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe – mint a fizetésképtelenné vált UNITRAVEL Kft. vagyoni biztosítékát nyújtó biztosító – a mai napon, 2025. szeptember 26-án megkezdte a kártérítések kifizetését az érintett utasok részére. A kárkifizetések a Fővárosi Kormányhivatal 2025. július 10-én hozott határozata nyomán indultak el, amely a UNITRAVEL Kft. hivatalos fizetésképtelenségét állapította meg – közölte a társaság.

Megkezdte a kártérítések kifizetését a Colonnade Biztosító az UNITRAVEL ügy károsultjainak,

a kifizetések azokra az igényekre vonatkoznak, amelyek 2025. augusztus 31-ig beérkeztek a biztosítóhoz, és a szükséges dokumentációt hiánytalanul tartalmazzák.

Az érintett ügyfeleket a Colonnade e-mailben értesíti a kártérítések teljesítéséről. A Colonnade Biztosító a kifizetéseket a hatályos jogszabályoknak és a vagyoni biztosíték feltételeinek megfelelően teljesíti.

Az ügyfelek számára alternatív megoldásként lehetőség nyílt arra is, hogy a korábban befizetett összeg erejéig új utazást válasszanak az IBUSZ Utazási Iroda kínálatából. Számos utas élt ezzel az opcióval, közülük sokan már haza is tértek az így megvalósult nyaralásukról – írja a társaság.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

