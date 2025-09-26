Megszólalt Írország a gyógyszervámokról: marad Európára a 15 százalékos vám

Az ír kereskedelmi miniszter megerősítette, hogy az EU és az USA között létrejött megállapodás értelmében a gyógyszeripari termékekre kivetett vámok továbbra is 15%-ban lesznek maximalizálva, Donald Trump magasabb vámokról szóló bejelentése ellenére. A német gyógyszergyártók szövetsége viszont azt közölte, hogy az újonnan bejelentett vám megsértené a korábbi megállapodásokat.

Simon Harris pénteken kiadott közleményében hangsúlyozta:

Az augusztus 21-én kiadott EU-USA közös nyilatkozat egyértelművé tette, hogy az USA által bejelentett új vámok az EU által exportált gyógyszeripari termékek esetében legfeljebb 15%-osak lehetnek.

"Ez továbbra is érvényben van, és ismét aláhúzza a múlt hónapban elért megállapodás értékét" - tette hozzá Harris, megjegyezve, hogy Dublin és más EU-tagállamok tanulmányozni fogják Trump bejelentésének hatásait.

Mindeközben a német gyógyszergyártók szövetsége, a VFA pénteken közölte, hogy az amerikai kormány azon terve, miszerint 100%-os vámot vetne ki az importált márkás gyógyszerekre, súlyosan érintené a németországi gyógyszeripari vállalkozásokat, és megsértené a korábbi transzatlanti kereskedelmi megállapodásokat. Az Egyesült Államok a német gyógyszeripar legfontosabb exportpiaca: tavaly 27 milliárd euró értékű termék, azaz a német gyógyszeripari export mintegy 25%-a került az Egyesült Államokba – tette hozzá a VFA.

Trump csütörtökön jelentett be újabb büntető vámokat számos importált termékre, köztük 100%-os vámot a márkanévvel ellátott, szabadalommal védett gyógyszerekre.

A bejelentés hatására pénteken estek a gyógyszeripari vállalatok részvényei Ázsia-szerte és Európában is néhány gyógyszergyártó gyengélkedik, például a Novo Nordisk részvénye.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images