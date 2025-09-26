Óriási leépítés jön a Lufthansánál: ezrek kerülhetnek utcára

A Lufthansa több ezer fős leépítést jelenthet be hétfőn a légitársaság befektetői napján, amelyet hat év után tartanak meg - tudta meg a Reuters. A lépéssel a befektetőket kívánják meggyőzni hatékonyságnövelési elkötelezettségükről.

Portfolio Investment Day 2025 November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

A német légitársaságot az elemzők és befektetők az elmúlt két évben folyamatosan bírálták, amiért nem tudta csökkenteni költségeit és fejleszteni alaptevékenységét, miután elhalasztotta a 2025-re kitűzött 8%-os üzemi haszonkulcs elérését.

A légitársaság 2024-ben két warningot adott ki, és ambiciózus átalakítási programot ígért befektetőinek.

A vállalat a következő években 20%-kal tervezi csökkenteni adminisztratív személyzetét, bár az elbocsátások pontos száma még meghatározás alatt áll - közölték névtelenséget kérő források.

Az esetleges elbocsátások az egész légiközlekedési csoportot érintenék, nem csak Lufthansát, a cégcsoport alá tartozik többek között az Austrian Airlines, a Swiss International Air Lines, a Brussels Airlines és az Eurowings, valamint a Lufthansa Technik karbantartócég is.

Az elemzők szerint a piac továbbra is nyomást gyakorol majd a Lufthansára, hogy bizonyítsa hatékonyabb vállalatcsoport kiépítésére való képességét. A Bernstein elemzőcég megjegyezte: "Annak ellenére, hogy kevesebb repülőgéppel és még kevesebb járattal rendelkezik, mint 2019-ben, a légitársaság 7%-kal több embert foglalkoztat."

A Reuters jelentése után a Lufthansa részvényei 3,4%-kal emelkedtek, három hetes csúcsra.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ