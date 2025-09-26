Pluszban zárt Amerika

Az amerikai részvénypiacok emelkednek pénteken a várakozásoknak megfelelő inflációs adatok után, de a heti mérleg várhatóan negatív lesz. A Személyes Fogyasztási Kiadások (PCE) árindexe 0,3%-kal nőtt augusztusban a júliusi 0,2% után, ami megegyezik a Reuters által megkérdezett közgazdászok előrejelzésével. Az éves infláció 2,7%-ra emelkedett az előző havi 2,6%-ról.

A befektetők aggódva figyelték a hét gazdasági adatait, mérlegelve az erősebb gazdaságra utaló jeleket és a Fed további kamatcsökkentési várakozásait.

A jegybank múlt héten hajtotta végre az első kamatvágást 2022 decembere óta.

Bruce Zaro, a Granite Wealth Management igazgatója szerint a befektetők a Fed jövőbeli lépéseit találgatják, miközben a negyedév végére készülnek. "Tipikus negyedév végi portfólió-igazítást látunk, ami volatilitást okoz ebben az időszakban és a következő hetekben is, amikor jönnek a vállalati eredmények" - mondta.

A Paccar teherautógyártó részvényei 5%-kal emelkedtek, miután Donald Trump elnök új importvámokat jelentett be többek között nehéz tehergépjárművekre, gyógyszeripari termékekre, konyhabútorokra és fürdőszobai berendezésekre. Az Eli Lilly gyógyszergyártó papírjai 1,5%-kal erősödtek eddig.