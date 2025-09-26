Szenvednek az európai teherautó-gyártók Trump újabb vámja miatt

Donald Trump a Truth Social platformon jelentette be, hogy szerdától 25%-os vámot vezetnek be az importált nehézgépjárművekre.

A HÍR HATÁSÁRA A DAIMLER TRUCK RÉSZVÉNYEI 2,7%-KAL,

A VOLKSWAGEN TULAJDONÁBAN LÉVŐ TRATON PAPÍRJAI PEDIG 2,8%-KAL ESTEK A FRANKFURTI TŐZSDÉN.

Mindkét vállalat rendelkezik mexikói összeszerelő üzemekkel, amelyeket érinthetnek az új vámok.

Ezzel szemben a svéd Volvo részvényei 3%-kal is emelkedtek Stockholmban. A Bernstein elemzői szerint a Volvo kedvezőbb helyzetben lehet versenytársainál, mivel kevésbé támaszkodik mexikói gyártásra, és Volvo, valamint Mack márkájú teherautóit helyben gyártja az USA-ban.

A Traton már a bejelentés előtt is a szállítások és megrendelések visszaesését tapasztalta az amerikai vámokkal kapcsolatos bizonytalanság miatt. A cég júliusban gyenge észak-amerikai keresletet jelzett, és korábban az év folyamán csökkentette a műszakok számát mexikói International Motors üzemében. A vállalat nem kívánt nyilatkozni a Bloombergnek a vámokkal kapcsolatban.

A Volvo közölte, hogy amerikai teherautói 60-70%-ban helyben készülnek, de továbbra is importálniuk kell bizonyos alkatrészeket, amelyeket nem gyártanak az országban. A vállalat szerint egyelőre csak egy közösségi média bejegyzés áll rendelkezésre, és meg kell várni a tényleges jogszabályi javaslatot a potenciális hatások teljes körű értékeléséhez.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images