  • Megjelenítés
Szenvednek az európai teherautó-gyártók Trump újabb vámja miatt
Üzlet

Szenvednek az európai teherautó-gyártók Trump újabb vámja miatt

Portfolio
Az amerikai kormány 25%-os vámot vet ki az importált nehézgépjárművekre, ami jelentősen érinti az európai teherautó-gyártókat. A bejelentés hatására a Daimler Truck és a Volkswagen leányvállalata, a Traton részvényei estek, míg a Volvo papírjai emelkedtek - tudósított a Bloomberg.

Donald Trump a Truth Social platformon jelentette be, hogy szerdától 25%-os vámot vezetnek be az importált nehézgépjárművekre.

A HÍR HATÁSÁRA A DAIMLER TRUCK RÉSZVÉNYEI 2,7%-KAL,

traton

A VOLKSWAGEN TULAJDONÁBAN LÉVŐ TRATON PAPÍRJAI PEDIG 2,8%-KAL ESTEK A FRANKFURTI TŐZSDÉN.

daimlertruck

Mindkét vállalat rendelkezik mexikói összeszerelő üzemekkel, amelyeket érinthetnek az új vámok.

Ezzel szemben a svéd Volvo részvényei 3%-kal is emelkedtek Stockholmban. A Bernstein elemzői szerint a Volvo kedvezőbb helyzetben lehet versenytársainál, mivel kevésbé támaszkodik mexikói gyártásra, és Volvo, valamint Mack márkájú teherautóit helyben gyártja az USA-ban.

A Traton már a bejelentés előtt is a szállítások és megrendelések visszaesését tapasztalta az amerikai vámokkal kapcsolatos bizonytalanság miatt. A cég júliusban gyenge észak-amerikai keresletet jelzett, és korábban az év folyamán csökkentette a műszakok számát mexikói International Motors üzemében. A vállalat nem kívánt nyilatkozni a Bloombergnek a vámokkal kapcsolatban.

A Volvo közölte, hogy amerikai teherautói 60-70%-ban helyben készülnek, de továbbra is importálniuk kell bizonyos alkatrészeket, amelyeket nem gyártanak az országban. A vállalat szerint egyelőre csak egy közösségi média bejegyzés áll rendelkezésre, és meg kell várni a tényleges jogszabályi javaslatot a potenciális hatások teljes körű értékeléséhez.

volvo
Kapcsolódó cikkünk

Újabb vámokat jelentett be Trump - Mit csinálnak a tőzsdék?

Itt vannak a gyógyszervámok, mutatjuk, hogy reagálnak a részvények

Ilyen nincs: a teherautókra és a konyhabútorokra is újabb vámok jönnek

Megteszik a vámok a hatásukat: bezuhant az amerikai importkereslet

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Portfolio Private Health Forum 2025

2025. szeptember 30.

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 1.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
bőrönd reptér utazás mérleg getty stock
Üzlet
Megkezdődtek a kifizetések a becsődölt utazási iroda károsultjainak
Pénzcentrum
Kínát és az oroszokat is satuba fogná Donald Trump: újabb válságot szabadít a világra az USA elnöke?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility