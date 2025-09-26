Trump aláírta a rendeletet, amerikai kézben landol a TikTok

Trump aláírta a TikTok amerikai értékesítéséről szóló rendeletet, amely szerint a kínai tulajdonú platform amerikai működését amerikai és globális befektetők veszik át. Az új amerikai vállalat értékét JD Vance alelnök körülbelül 14 milliárd dollárra becsülte.

Az elnök csütörtökön 2025. január 20-ig elhalasztotta annak a törvénynek a végrehajtását, amely betiltaná az alkalmazást, ha kínai tulajdonosai nem adják el. A rendelet kiadása jelzi, hogy előrehaladás történt a TikTok amerikai eszközeinek értékesítésében, bár számos részletet még tisztázni kell, különösen azt, hogyan használná az amerikai entitás a TikTok legfontosabb eszközét, az ajánlóalgoritmusát.

Volt némi ellenállás a kínai oldalról, de az alapvető célunk az volt, hogy a TikTok továbbra is működhessen, miközben biztosítjuk az amerikaiak adatvédelmét a törvényi előírásoknak megfelelően

- nyilatkozta Vance az Ovális Irodában tartott sajtótájékoztatón.

Trump rendelete szerint az algoritmust újratanítják és felügyelik majd az amerikai vállalat biztonsági partnerei, működtetése pedig az új közös vállalkozás irányítása alatt lesz. Az elnök elmondása szerint Hszi Csin-ping kínai elnök jelezte, hogy jóváhagyja a terveket:

Beszéltem Hszi elnökkel. Jó beszélgetésünk volt, elmondtam neki, mit csinálunk, és azt mondta, folytassuk. Ez teljes mértékben amerikai irányítás alatt lesz

- jelentette ki Trump. Hozzátette, hogy Michael Dell, a Dell Technologies alapítója és vezérigazgatója, Rupert Murdoch, a Fox Corp és a News Corp elnöke, valamint "valószínűleg négy vagy öt abszolút világszínvonalú befektető" is részt vesz majd az üzletben.

A befektetői csoportban az Oracle és a Silver Lake magántőke-társaság körülbelül 50%-os részesedést szerez a TikTok amerikai működésében - közölték források. A ByteDance jelenlegi részvényesei mintegy 30%-os részesedést tartanak meg. A ByteDance a megállapodás szerint a hét igazgatósági tag közül egyet nevezhet ki az új entitásban, míg a többi hat helyet amerikaiak töltik be.

A kínai média pénteken eltérő képet festett a megállapodásról, azt sugallva, hogy a ByteDance továbbra is jelentős vagy operatív szerepet játszhat. A LatePost kínai médium forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy a ByteDance új amerikai vállalatot hoz létre, amely az e-kereskedelemért, a márkaműködtetésért és a nemzetközi műveletekkel való összekapcsolódásért lesz felelős.

A TikTok jelenleg 170 millió amerikai felhasználóval rendelkezik. Trump a platformnak tulajdonítja részben újraválasztási sikerét, és 15 millió követője van személyes TikTok-fiókján. A Fehér Ház a múlt hónapban indította el hivatalos TikTok-fiókját.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images