Újabb vámokat jelentett be Trump - Mit csinálnak a tőzsdék?

Donald Trump 100 százalékos vámot jelentett be éjjel az amerikai gyógyszerimportra, a hírre estek hajnalban a gyógyszergyártók részvényei az ázsiai tőzsdéken és gyengélkedtek az indiai gyógyszergyártók is, amelyek jelentős amerikai kitettséggel rendelkeznek. Mutatjuk, mit csinálnak a legnagyobb európai gyógyszergyártók papírjai.
Most lépett tőzsdére, szárnyal az európai digitális bank
A NOBA digitális bankcsoport részvényárfolyama 27%-kal emelkedett a pénteki első kereskedési napon a stockholmi tőzsdén történt tőzsdei bevezetést követően, így a vállalat piaci értéke elérte a 44,5 milliárd svéd koronát (4,71 milliárd dollárt). A fintechek és a bankok versenyéről szó lesz november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön, regisztráció és részletek itt!
Emelkedéssel nyitott Európa
Emelkedéssel nyitottak az európai tőzsdék, a Stoxx 600 0,2 százalékos, az FTSE-100 0,1 százalékos, a CAC-40 0,5 százalékos pluszban áll.
Donald Trump újabb vámbejelentéseit emésztik ma a piacok, az amerikai elnök 100 százalékos vámot jelentett be a gyógyszerekre október 1-től, ami kedvezőbb, mint a korábban belengetett 200 százalékos vám, ráadásul kivételt jelentenek az Egyesült Államokban beruházó vállalatok (de csak azt követően, hogy azok ténylegesen megindulnak).
Ilyen nincs: a teherautókra és a konyhabútorokra is újabb vámok jönnek
Donald Trump bejelentése szerint 2025. október 1-jétől 25%-os vámot vetne ki minden, az USA-n kívül gyártott „nagy” teherautóra. A lépést az amerikai gyártók – például a Peterbilt, Kenworth, Freightliner és Mack – védelmével és nemzetbiztonsági indokokkal támasztja alá, miközben a Fehér Ház egyelőre nem közölt részleteket az intézkedés végrehajtásáról.
Emelkedéssel nyit a Richter Trump gyógyszeripari vámja ellenére
Jó hangulatban indul a kereskedés az európai tőzsdéken, emelkedik a BUX is. A gyógyszeripari vámok híre nem hatotta meg különösebben a Richter befektetőit, emelkedik a hazai gyógyszergyártó részvénye.
100 százalékos vám a gyógyszerekre: Trump lépése felboríthatja a gyógyszerellátást
100 százalékos vámot vet ki a gyógyszerimportra az Egyesült Államok - jelentette be éjjel Donald Trump. Megnéztük, hogy a nagy európai gyógyszergyártókat hogyan érintheti a lépés és hogy mit jelent ez a Richternek.
Leáll a termelés a Volkswagen két németországi gyárában
A Volkswagen átmenetileg leállítja a termelést két németországi gyárában az elektromos autók iránti vártnál lassabb kereslet miatt - tudósított a Bloomberg.
Trump bejelentette: 100 százalékos vám jön a gyógyszerekre
Trump 100 százalékos vámot vet ki a külföldi gyógyszerekre október 1-től, kivéve ha a gyártók amerikai üzemeket építenek - jelentette a Cnbc.
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,4 százalékot esett, a S&P 500 0,5 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 0,4 százalék mínuszban fejezte be a napot a mai fontos inflációs adatra várva.
- Az ázsiai tőzsdék ma reggel nyomás alá kerültek, a Nikkei 0,5 százalékot, a Hang Seng 0,7 százalékot, a Shanghai Composite 0,2 százalékot esett.
- Az ázsiai piacokon nagyot esett a gyógyszerszektor ma reggel, miután Donald Trump 100 százalékos vámot jelentett be minden szabadalmaztatott gyógyszer importjára, kivéve azokat a vállalatokat, amelyek az Egyesült Államokban építenek gyárat.
A Daiichi Sankyo és a Chugai Pharmaceutical árfolyama 2,1, illetve 3,6 százalékot esett, a Sumitomo Pharma pedig több mint 5 százalékkal került lejjebb a japán tőzsdén. A hongkongi részvénypiacon jegyzett papírok közül az Alibaba Health Information Technology közel 3 százalékot, a JD Health 2,2 százalékot esett, míg a dél-koreai tőzsdén a Samsung Biologics és az SK Bio 1,7 és 3,7 százalékkal került lejjebb.
- Vegyesen nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,1 százalékot emelkedhet, a CAC 0,1 százalékot eshet.
- Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones, az S&P 500 és a Nasdaq futures minimális elmozdulást mutat jelenleg.
Mi várható makro fronton?
Ma a KSH az augusztusi népmozgalmi és turisztikai statisztikákat közli, amelyek a belső fogyasztás és a demográfiai folyamatok alakulásáról adnak jelzést. Az euróövezetből délelőtt a 12-36 hónapos inflációs várakozások friss adatai érkeznek, amelyek az Európai Központi Bank döntései szempontjából fontosak. Az Egyesült Államokban délután több kulcsfontosságú adat is megjelenik:
az augusztusi személyi jövedelmek és a PCE-infláció, amely a Fed kedvenc inflációs mutatója, így jelentős piacmozgató hatással bírhat.
Ezt követően a Michigan-indexet is publikálják, amely a fogyasztói bizalmat méri.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 32,0 százalékos elmozdulással a Hang Seng index áll az élen, a sereghajtó 5,6 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 43,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 6,0 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az arany árfolyama már 42,3 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|45 947,32
|-0,4%
|-0,4%
|1,5%
|8,0%
|9,6%
|69,1%
|S&P 500
|6 604,72
|-0,5%
|-0,4%
|2,6%
|12,3%
|15,4%
|100,2%
|Nasdaq
|24 397,31
|-0,4%
|-0,2%
|4,1%
|16,1%
|22,2%
|118,8%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|45 754,93
|0,3%
|1,0%
|6,9%
|14,7%
|20,8%
|97,2%
|Hang Seng
|26 484,68
|-0,1%
|-0,2%
|2,5%
|32,0%
|38,5%
|14,0%
|CSI 300
|4 593,49
|0,6%
|2,1%
|2,8%
|16,7%
|35,0%
|0,5%
|Európai részvényindexek
|DAX
|23 534,83
|-0,6%
|-0,6%
|-3,0%
|18,2%
|24,4%
|88,7%
|CAC
|7 795,42
|-0,4%
|-0,8%
|-0,6%
|5,6%
|3,0%
|64,8%
|FTSE
|9 213,98
|-0,4%
|-0,2%
|-1,2%
|12,7%
|11,4%
|57,7%
|FTSE MIB
|42 242,49
|-0,4%
|-0,2%
|-2,3%
|23,6%
|24,8%
|125,9%
|IBEX
|15 153,7
|-0,3%
|-0,1%
|-0,7%
|30,7%
|28,5%
|128,6%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|98 014,88
|-0,4%
|-1,6%
|-6,5%
|23,6%
|31,8%
|206,9%
|ATX
|4 630,31
|-0,1%
|-0,1%
|-2,7%
|26,4%
|28,9%
|122,3%
|PX
|2 303,98
|-0,3%
|0,9%
|0,3%
|30,9%
|44,9%
|166,7%
|Magyar blue chipek
|OTP
|28 720
|0,1%
|-0,6%
|-5,4%
|32,4%
|51,6%
|219,6%
|Mol
|2 644
|-1,3%
|-5,4%
|-9,9%
|-3,2%
|-1,2%
|69,6%
|Richter
|9 775
|-1,7%
|-1,0%
|-7,7%
|-6,0%
|-11,1%
|45,8%
|Magyar Telekom
|1 826
|1,3%
|-1,4%
|-7,6%
|43,3%
|74,2%
|397,5%
|Nyersanyagok
|WTI
|65,51
|0,2%
|2,5%
|0,5%
|-9,6%
|-7,0%
|63,4%
|Brent
|69,48
|0,2%
|2,9%
|2,5%
|-7,0%
|-7,0%
|65,6%
|Arany
|3 734,9
|-0,5%
|2,6%
|10,6%
|42,3%
|40,4%
|100,6%
|Devizák
|EURHUF
|391,8750
|0,2%
|0,6%
|-1,3%
|-4,7%
|-0,9%
|7,7%
|USDHUF
|335,6100
|0,8%
|1,5%
|-1,2%
|-15,5%
|-5,1%
|7,2%
|GBPHUF
|448,0500
|-0,1%
|0,0%
|-2,6%
|-10,0%
|-5,3%
|12,5%
|EURUSD
|1,1677
|-0,6%
|-0,8%
|-0,1%
|12,8%
|4,5%
|0,5%
|USDJPY
|148,7150
|0,0%
|0,5%
|1,3%
|-5,4%
|3,0%
|40,7%
|GBPUSD
|1,3349
|-0,8%
|-1,5%
|-1,1%
|6,6%
|-0,2%
|5,1%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|109 021
|-3,8%
|-6,9%
|-1,0%
|15,5%
|72,6%
|919,9%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,15
|0,7%
|1,5%
|-2,6%
|-9,2%
|9,8%
|530,2%
|10 éves német állampapírhozam
|2,74
|1,1%
|2,4%
|0,7%
|15,7%
|29,4%
|-621,1%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,86
|0,0%
|-0,9%
|-3,7%
|3,6%
|9,1%
|175,5%
Mínuszban zártak az amerikai részvények
Ma reggel kisebb profitrealizálás indult el, az európai tőzsdék mérsékelt eséssel nyitottak, aztán nap közben egyre nagyobb lett az esés, és mínuszban nyitottak - végül ott is zártak - az amerikai részvénypiacok is. Gyengén teljesítettek ma a megacap tech részvények.
