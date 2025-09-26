Újabb vámokat jelentett be Trump - Mit csinálnak a tőzsdék?

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,4 százalékot esett, a S&P 500 0,5 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 0,4 százalék mínuszban fejezte be a napot a mai fontos inflációs adatra várva.

Az ázsiai tőzsdék ma reggel nyomás alá kerültek, a Nikkei 0,5 százalékot, a Hang Seng 0,7 százalékot, a Shanghai Composite 0,2 százalékot esett.

Az ázsiai piacokon nagyot esett a gyógyszerszektor ma reggel, miután Donald Trump 100 százalékos vámot jelentett be minden szabadalmaztatott gyógyszer importjára, kivéve azokat a vállalatokat, amelyek az Egyesült Államokban építenek gyárat.

A Daiichi Sankyo és a Chugai Pharmaceutical árfolyama 2,1, illetve 3,6 százalékot esett, a Sumitomo Pharma pedig több mint 5 százalékkal került lejjebb a japán tőzsdén. A hongkongi részvénypiacon jegyzett papírok közül az Alibaba Health Information Technology közel 3 százalékot, a JD Health 2,2 százalékot esett, míg a dél-koreai tőzsdén a Samsung Biologics és az SK Bio 1,7 és 3,7 százalékkal került lejjebb.

Vegyesen nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,1 százalékot emelkedhet, a CAC 0,1 százalékot eshet.

Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones, az S&P 500 és a Nasdaq futures minimális elmozdulást mutat jelenleg.

Mi várható makro fronton?

Ma a KSH az augusztusi népmozgalmi és turisztikai statisztikákat közli, amelyek a belső fogyasztás és a demográfiai folyamatok alakulásáról adnak jelzést. Az euróövezetből délelőtt a 12-36 hónapos inflációs várakozások friss adatai érkeznek, amelyek az Európai Központi Bank döntései szempontjából fontosak. Az Egyesült Államokban délután több kulcsfontosságú adat is megjelenik:

az augusztusi személyi jövedelmek és a PCE-infláció, amely a Fed kedvenc inflációs mutatója, így jelentős piacmozgató hatással bírhat.

Ezt követően a Michigan-indexet is publikálják, amely a fogyasztói bizalmat méri.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 32,0 százalékos elmozdulással a Hang Seng index áll az élen, a sereghajtó 5,6 százalékos emelkedéssel a CAC index.

A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 43,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 6,0 százalékos eséssel.

A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az arany árfolyama már 42,3 százalékot emelkedett.

Fontosabb instrumentumok Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év Amerikai részvényindexek Dow Jones 45 947,32 -0,4% -0,4% 1,5% 8,0% 9,6% 69,1% S&P 500 6 604,72 -0,5% -0,4% 2,6% 12,3% 15,4% 100,2% Nasdaq 24 397,31 -0,4% -0,2% 4,1% 16,1% 22,2% 118,8% Ázsiai részvényindexek Nikkei 45 754,93 0,3% 1,0% 6,9% 14,7% 20,8% 97,2% Hang Seng 26 484,68 -0,1% -0,2% 2,5% 32,0% 38,5% 14,0% CSI 300 4 593,49 0,6% 2,1% 2,8% 16,7% 35,0% 0,5% Európai részvényindexek DAX 23 534,83 -0,6% -0,6% -3,0% 18,2% 24,4% 88,7% CAC 7 795,42 -0,4% -0,8% -0,6% 5,6% 3,0% 64,8% FTSE 9 213,98 -0,4% -0,2% -1,2% 12,7% 11,4% 57,7% FTSE MIB 42 242,49 -0,4% -0,2% -2,3% 23,6% 24,8% 125,9% IBEX 15 153,7 -0,3% -0,1% -0,7% 30,7% 28,5% 128,6% Régiós részvényindexek BUX 98 014,88 -0,4% -1,6% -6,5% 23,6% 31,8% 206,9% ATX 4 630,31 -0,1% -0,1% -2,7% 26,4% 28,9% 122,3% PX 2 303,98 -0,3% 0,9% 0,3% 30,9% 44,9% 166,7% Magyar blue chipek OTP 28 720 0,1% -0,6% -5,4% 32,4% 51,6% 219,6% Mol 2 644 -1,3% -5,4% -9,9% -3,2% -1,2% 69,6% Richter 9 775 -1,7% -1,0% -7,7% -6,0% -11,1% 45,8% Magyar Telekom 1 826 1,3% -1,4% -7,6% 43,3% 74,2% 397,5% Nyersanyagok WTI 65,51 0,2% 2,5% 0,5% -9,6% -7,0% 63,4% Brent 69,48 0,2% 2,9% 2,5% -7,0% -7,0% 65,6% Arany 3 734,9 -0,5% 2,6% 10,6% 42,3% 40,4% 100,6% Devizák EURHUF 391,8750 0,2% 0,6% -1,3% -4,7% -0,9% 7,7% USDHUF 335,6100 0,8% 1,5% -1,2% -15,5% -5,1% 7,2% GBPHUF 448,0500 -0,1% 0,0% -2,6% -10,0% -5,3% 12,5% EURUSD 1,1677 -0,6% -0,8% -0,1% 12,8% 4,5% 0,5% USDJPY 148,7150 0,0% 0,5% 1,3% -5,4% 3,0% 40,7% GBPUSD 1,3349 -0,8% -1,5% -1,1% 6,6% -0,2% 5,1% Kriptovaluták Bitcoin 109 021 -3,8% -6,9% -1,0% 15,5% 72,6% 919,9% Állampapírok 10 éves amerikai állampapírhozam 4,15 0,7% 1,5% -2,6% -9,2% 9,8% 530,2% 10 éves német állampapírhozam 2,74 1,1% 2,4% 0,7% 15,7% 29,4% -621,1% 10 éves magyar állampapírhozam 6,86 0,0% -0,9% -3,7% 3,6% 9,1% 175,5% Forrás: Refinitiv, Portfolio

