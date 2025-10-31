  • Megjelenítés
A fix ár a kényelem illúziója: csapdahelyzet az energiapiacon
A fix ár a kényelem illúziója: csapdahelyzet az energiapiacon

A magyar vállalkozások uniós szinten is az egyik legmagasabb villamosenergia-árat fizetik – miközben sokan még mindig úgy tekintenek az áramra, mint egy fix áron megvásárolható, egyszerű szolgáltatásra. Pedig az energia ma már éppolyan tudatos döntések kérdése, mint bármely más üzleti stratégia. Az EnergyTalks legújabb adásában Nagy Zsuzsa, az E.ON Energiamegoldások Kft. ügyvezető igazgatója és Kecskeméti Balázs, a MEKSZ árampiaci szakértője segítenek eligazodni az új tarifák, az okosmérés és a tudatos energiahasználat világában – és abban, hogyan spórolhat akár 30%-ot is az, aki kilép a komfortzónájából.

A havonta jelentkező EnergyTalks podcastsorozatban a hazai energiaipar legfontosabb témáit dolgozzuk fel, a szektor legfontosabb szakértőivel és szereplőivel. Az új részeket minden hónapban a Portfolio podcastcsatornáján találod meg Spotify-on és az Apple Podcasten, vagy a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Az EnergyTalks a Magyar Energiakereskedők Szövetségének támogatásával jelenik meg. Az epizódot az E.ON támogatta.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

