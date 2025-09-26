Van egy cég, ahol kirúgják azokat, akik nem tudják a mesterséges intelligenciát használni

Julie Sweet, az Accenture vezérigazgatója csütörtöki bejelentésében hangsúlyozta, hogy
mivel a fejlett mesterséges intelligencia a vállalat tevékenységének szerves részévé válik, elvárják alkalmazottaiktól, hogy nagy számban sajátítsanak el új készségeket.
"Elsődleges stratégiánk a munkatársaink átképzésébe való befektetés" - mondta Sweet. Hozzátette, hogy "gyorsított ütemben válnak meg" azoktól, akik számára az átképzés "nem járható út".
A vállalat már 550 ezer dolgozóját képezte át a generatív mesterséges intelligencia alapjaira, és bejelentett egy hat hónapos, 865 millió dolláros üzleti optimalizációs programot, amely részletezi a létszámcsökkentéssel és végkielégítésekkel kapcsolatos költségeket.
Angie Park, az Accenture pénzügyi igazgatója szerint a program több mint 1 milliárd dolláros megtakarítást eredményez, amit a vállalat visszaforgat az üzletbe és a munkavállalókba, miközben szerény mértékű nyereségnövekedést is elér.
Az elbocsátások mellett a cég folytatja a toborzást is, különösen az AI területén. Az AI és adatszakemberek száma 2025-re 77 ezerre nő a 2023-as 40 ezerről. Sweet elmondta, hogy a következő pénzügyi évben növelni tervezik a létszámot több piacon, beleértve az Egyesült Államokat és Európát is.
A vállalat idei bevétele 69,7 milliárd dollár volt, ami 7%-os növekedést jelent az előző évhez képest. A CNBC-nek adott interjúban Sweet ezt a növekedést az ügyfelek mesterséges intelligencia iránti hatalmas keresletének tulajdonította.
"A korai AI-befektetéseink most térülnek meg" - nyilatkozta Sweet a CNBC-nek. Hozzátette, hogy minden vezérigazgató és igazgatótanács felismeri a fejlett AI kritikus szerepét a jövőben, de a kihívást az jelenti, hogy a legtöbb vállalat még nem áll készen az AI-technológiák bevezetésére.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
