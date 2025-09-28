Állami segítséget kap a Jaguar Land Rover a kibertámadás után

A brit kormány akár 1,5 milliárd font értékű hitelgaranciát nyújthat a Jaguar Land Rovernek (JLR), hogy a vállalat könnyebben jusson forráshoz a brit ipar egyik legsúlyosabb kibertámadása után. A lépés célja a cég likviditásának erősítése és a több mint 1000 beszállítót érintő gyártási leállás hatásainak enyhítése, írja a Financial Times.

A brit kormány jóváhagyott egy akár 1,5 milliárd font értékű hitelgaranciát a Jaguar Land Rovernek, hogy a vállalat újabb forrásokat vehessen fel a brit ipart ért egyik legsúlyosabb kibertámadás után. A garanciát az UK Export Finance, a kormány exportfejlesztési ügynöksége biztosítja, megkönnyítve ezzel a JLR számára, hogy kereskedelmi bankoktól kölcsönt kapjon.

Az exportfejlesztési garanciák részleges fedezetet nyújtanak a hitelezőknek, jellemzően a hitelkockázat akár 80 százalékát is lefedve az Egyesült Királyságból exportáló vállalatok esetében. A kormány közölte, hogy a garanciával fedezett kölcsönt öt év alatt kell visszafizetni, és ez megerősíti majd az autógyártó pénzügyi tartalékait, hogy támogatni tudja azokat a beszállítóit, amelyeket súlyosan érintett a közel egy hónapja tartó termelésleállás.

A JLR és a bankok közötti hitelmegállapodás egyelőre még nem végleges, és a vállalat pénzpiacokról is szerezhetett volna forrást. Egy, a céghez közel álló forrás azonban azt mondta: a hitelgarancia megszerzése volt a „leggyorsabb megoldás”, hogy a beszállítói lánc fennmaradjon.

A Tata Motors tulajdonában lévő Jaguar Land Rover az Egyesült Királyság egyik legnagyobb exportőre, amely közvetlenül 34 000 embert foglalkoztat a birminghami Solihullban és Wolverhamptonban, valamint a merseyside-i Halewoodban. A vállalat működteti a brit autóipar legnagyobb beszállítói láncát is, amelynek nagy részét kis- és középvállalkozások alkotják, mintegy 120 000 embernek adva munkát.

A JLR csütörtökön bejelentette, hogy újraindított néhány számítógépes rendszert, hogy felgyorsítsa a nehéz helyzetbe került beszállítók kifizetését. A termelés azonban még nem indult újra, és a gyártás szeptember 1. óta szünetel.

A kormány különböző támogatási lehetőségeket is mérlegelt, köztük azt az egyedi javaslatot, hogy ideiglenesen maga vásároljon alkatrészeket a beszállítóktól, amelyeket később a JLR-nek adna el, miután újraindulna a gyártás. Néhány szakértő azonban bírálta ezt az ötletet, mondván, „morális kockázatot” teremtene, mivel a JLR nem tett elegendő elővigyázatossági lépést, például nem kötött kiberbiztosítást.

Ha a JLR novemberig nem tudná újraindítani a termelést, David Bailey, a Birminghami Egyetem professzora szerint

a vállalat több mint 3,5 milliárd fontos bevételkiesést szenvedne el, ami körülbelül 1,3 milliárd fontnyi bruttó nyereségnek felel meg.

