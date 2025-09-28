Vasárnap délig lezárták az M7-es autópályát Agárdnál

Szombatról vasárnapra virradóra pályazár van érvényben az M7-es autópályán a Velencei-tó térségében a Budapest felé vezető oldalon, írja az Utinform.

Újabb üteméhez érkezett az új gyalogos- és kerékpáros híd építése az M7-es autópályán Velencénél. Az előkészületet követően most a hídelemek beemelésével folytatódik a fejlesztés.

A biztonságos munkavégzés érdekében 2025. 09. 27-én 23:59 és 09. 28. 12:00 között lezárják az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalát az 57-es (Agárdi) és a 42-es csomópont (Kápolnásnyék) között.

Hogy miért ebben az időben zárják a pályát?

ezen az éjszakán kamionstop van érvényben, így nem terhelik rá a kamionokat a lakott területekre,

a forgalmi adatok alapján ez a legkevésbé terhelt időszak a pálya ezen szakaszán.

A korlátozás ideje alatt a forgalmat a 7-es főútra terelik az autópályára visszahajtani a 42-es km-nél lévő Kápolnásnyék csomópontban lehet.

A terelőútvonalat sárga táblákkal is jelzik, Gárdonyban a Gárdonyi Géza utcai és Posta utcai jelzőlámpák sárga villogó jelzéssel működnek.

Címlapkép forrása: zpagistock via Getty Images