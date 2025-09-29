  • Megjelenítés
Stratégiai együttműködési megállapodást jelentett be a CIG Pannónia

10 évre szóló stratégiai együttműködést kötött a CIG Pannónia két MBH-pénztárral.

A biztosító tőzsdei közleménye szerint

  • a CIG Pannónia Csoport, valamint
  • az MBH Gondoskodás Egészség- és Önsegélyező Pénztár,
  • és az MBH Gondoskodás Nyugdíjpénztár

a formális döntéshozatalt követően

hosszú távú, 10 évre szóló határozott idejű stratégiai együttműködési megállapodást

kötöttek a pénztár-biztosító együttműködésben lévő szinergiák mind teljesebb kihasználása érdekében.

A keretmegállapodás révén létrejövő együttműködéssel a CIG Pannónia Csoport számára a jelenlegi közel 200 000 ügyfél felett

további több mint 67 000 ügyfélnek

a közös szinergiák és esetleges kapcsolt termékfejlesztések, új termék- és szolgáltatáscsomagok általi potenciális elérésére, míg a pénztárak részéről személyre szabott biztosítási termékek igénybevételére nyílik lehetőség.

A társaság emlékeztetett, hogy a 2021. év júliusában meghirdetett és felülvizsgálat alatt álló Növekedési Stratégiájának alappillére volt, hogy az elkövetkezendő öt év alatt életbiztosítási és nem-életbiztosítási termékportfólióval is rendelkező, megbízható, meghatározó méretű és stabil hátterű kompozit jellegű biztosítóvá váljon, és 2022. december 15-én már kötött egy keretmegállapodást az MBH EP jogelődjével, ennek kibővített együttműködési keretéről van most szó.

