Zöldben zártak a tőzsdék az Atlanti-óceánon innen és túl

Mérsékelt erősödéssel zárul a nap
Az amerikai tőzsdék emelkedéssel kezdtek hétfőn: az S&P 500 index 0,3 százalékkal, a Nasdaq 0,5 százalékkal erősödött, míg a Dow Jones 76 ponttal, 0,2 százalékkal került feljebb.
Az Nvidia 2 százalékot emelkedett, az AMD több mint 1 százalékkal, a Micron pedig 4 százalékkal drágult.
Az Electronic Arts árfolyama 4 százalékot ugrott, miután bejelentették, hogy a céget 55 milliárd dollárért kivásárolják.
A szeptember eddig mérsékelt kitöréseket hozott: az S&P 500 3 százalékkal, a Nasdaq 5 százalékkal, a Dow Jones pedig 1 százalékkal emelkedett.
Hétfőn különösen erős volt az Etsy, amely 14 százalékot ugrott, miután az OpenAI bejelentette, hogy ChatGPT-alapú vásárlási funkciót indít a platformon.
Trump emberének merész terve: felforgathatja az amerikai tőzsde 55 éves szabályait
Az amerikai tőzsdefelügyelet (SEC) felgyorsítja a negyedéves vállalati jelentések kötelezettségének eltörlését, Donald Trump elnök kezdeményezésére – számolt be a Quartz.
Még pluszban az utolsó hajrá előtt
Félórával piaczárás előtt az S&P 500 index 0,1 százalékkal van pluszban, a Nasdaq Composite eddig 0,3 százalékot erősödött, míg a Dow stagnált.
Eközben az arany ára új történelmi csúcsra, unciánként 3820,90 dollárra ugrott, ami éves szinten már 45 százalékos emelkedést jelent.
Az árfolyamot a gyengülő dollár és az amerikai kormányzati leállás veszélye is fűtötte, ami bizonytalanságot hozhat a Fed kamatpolitikájában. Az ezüst és a platina ára is több mint egy évtizedes csúcsra emelkedett.
Az AI-sokk után itt a széntüzelés!
Az amerikai tőzsdék hétfőn mérsékelt erősödést mutatnak még mindig, miközben a piac próbálta kiheverni az előző heti visszaesést az AI-részvényekben. Az S&P 500 index 0,2 százalékkal emelkedett, a Nasdaq 0,5 százalékot erősödött, míg a Dow Jones stagnált.
A BTIG elemzője, Jonathan Krinsky szerint a piacon régóta esedékes egy korrekció, mivel az S&P 500 már 103 kereskedési napja nem érintette az 50 napos mozgóátlagát, ami 1990 óta az ötödik leghosszabb ilyen időszak – írja a CNBC.
A szénipari részvények jelentős emelkedésben vannak, ami az egész tőzsdének lendületet adott, miután a Trump-kormányzat 625 millió dolláros mentőcsomagot jelentett be az amerikai szénerőművek megmentésére.
A Peabody Energy közel 8 százalékot, a Ramaco Resources több mint 3 százalékot, a Core Natural Resources pedig több mint 1 százalékot erősödött. A csomagból 350 millió dollárt a meglévő erőművek korszerűsítésére és újraindítására fordítanak, továbbá 13,1 millió hektárnyi szövetségi területet tesznek elérhetővé új bányászati projektek számára. Az iparág az utóbbi években jelentős nyomás alá került az olcsó földgáz és a megújuló energia térnyerése miatt.
A sötétben tapogatózhatunk, ha jön a leállás
Az amerikai munkaügyi minisztérium hétfőn bejelentette, hogy kormányzati leállás esetén szünetelne a gazdasági adatok közzététele. Ez különösen aggasztja a befektetőket, mivel a péntekre tervezett havi foglalkoztatási jelentés elmaradhat, ami kulcsfontosságú lenne a Fed kamatdöntéseinek értékeléséhez – írja a Reuters.
"A leállás egy várható esemény... olyan, mint egy lassú autóbaleset, amit mindannyian végignézünk" - nyilatkozta Callie Cox, a Ritholtz Wealth Management vezető piaci stratégája. A szakértő szerint a befektetők már most gondolkodnak a kockázatok kezeléséről.
A Fed számos adatra támaszkodik monetáris politikai döntéseiben, beleértve a rendszeres kormányzati jelentéseket is. A piacok jelenleg 25 bázispontos kamatcsökkentést áraznak be a Fed október 28-29-i ülésére, miután a jegybank szeptemberben már végrehajtott egy hasonló mértékű vágást a gyenge foglalkoztatási adatok miatt.
"Ha a leállás bekövetkezik és jelentős ideig tart... dominóhatást láthatunk, ahol az adatok közzététele folyamatosan csúszik" - figyelmeztetett Gennadiy Goldberg, a TD Securities amerikai kamatstratégiai vezetője. "A piacok számára ez nehéz helyzet, tekintve, hogy a Fed mennyire támaszkodik az adatokra."
Az amerikai kormányzati finanszírozás kedd éjfélkor jár le, és egyelőre sem a republikánusok, sem a demokraták nem mutatnak hajlandóságot egy átmeneti megoldás elfogadására.
A szakértők szerint a befektetőknek érdemes felkészülniük mind a védekezésre, mind a lehetőségekre. Phil Blancato, az Osaic vezető piaci stratégája azt javasolja, hogy a befektetők növeljék kötvényállományukat, vásároljanak amerikai államkötvényeket, fedezzék portfóliójukat a volatilitás ellen, és tartsanak 5-10 százaléknyi készpénzt, amit a leállás végén befektethetnek.
A péntekre várt munkaerőpiaci adatok lehetnek az elsők, amelyeket érint a leállás, de a shutdown hosszától függően más fontos jelentések is késhetnek, például az október 15-re tervezett fogyasztói árindex (CPI).
Nincsenek nagy izgalmak
Az amerikai tőzsdéken hétfőn mérsékelt mozgások láthatók. Az S&P 500 index 0,1 százalékos pluszban áll, a Nasdaq 0,4 százalékot erősödött, míg a Dow Jones 72 ponttal, azaz 0,2 százalékkal gyengült.
Évtizedes csúcson a hitelpiac, de a szakértők vészharangot kongatnak: itt a romló amerikai hitelminőség veszélye
Az amerikai hitelpiac rekordszinten pörög, de egyre több szakértő figyelmeztet a túlzott optimizmus veszélyeire. Két váratlan csőd rávilágított a rendszer sérülékenységére, miközben a nem bankok által folyósított hitelek piaca gyorsan növekszik. A csődráta már közelíti a 10 százalékot, ami komoly aggodalmat kelt a befektetők körében – írja a Wall Street Journal.
Csak a Dow lóg ki a sorból
Az amerikai tőzsdék vegyes teljesítménnyel állnak hétfőn. Az S&P 500 index 0,2 százalékkal emelkedett, a Nasdaq Composite 0,5 százalékkal erősödött, míg a Dow Jones 70 ponttal, azaz 0,2 százalékkal csökkent.
Az S&P 500 ezzel próbál visszakapaszkodni az előző heti esés után, amikor az AI-hoz kapcsolódó részvények gyengélkedése nyomást gyakorolt a piacra.
A technológiai szektorban Nvidia részvénye 2 százalékkal emelkedett eddig, míg az AMD 1 százalékot, a Micron pedig 4 százalékot erősödött.
Az Electronic Arts árfolyama 4 százalékkal ugrott meg, miután bejelentették, hogy a vállalatot 55 milliárd dollárért kivásárolják a tőzsdéről. Az amerikai M&A-aktivitás éves szinten 29 százalékkal nőtt, meghaladva az 1 ezermilliárd dolláros volument.
Szeptemberben eddig az S&P 500 index 3 százalékkal, a Nasdaq 5 százalékkal, a Dow pedig 1 százalékkal erősödött. A befektetők ugyanakkor figyelik az amerikai kormányzati leállás veszélyét, amely elmaradó gazdasági adatokhoz és tömeges elbocsátásokhoz vezethet, ha a hét végéig nem születik megállapodás a költségvetésről.
Zöld zárás Európában is
Az európai tőzsdék emelkedéssel zártak hétfőn, miközben a befektetők az amerikai kormányzati leállás lehetőségének gazdasági hatásait figyelték. A kereskedésben a legtöbb ágazat és vezető piac pozitív tartományban mozgott.
A londoni FTSE 100 index 0,33 százalékos erősödéssel, 9315,87 ponton fejezte be a napot. A brit piacot főként a pénzügyi és energetikai papírok erősítették.
A frankfurti DAX 0,16 százalékkal emelkedett, 23 777,16 ponton zárt. A német piacot a Lufthansa hírei is befolyásolták, miután a légitársaság új pénzügyi célokat jelentett be, és bejelentette 4 ezer, főként adminisztratív munkahely megszüntetését 2030-ig.
A párizsi CAC 40 index 0,32 százalékkal, 7896,1 ponton zárta a kereskedést. A francia tőzsde teljesítménye szintén pozitív volt, összhangban az európai piaci hangulattal, és a kormányválság és politikai bizonytalanság sem húzta le az indexet.
Emelkedéssel zárt a magyar tőzsde
Határozott emelkedéssel zárt a magyar tőzsde, a BUX 1,2 százalékot emelkedett. Az OTP 1,3 százalékot emelkedett, míg a Mol 0,7 százalékkal került feljebb, a Richter 0,1 százalékot gyengült, a Magyar Telekom pedig 0,7 százalékot esett.
Erősen indul a nap Amerikában
A kereskedés első perceiben jó a hangulat az amerikai tőzsdéken: a Dow 0,1 százalékos emelkedése mellett az S&P 500 0,4 százalékkal, a Nasdaq pedig 0,6 százalékkal került eddig feljebb.
Buborékra még van pénz, fogyasztásra egyre kevésbé?
Miközben a vezető amerikai részvényindexek alacsony volatilitás mellett emelkednek, egyes egyedi részvényekben komoly árfolyammozgások zajlanak. A brókerpapírok a technológiai szektorral együtt kapaszkodnak felfelé, ezzel szemben a Visa és a Mastercard gyengélkedik, a fogyasztási cikkek szektora pedig még ennél is rosszabb teljesítményt mutat – mindez kísértetiesen emlékeztet a 2000 eleji piaci helyzetre.
Gigantikus felvásárlás a játékiparban: 55 milliárd dollárért cserél gazdát a világhírű cég
Az Electronic Arts részvényenként 210 dolláros készpénzajánlatot kapott, így összesen 55 milliárd dolláros felvásárlási megállapodást kötött a PIF, a Silver Lake és az Affinity Partners befektetőkkel - írta meg a CNBC.
Ezer milliárd dollár értékű kincs rejtőzik az amerikai föld alatt
Az Egyesült Államok aranytartalékának értéke átlépte az ezer milliárd dolláros határt, miközben a nemesfém ára új történelmi csúcsokat dönt. Ez az érték több mint 90-szerese a kormány mérlegében hivatalosan feltüntetett 11 milliárd dollárnak - tudósított a Bloomberg. A készlet valamivel több mint fele a Kentucky állambeli Fort Knox melletti mélyraktárban található, a többi West Point, Denver és a Fed manhattani épülete alatt 24 méterrel található széfek között oszlik meg.
Berobbant a korszakalkotó megatrend - Óriási befektetési lehetőségeket rejt
A mesterséges intelligencia után új őrület kezd kibontakozni a tőzsdéken, nem is alaptalanul, hiszen egy olyan új, korszakalkotó megatrend van épp berobbanó félben. Ez több kiváló befektetési lehetőséget is rejt, hiszen már most látszik, hogy milyen iparági szereplők és részvények lehetnek a nagy nyertesek. Összeszedtük, hogy mit érdemes tudni most erről az új megatrendről, emellett pedig befektetési ötleteket is hoztunk: 5 részvény is van, melyre kiemelten érdemes figyelnie most azoknak, akik nem akarnak kimaradni a következő évek egyik legnagyobb tőzsdei sztorijáról.
Romlik a hangulat
Már kisebb mínuszban van a magyar tőzsde, a BUX 0,2 százalékkal került lejjebb. A korábban több mint 1 százalékos pluszban levő Mol részvénye már 0,2 százalékos mínuszban van, elsősorban a Brent olaj esésének köszönhetően.
Megszólalt Trump, több részvény árfolyama is felrobbant
A kannabisz cégek részvényei meredeken emelkedtek a hétfői kereskedés előtti órákban, miután Donald Trump amerikai elnök a közösségi médiában a kannabidiol (CBD) potenciális egészségügyi előnyeiről tett közzé bejegyzést.
Birkózik a 390-es szinttel a forint
A múlt héten a dollár erősödése lökte vissza 390 fölé a forintot az euróval szemben, azonban a szakértők már akkor kiemelték, hogy hosszabb távon továbbra is az amerikai deviza gyengülésére érdemes fogadni. Hétfő reggelre el is indult a korrekció, ami akár visszakormányozhatja a forintot is a kritikus szint alá.
Kisebb pluszban Európa
Óvatos emelkedéssel indul a nap a kontinens tőzsdéin, a DAX és a CAC 0,1 százalékos emelkedése mellett a FTSE 100 0,2 százalékkal került feljebb.
Erősen indítja a napot a magyar tőzsde
Mind a 4 hazai blue chip árfolyama emelkedik.
Mégsem védi meg Amerika Európát? - Hatalmas pénzek indultak mozgásnak
Az Expeditions, Európa egyik legnagyobb védelmi technológiára szakosodott kockázati tőkebefektetője több mint 100 millió eurót gyűjtött második alapjába, ami jól mutatja a befektetők növekvő érdeklődését az ágazat iránt az orosz-ukrán háború kitörése óta - írta meg a Financial Times. A vállalat társalapítója szerint JD Vance amerikai alelnök müncheni biztonsági konferencián elmondott beszéde után a befektetők aggódni kezdtek Amerika Európa védelmére vonatkozó elkötelezettségének gyengülése miatt.
Kibertámadás és vízumháború: így veszített el 20 milliárd dollárt India legbefolyásosabb konglomerátuma
A Tata csoport több mint 75 milliárd dolláros piaci értékvesztést szenvedett el idén, amelynek jelentős része az elmúlt hetekben következett be az amerikai vízumkorlátozások és egy kibertámadás miatt - írta meg a Bloomberg.
Bemondták a profik: ezért érdemes az afrikai tőzsdéken befektetni
A Goldman Sachs elemzői szerint a dél-afrikai tőzsdék további emelkedésre számíthatnak, amit a gyengülő dollár és az erős bányászrészvények támogatnak - tudósított a Bloomberg.
Soha nem látott szintre ugrott az arany ára
Idén már közel 45 százalékos pluszban van az arany árfolyama, ezt a hetet is nagy emelkedéssel kezdni a nemesfém.
Emelkedéssel indulhat a nap Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,7 százalékot emelkedett, a S&P 500 0,6 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 0,4 százalék pluszban fejezte be a napot.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,6 százalékos mínuszban van, a Hang Seng 1,5 százalékot emelkedett, míg a CSI 300 0,13százalékos pluszban van.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,3 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,4 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,5 százalékkal kerülhet feljebb.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,34 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,33 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,42 százalékkal kerülhet feljebb.
Mi várható makro fronton?
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 32,4 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 6,6 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 42,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 6,1 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 43,8 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|46 247,29
|0,7%
|-0,1%
|1,8%
|8,7%
|9,7%
|70,2%
|S&P 500
|6 643,7
|0,6%
|-0,3%
|2,7%
|13,0%
|15,6%
|101,4%
|Nasdaq
|24 503,85
|0,4%
|-0,5%
|4,2%
|16,6%
|21,8%
|119,7%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|45 354,99
|-0,9%
|0,7%
|7,0%
|13,7%
|16,5%
|95,5%
|Hang Seng
|26 128,2
|-1,3%
|-1,6%
|2,4%
|30,3%
|31,1%
|12,4%
|CSI 300
|4 550,05
|-0,9%
|1,1%
|2,2%
|15,6%
|28,3%
|-0,4%
|Európai részvényindexek
|DAX
|23 739,47
|0,9%
|0,4%
|-1,7%
|19,2%
|23,4%
|90,4%
|CAC
|7 870,68
|1,0%
|0,2%
|2,1%
|6,6%
|1,7%
|66,4%
|FTSE
|9 284,83
|0,8%
|0,7%
|0,2%
|13,6%
|12,1%
|58,9%
|FTSE MIB
|42 646,23
|1,0%
|0,8%
|0,0%
|24,7%
|23,9%
|128,1%
|IBEX
|15 350,4
|1,3%
|0,6%
|1,5%
|32,4%
|28,4%
|131,6%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|99 207,81
|1,2%
|-0,9%
|-5,7%
|25,1%
|32,4%
|210,7%
|ATX
|4 654,25
|0,5%
|0,6%
|-1,1%
|27,1%
|28,7%
|123,4%
|PX
|2 330,74
|1,2%
|1,6%
|1,9%
|32,4%
|45,2%
|169,8%
|Magyar blue chipek
|OTP
|29 090
|1,3%
|-1,1%
|-4,8%
|34,1%
|51,9%
|223,8%
|Mol
|2 740
|3,6%
|-1,2%
|-6,9%
|0,4%
|2,5%
|75,8%
|Richter
|9 770
|-0,1%
|-0,2%
|-8,5%
|-6,1%
|-12,2%
|45,7%
|Magyar Telekom
|1 814
|-0,7%
|-1,8%
|-7,4%
|42,4%
|73,1%
|394,3%
|Nyersanyagok
|WTI
|66,5
|1,5%
|5,5%
|4,6%
|-8,2%
|-2,6%
|65,8%
|Brent
|69,48
|0,0%
|4,2%
|3,3%
|-7,0%
|-3,9%
|65,6%
|Arany
|3 774,7
|1,1%
|2,8%
|11,6%
|43,8%
|41,6%
|102,7%
|Devizák
|EURHUF
|390,9750
|-0,2%
|0,1%
|-1,3%
|-5,0%
|-1,4%
|7,4%
|USDHUF
|334,3954
|-0,4%
|0,6%
|-1,7%
|-15,8%
|-5,8%
|6,8%
|GBPHUF
|447,6599
|-0,1%
|0,0%
|-2,4%
|-10,0%
|-5,9%
|12,4%
|EURUSD
|1,1692
|0,1%
|-0,6%
|0,3%
|12,9%
|4,7%
|0,6%
|USDJPY
|149,6400
|0,0%
|1,2%
|1,5%
|-4,8%
|3,3%
|41,6%
|GBPUSD
|1,3402
|0,4%
|-0,6%
|-0,6%
|7,0%
|0,0%
|5,5%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|109 696
|0,6%
|-5,2%
|-1,9%
|16,2%
|68,3%
|926,2%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,16
|0,2%
|1,4%
|-1,8%
|-9,0%
|10,0%
|531,7%
|10 éves német állampapírhozam
|2,7
|-1,2%
|-0,1%
|1,0%
|14,3%
|28,8%
|-614,9%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,92
|0,9%
|-0,3%
|-2,8%
|4,5%
|10,9%
|177,9%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
