Zöldben zártak a tőzsdék az Atlanti-óceánon innen és túl

Az amerikai tőzsdék emelkedéssel kezdtek hétfőn: az S&P 500 index 0,3 százalékkal, a Nasdaq 0,5 százalékkal erősödött, míg a Dow Jones 76 ponttal, 0,2 százalékkal került feljebb.

Az Nvidia 2 százalékot emelkedett, az AMD több mint 1 százalékkal, a Micron pedig 4 százalékkal drágult.

Az Electronic Arts árfolyama 4 százalékot ugrott, miután bejelentették, hogy a céget 55 milliárd dollárért kivásárolják.

A szeptember eddig mérsékelt kitöréseket hozott: az S&P 500 3 százalékkal, a Nasdaq 5 százalékkal, a Dow Jones pedig 1 százalékkal emelkedett.

Hétfőn különösen erős volt az Etsy, amely 14 százalékot ugrott, miután az OpenAI bejelentette, hogy ChatGPT-alapú vásárlási funkciót indít a platformon.