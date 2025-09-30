A Ford vezére szerint a felére zuhanhat az elektromos autók iránti kereslet

Jim Farley, a Ford vezérigazgatója arra számít,

hogy az elektromos járművek iránti kereslet a felére eshet vissza a szövetségi adókedvezmények szerdai megszűnését követően.

Farley kedden egy detroiti rendezvényen kijelentette, hogy "nem lepődne meg", ha az elektromos autók piaci részesedése a jelenlegi 10-12%-ról 5%-ra csökkenne a támogatási program befejezése után.

Azt hiszem, ez továbbra is egy élénk iparág marad, de sokkal kisebb lesz, mint amire számítottunk

- fogalmazott.

A vezérigazgató szerint az iparág megtanulta, hogy a részleges elektrifikáció, például a hibrid megoldások, egyelőre könnyebben elfogadhatók a vásárlók számára. Hozzátette, hogy a vállalat elektromos járművekkel foglalkozó részlege naponta elemzi a nem benzinüzemű járművek iránti keresletet.

A Trump-adminisztráció "One Big Beautiful Bill Act" törvénye megszünteti a korábbi, akár 7500 dolláros szövetségi támogatást az elektromos járművekre, bár tartalmaz néhány kedvezményt az Egyesült Államokban összeszerelt járművek vásárlására, függetlenül azok meghajtásától.

A vásárlók nem érdeklődnek a 75 000 dolláros elektromos járművek iránt. Érdekesnek találják őket, gyorsak, hatékonyak, nem kell benzinkútra járni, de drágák

- magyarázta Farley.

A törvény elfogadása után az elektromos járművek értékesítése gyorsan növekedett, különösen mivel egyes autógyártók további kedvezményeket kínáltak a régebbi modellek értékesítésére. A Cox Automotive előrejelzése szerint az elektromos járművek eladásai a harmadik negyedévben elérték a 410 000 darabot, ami 21%-os növekedést jelent az előző évhez képest, és rekordnak számító 10%-os piaci részesedést jelent.

Farley szerint a szövetségi változások miatt az autóiparnak, beleértve a Fordot is, alkalmazkodnia kell. A vállalatnak át kell gondolnia, mit kezdjen akkumulátorgyáraival és elektromos járművekre tervezett kapacitásával.

Kitöltjük majd ezeket a kapacitásokat, de nagyobb stressz mellett, mert korábban négyéves kiszámítható politikánk volt. Most megváltozott a politika... Mindannyiunknak alkalmazkodnunk kell, és ez jó lesz az országnak, de ez egy újabb stresszfaktor lesz.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images