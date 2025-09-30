  • Megjelenítés
A Ford vezére szerint a felére zuhanhat az elektromos autók iránti kereslet
Üzlet

A Ford vezére szerint a felére zuhanhat az elektromos autók iránti kereslet

Portfolio
A Ford vezérigazgatója szerint az elektromos autók iránti kereslet jelentősen csökkenhet a szövetségi adókedvezmények megszűnése után - írta a CNBC.

Jim Farley, a Ford vezérigazgatója arra számít,

hogy az elektromos járművek iránti kereslet a felére eshet vissza a szövetségi adókedvezmények szerdai megszűnését követően.

Farley kedden egy detroiti rendezvényen kijelentette, hogy "nem lepődne meg", ha az elektromos autók piaci részesedése a jelenlegi 10-12%-ról 5%-ra csökkenne a támogatási program befejezése után.

Azt hiszem, ez továbbra is egy élénk iparág marad, de sokkal kisebb lesz, mint amire számítottunk

- fogalmazott.

A vezérigazgató szerint az iparág megtanulta, hogy a részleges elektrifikáció, például a hibrid megoldások, egyelőre könnyebben elfogadhatók a vásárlók számára. Hozzátette, hogy a vállalat elektromos járművekkel foglalkozó részlege naponta elemzi a nem benzinüzemű járművek iránti keresletet.

A Trump-adminisztráció "One Big Beautiful Bill Act" törvénye megszünteti a korábbi, akár 7500 dolláros szövetségi támogatást az elektromos járművekre, bár tartalmaz néhány kedvezményt az Egyesült Államokban összeszerelt járművek vásárlására, függetlenül azok meghajtásától.

A vásárlók nem érdeklődnek a 75 000 dolláros elektromos járművek iránt. Érdekesnek találják őket, gyorsak, hatékonyak, nem kell benzinkútra járni, de drágák

- magyarázta Farley.

A törvény elfogadása után az elektromos járművek értékesítése gyorsan növekedett, különösen mivel egyes autógyártók további kedvezményeket kínáltak a régebbi modellek értékesítésére. A Cox Automotive előrejelzése szerint az elektromos járművek eladásai a harmadik negyedévben elérték a 410 000 darabot, ami 21%-os növekedést jelent az előző évhez képest, és rekordnak számító 10%-os piaci részesedést jelent.

Farley szerint a szövetségi változások miatt az autóiparnak, beleértve a Fordot is, alkalmazkodnia kell. A vállalatnak át kell gondolnia, mit kezdjen akkumulátorgyáraival és elektromos járművekre tervezett kapacitásával.

Kitöltjük majd ezeket a kapacitásokat, de nagyobb stressz mellett, mert korábban négyéves kiszámítható politikánk volt. Most megváltozott a politika... Mindannyiunknak alkalmazkodnunk kell, és ez jó lesz az országnak, de ez egy újabb stresszfaktor lesz.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Olcsó kacatból high-tech ipar

USA Innovates, China Replicates, Europe Regulates - szól a régi mantra. Sokan még ma is igaznak tartják, hogy Kína csak lopja a technológiát, másolja a... The post Olcsó kacatból high-tech ipar a

Ricardo

A Vaslady ébredése

Batman, Spiderman, Iron Lady. Mintha Thatcher valami szuperhős lenne a Marvel univerzumból, akinek az a szuperereje, hogy soha "nem hátrál meg". Meg azt mondja: "ha a mértéktelen [állami] költek

Kasza Elliott-tal

Clorox Company - elemzés

Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C

PR cikk

Konferencia ajánló

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Portfolio Private Health Forum 2025

2025. szeptember 30.

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 1.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Pfizer gyogyszer tabletta jarvany
Üzlet
A Pfizer megegyezett Donald Trumppal, jön az árcsökkentés
Pénzcentrum
Már az általános suli is óriási bukta magyar gyerekként: sokaknak ezért nem lesz jól fizető állása
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility