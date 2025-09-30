A Pfizer megegyezett Donald Trumppal, jön az árcsökkentés

Donald Trump bejelentette, hogy a Pfizer csökkenti a Medicaid programban értékesített gyógyszerek árát, és új készítményeit kedvező árazással vezeti be a piacra.

Trump kedden közölte, hogy a Pfizer gyógyszergyártó vállalat csökkenti a Medicaid biztosítási programban értékesített összes vényköteles gyógyszerének árát,

valamint minden új gyógyszerét a legkedvezőbb nemzeti gyógyszerárakon (Most Favored Nation Drug Pricing) fogja bevezetni.

A legkedvezőbb nemzeti gyógyszerárakra (Most Favored Nation Drug Pricing) vonatkozó politika a Trump-kormányzat által bevezetett intézkedés, amelynek értelmében az Egyesült Államokban a gyógyszerárak a külföldi gyógyszerárakhoz vannak kötve.

A Fehér Ház emellett tervezi egy TrumpRx nevű közvetlen értékesítési weboldal elindítását, amelyen keresztül az amerikaiak gyógyszereket vásárolhatnak. A Pfizer egyes készítményeit ezen a platformon keresztül közvetlenül a fogyasztóknak fogja értékesíteni.

Trump júliusban 17 vezető gyógyszergyártó vállalatnak küldött levelet, amelyben felszólította őket, hogy csökkentsék áraikat a külföldi szintekre - ezt az elnök MFN alapú árazásnak nevezte. A vállalatoknak szeptember 29-ig kellett kötelező érvényű vállalásokkal válaszolniuk.

A Pfizer az első vállalat, amely megállapodást jelentett be.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 09. 30. Donald Trump több mint 100%-kal akarja csökkenteni a gyógyszerárakat

Az Egyesült Államok egyéni tárgyalásokat folytatott a vállalatokkal, ahogy azt Robert F. Kennedy Jr. egészségügyi miniszter a múlt havi kormányülésen elmondta, hozzátéve, hogy Howard Lutnick kereskedelmi miniszter az iparágra kivetendő vámok fenyegetését is felhasználta további nyomásgyakorlásként.

A kormányzattal való megállapodásra szemlátomást pozitívan reagált a piac, a Pfizer árfolyama 2,7 százalékot emelkedett.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ