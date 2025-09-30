  • Megjelenítés
Bizarr eset: meg akarták büntetni a szabálytalankodó sofőrt, de nem ült senki a volánnál
Üzlet

Bizarr eset: meg akarták büntetni a szabálytalankodó sofőrt, de nem ült senki a volánnál

Portfolio
Kaliforniában egy rendőrjárőr megállított egy vezető nélküli Waymo járművet szabálytalan U-kanyar miatt, de nem tudott büntetést kiszabni, mivel a jelenlegi szabályozás nem terjed ki az önvezető autókra - írta meg a The Guardian. November 25-ei AI & Digital Transformation konferenciánkon AI use case-ekről, üzleti tapasztalatokról, gyakorlati megoldásokról lesz szó egy egész napon át, érdemes regisztrálni az eseményre!
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

A San Bruno-i rendőrség múlt héten különleges helyzettel szembesült, amikor egy ittas vezetés elleni akció során megállítottak egy Waymo önvezető járművet, amely szabálytalan U-kanyart hajtott végre egy kereszteződésben. A rendőrség közösségi média bejegyzése szerint

nem tudtak bírságot kiszabni, mivel "a bírságolási nyomtatványon nincs rubrika robotok számára".

A rendőrség tájékoztatta a Waymo vállalatot a problémáról, remélve, hogy az újraprogramozás megakadályozza a jövőbeni szabálysértéseket. A Waymo közleményében hangsúlyozta, hogy önvezető rendszerüket a közlekedési szabályok betartására tervezték, és vizsgálják az esetet.

Kaliforniában Gavin Newsom kormányzó tavaly aláírt egy törvényjavaslatot, amely 2026 júliusától lehetővé teszi a rendőröknek, hogy "meg nem felelési értesítést" adjanak ki, ha egy vezető nélküli autó megszegi a közlekedési szabályokat. A törvény emellett kötelezi a vállalatokat vészhelyzeti telefonvonal létesítésére a hatóságok számára.

A törvényjavaslatot Phil Ting, San Francisco képviselője nyújtotta be több incidens után, amikor önvezető autók akadályozták a forgalmat, elgázoltak gyalogost, zavarták a tűzoltóautókat, vagy aktív bűnügyi helyszínekre hajtottak be. Az új szabályozás szerint a hatóságok utasíthatják a vállalatokat járműveik eltávolítására, amire két perc áll rendelkezésükre.

A Waymo járművei, amelyek 2009-ben a Google X kutatólaboratóriumának projektjeként indultak, külső kamerák és szenzorok segítségével működnek. A vállalatnak korábban is voltak problémái, idén több mint 1200 járművüket kellett visszahívni egy szoftverhibával kapcsolatban, amely baleseteket okozott. Az Országos Közúti Közlekedésbiztonsági Hivatal tavaly vizsgálatot indított a vállalat ellen, miután 22 bejelentést kaptak Waymo járművek szabálytalan vagy veszélyes viselkedéséről.

Kapcsolódó cikkünk

Mercedes-mérnökök alapították meg a chipgyártó céget, amely forradalmasíthatja az elektromos autók akkumulátor-élettartamát

Drasztikus lépésekre készül a világ egyik legnagyobb autóipari beszállítója, újabb elbocsátások jönnek

Forradalmi technológia érkezik a BMW új modelljében

Önvezető buszokat tesztelnek Németországban

Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Olcsó kacatból high-tech ipar

USA Innovates, China Replicates, Europe Regulates - szól a régi mantra. Sokan még ma is igaznak tartják, hogy Kína csak lopja a technológiát, másolja a... The post Olcsó kacatból high-tech ipar a

Ricardo

A Vaslady ébredése

Batman, Spiderman, Iron Lady. Mintha Thatcher valami szuperhős lenne a Marvel univerzumból, akinek az a szuperereje, hogy soha "nem hátrál meg". Meg azt mondja: "ha a mértéktelen [állami] költek

Kasza Elliott-tal

Clorox Company - elemzés

Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Portfolio Private Health Forum 2025

2025. szeptember 30.

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 1.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages-1358049866-árfolyam-befektetés-elemzés-gazdaság-grafikon-kereskedés-pénzügy-piac-részvény-tőzsde
Üzlet
Jönnek a fontos adatok - Mi történik ma a piacokon?
Pénzcentrum
Őrült számokat látunk: annyi magyar dolgozik külföldön, hogy túlnőnék Székesfehérvárt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility