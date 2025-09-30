Bizarr eset: meg akarták büntetni a szabálytalankodó sofőrt, de nem ült senki a volánnál

A San Bruno-i rendőrség múlt héten különleges helyzettel szembesült, amikor egy ittas vezetés elleni akció során megállítottak egy Waymo önvezető járművet, amely szabálytalan U-kanyart hajtott végre egy kereszteződésben. A rendőrség közösségi média bejegyzése szerint
nem tudtak bírságot kiszabni, mivel "a bírságolási nyomtatványon nincs rubrika robotok számára".
A rendőrség tájékoztatta a Waymo vállalatot a problémáról, remélve, hogy az újraprogramozás megakadályozza a jövőbeni szabálysértéseket. A Waymo közleményében hangsúlyozta, hogy önvezető rendszerüket a közlekedési szabályok betartására tervezték, és vizsgálják az esetet.
Kaliforniában Gavin Newsom kormányzó tavaly aláírt egy törvényjavaslatot, amely 2026 júliusától lehetővé teszi a rendőröknek, hogy "meg nem felelési értesítést" adjanak ki, ha egy vezető nélküli autó megszegi a közlekedési szabályokat. A törvény emellett kötelezi a vállalatokat vészhelyzeti telefonvonal létesítésére a hatóságok számára.
A törvényjavaslatot Phil Ting, San Francisco képviselője nyújtotta be több incidens után, amikor önvezető autók akadályozták a forgalmat, elgázoltak gyalogost, zavarták a tűzoltóautókat, vagy aktív bűnügyi helyszínekre hajtottak be. Az új szabályozás szerint a hatóságok utasíthatják a vállalatokat járműveik eltávolítására, amire két perc áll rendelkezésükre.
A Waymo járművei, amelyek 2009-ben a Google X kutatólaboratóriumának projektjeként indultak, külső kamerák és szenzorok segítségével működnek. A vállalatnak korábban is voltak problémái, idén több mint 1200 járművüket kellett visszahívni egy szoftverhibával kapcsolatban, amely baleseteket okozott. Az Országos Közúti Közlekedésbiztonsági Hivatal tavaly vizsgálatot indított a vállalat ellen, miután 22 bejelentést kaptak Waymo járművek szabálytalan vagy veszélyes viselkedéséről.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
