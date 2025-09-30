Fordulat az amerikai tőzsdéken, a potenciális kormányzati leállás sem riasztotta el a befektetőket

Pluszos zárás
A kereskedési idő végére pluszba fordultak az amerikai tőzsdék, a Dow 0,2 százalékot emelkedett, míg az S&P 500 0,4 százalékkal került feljebb, a Nasdaq pedig 0,3 százalékot erősödött. A befektetők szemlátomást túltették magukat azon, hogy ma leállhat az amerikai kormányzat. Historikusan a kormányzati leállásoknak elhanyagolható hatása volt a piacra, mivel ritkán tartottak tovább két hétnél.
Lefordulás
Kis esés látható az amerikai tőzsdéken, a Dow 0,3 százalékot esett, az S&P 500 0,1 százalékkal került lejjebb, a Nasdaq pedig 0,2 százalékos mínuszban van.
Trump szerint ma valószínűleg leáll az amerikai kormányzat, keményen megfenyegette a demokratákat
Donald Trump szerint ma valószínűleg leáll az amerikai kormányzat, és figyelmeztette a demokratákat, hogy a kormányzati leállás esetén visszafordíthatatlan lépéseket tehet, beleértve a számukra fontos programok megszüntetését.
Oldalazás
Nincsenek nagy mozgások az indexek szintjén az amerikai tőzsdéken, a Dow és az S&P 500 stagnál, míg a Nasdaq 0,1 százalékos mínuszban van.
Nagyot esett az Akko Invest profitja
Csökkenő árbevétellel és EBITDA-val zárta az első félévet az AKKO Invest, miközben a társaság nettó eredmény szinten veszteséges lett. Utóbbit jelentős mértékben egyszeri tételek is magyarázzák, miután a társaság egy franciaországi hotelprojektje kapcsán a hasznosítása helyett az értékesítés mellett döntött.
Ralizott a Richter, ütötték a Molt
Bár az európai piacokon alapvetően jó hangulat uralkodott, a magyar piac lemaradó volt.
A Nasdaq vezetésével lefelé vetti az irányt Amerika
A Nasdaq 0,3, az S&P 500 0,2 százalékos mínuszban van a keddi nyitást követően, a Dow Jones pedig stagnál.
Gigantikus AI-beruházást jelentett be a Meta
A CoreWeave 14,2 milliárd dolláros megállapodást kötött a Metával számítási kapacitás biztosítására. A lépés azt jelzi, a Meta elkötelezett állni a fejlett mesterséges intelligencia modellek fejlesztésének és működtetésének hatalmas költségeit - közölte a Bloomberg. November 25-ei AI & Digital Transformation konferenciánkon AI use case-ekről, üzleti tapasztalatokról, gyakorlati megoldásokról lesz szó egy egész napon át, érdemes regisztrálni az eseményre!
Befektetők, figyelem: érik a nagy fordulat az év egyik legjobb tőzsdei sztorijában
2025 eddig nem szűkölködött drámai tőzsdei fordulatokban: Donald Trump visszatérése és a vámháború újraéledése alapjaiban rázta meg a piacokat, miközben az arany és az aranyhoz kötődő eszközök látványos ralival hálálták meg a rendszerszintű bizonytalanságot. Ám miközben minden reflektorfény az aranyra vetült, egy másik, jóval kisebb piaci kapitalizációjú eszköz még annál is meredekebb emelkedést produkált. Mostanra azonban több jel is arra utal, hogy a befektetői eufória a tetőfokára hágott – és ezzel egy jelentősebb korrekció veszélye is egyre valószínűbbé vált.
Jelentős céláremelés jött a befektetők egyik kedvenc részvényére
A kamatvágást követően alapvetően pozitív a hangulat a piacokon, noha historikusan nem a legerősebb időszak a szeptember-október a tőzsdéken. Az év utolsó negyedévére fordulva a piaci szereplők már elkezdik magukat a közelgő gyorsjelentési szezonra is pozicionálni: most épp a befektetők egyik kedvenc részvényének árfolyamát emelték meg jócskán.
Leépít az olajóriás, több ezer embert küldenek el
Az Exxon Mobil 2000 dolgozót bocsát el világszerte egy hosszú távú átszervezési terv részeként, ami a vállalat globális munkaerő-állományának 3-4 százalékát érinti.
Többnyire esés Európában
Amíg a német DAX stagnál, addig az angol FTSE 0,1, a francia CAC pedig 0,4 százalékos pluszban van.
Idehaza sem jó a hangulat, 0,4 százalékos esésben van a BUX index,
30 éve nem látott fordulatot hozott a modern kori aranyláz
2025-ben sem hagyott alább a világ jegybankjainak aranyvásárlása, amely már az eurónál is fontosabb tartalékeszközzé tette az említett nemesfémet. A nemesfém-felhalmozás legfőbb okát a geopolitikai és világgazdasági feszültségek éleződése (szankciós kockázatok), valamint az elmúlt évtizedben megszokotthoz képest magasabb államadósságok jelentik, ilyen helyzetben ugyanis az arany az az eszköz, ami segíti csökkenteni a jegybankok pénzügyi kockázatait. A közelmúlt vásárlásai és az arany árának emelkedése együttesen oda vezetett, hogy a jegybanki tartalékok között a nemesfém nemrég felülmúlhatta az amerikai államkötvények relatív súlyát, egyelőre azonban ez inkább piaci folyamatokat, semmint globális stratégiaváltást tükröz.
A vezető börzéken is mérsékelt esés látszik
A vezető börzék közül a francia CAC 0,2, a német DAX és a francia CAC pedig egyaránt 0,1-0,1 százalékos mínuszban nyitott.
Kis esés a magyar tőzsdén
A BUX index 0,2 százalékos mínuszban nyitott kedd reggel.
A blue chipek közül az OTP és a Mol egyaránt 0,5-0,5 százalékos mínuszban van, a Telekom 0,8 százalékkal került lejjebb, míg a Richter részvényeie egyedüliként emelkednek a hazai nagypapírok közül, jelenleg 0,7 százalékos az emelkedés mértéke.
A friss negyedéves számok publikálását követően az Opus árfolyama 0,9 százalékos pluszban van, de jól teljesít a szintén most jelentő Gloster is, melynek árfolyama 3 százalékkal került feljebb a nyitást követően.
„Excel-táblától az üzemcsarnokba” – nemzetközi topmenedzser lett a Masterplast transzformációs igazgatója
Janza Ákos a multinacionális nagyvállalati karriert egy sárszentmihályi üzemcsarnokra cserélte: az MSCI felsővezetői székéből érkezve ma már a Masterplast új, moduláris üzletágának skálázásáért és az üzemszerű működés felépítéséért felel. Tibor Dávid, a Masterplast elnökeként nemcsak keretrendszert és tőzsdei transzparenciát ad a projekthez, hanem olyan jövőképet kínál, ahol a közös munka valódi partnerséggé, akár tulajdonosi részvétellé fejlődhet. – közös céljuk, hogy a 95%-ban előregyártott modulokkal a 36 hónapos építkezésekből 16 hónapos ipari folyamat válhasson, amely drasztikus költséghatékonyságot eredményez. Véleményük szerint a megfizethető, energiahatékony lakhatás nem kompromisszum, hanem rendszerszintű innováció kérdése – ennek érdekében ambiciózus növekedési célokat tűztek ki.
Berobbant a korszakalkotó megatrend - Óriási befektetési lehetőségeket rejt
A mesterséges intelligencia után új őrület kezd kibontakozni a tőzsdéken, nem is alaptalanul, hiszen egy olyan új, korszakalkotó megatrend van épp berobbanó félben. Ez több kiváló befektetési lehetőséget is rejt, hiszen már most látszik, hogy milyen iparági szereplők és részvények lehetnek a nagy nyertesek. Összeszedtük, hogy mit érdemes tudni most erről az új megatrendről, emellett pedig befektetési ötleteket is hoztunk: 5 részvény is van, melyre kiemelten érdemes figyelnie most azoknak, akik nem akarnak kimaradni a következő évek egyik legnagyobb tőzsdei sztorijáról.
Keveset vásárolnak a németek
Lassult a kiskereskedelmi forgalom csökkenése Németországban augusztusban havi összevetésben, éves szinten pedig mérséklődött a növekedése a német statisztikai hivatal, a Destatis keddi jelentése szerint.
Már a botránygép leváltásán dolgozik a Boeing
A Boeing új, keskeny törzsű repülőgép fejlesztésén dolgozik, amely idővel leválthatja a problémákkal küzdő 737 MAX modellt - jelentette a Wall Street Journal.
Rekordbevétel, és brutális pénzégetés a ChatGPT fejlesztőjénél
Az OpenAI jelentős bevételnövekedést könyvelhetett el 2025 első hat hónapjában.
Az amerikai alelnök szerint közeleg a kormányzati leállás
Az október 1-jei határidő előtt is mély a megosztottság Washingtonban: JD Vance alelnök szerint a demokraták „ésszerűtlenek”, miközben az ellenzék az Obamacare-támogatások állandósítását és a Trump-féle adócsomag Medicaid-vágásainak visszavonását kéri. A leállás késleltetné a pénteki foglalkoztatási jelentést, százezreket küldene kényszerszabadságra, és a statisztikai adatok publikálása is szünetelne.
Itt vannak az Opus Global friss számai: nagyot nőtt az energetika eredményessége
Csökkenő bevételről számolt be a második negyedévre az Opus Global ma reggel közzétett gyorsjelentésében, ami elsősorban a nehéz gazdasági környezettel küszködő építőipari szegmens számlájára írható. Viszont a költségek a bevételnél nagyobb mértékben csökkentek a hatékonyságjavítási intézkedéseknek köszönhetően. Erősen teljesített a turizmus és az energetikában is jelentős profitnövekedést ért el a cég az időszakban - derül ki a számokból.
Szárnyra keltek a Generalival kapcsolatos pletykák, cáfolnak a CIB anyabankjánál
Az Intesa Sanpaolo vagyonkezelési üzletága elérte a megfelelő méretet, így nem tervez összeolvadást a Generali Investments Holdinggal - jelentette ki a magyarországi CIB Bank anyavállalatának vagyonkezelési üzletágvezetője.
Emelkedhet Európa
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalékkal került feljebb, a S&P 500 0,3 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 0,4 százalék pluszban fejezte be a napot.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel emelkedés látszik, a Nikkei 0,12 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 0,3 százalékos pluszban van, míg a CSI 300 0,13 százalékkal került feljebb.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,58 százalékot emelkedhet, a CAC 0,04 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,54 százalékkal kerülhet feljebb.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,05 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,03 százalékot eshet.
Mi várható makro fronton?
Ma aztán beindul az élet a magyar gazdaságban is, a KSH a külkereskedelem és az ipari termelői árak legfrissebb statisztikáit publikálja, melyek azonban várhatóan nem okoznak majd komoly piaci reakciót. Kínában fontos szeptemberi konjunktúraindex érkezik hajnalban, emellett a német kiskereskedelem adatát lesz érdemes fél szemmel nézni. A franciák és a németek már a szeptemberi előzetes inflációs adatokat is közlik, melyek már akár megmozgathatják az euró-dollár árfolyamot is.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 32,7 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 6,8 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 41,6 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 6,5 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 45,7 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|46 316,07
|0,1%
|-0,1%
|1,7%
|8,9%
|9,5%
|68,7%
|S&P 500
|6 661,21
|0,3%
|-0,5%
|3,1%
|13,3%
|16,1%
|99,7%
|Nasdaq
|24 611,35
|0,4%
|-0,6%
|5,1%
|17,1%
|23,0%
|117,4%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|45 043,75
|-0,7%
|-1,0%
|5,4%
|12,9%
|13,1%
|91,4%
|Hang Seng
|26 622,88
|1,9%
|1,1%
|6,2%
|32,7%
|29,0%
|14,4%
|CSI 300
|4 620,05
|1,5%
|2,2%
|2,7%
|17,4%
|24,7%
|0,6%
|Európai részvényindexek
|DAX
|23 745,06
|0,0%
|0,9%
|-0,7%
|19,3%
|21,9%
|85,1%
|CAC
|7 880,87
|0,1%
|0,6%
|2,3%
|6,8%
|1,1%
|63,1%
|FTSE
|9 299,84
|0,2%
|0,8%
|1,2%
|13,8%
|11,8%
|57,7%
|FTSE MIB
|42 554,4
|-0,2%
|0,3%
|0,8%
|24,5%
|22,5%
|123,3%
|IBEX
|15 316,3
|-0,2%
|1,6%
|2,5%
|32,1%
|28,0%
|128,1%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|99 257,44
|0,1%
|0,0%
|-3,2%
|25,1%
|33,2%
|203,7%
|ATX
|4 646,29
|-0,2%
|0,8%
|0,7%
|26,8%
|27,4%
|121,7%
|PX
|2 336,61
|0,3%
|1,4%
|3,0%
|32,7%
|45,1%
|171,0%
|Magyar blue chipek
|OTP
|29 050
|-0,1%
|0,2%
|-1,6%
|33,9%
|52,9%
|212,0%
|Mol
|2 760
|0,7%
|1,5%
|-5,3%
|1,1%
|2,9%
|67,0%
|Richter
|9 725
|-0,5%
|-3,0%
|-5,3%
|-6,5%
|-11,3%
|49,4%
|Magyar Telekom
|1 804
|-0,6%
|-0,9%
|-6,2%
|41,6%
|72,1%
|391,6%
|Nyersanyagok
|WTI
|64,27
|-3,4%
|2,0%
|-0,1%
|-11,3%
|-6,5%
|64,2%
|Brent
|68
|-3,0%
|2,1%
|-0,2%
|-9,0%
|-5,1%
|65,8%
|Arany
|3 824,2
|1,3%
|2,7%
|11,1%
|45,7%
|44,4%
|102,7%
|Devizák
|EURHUF
|391,4250
|0,1%
|0,7%
|-1,4%
|-4,8%
|-1,4%
|7,2%
|USDHUF
|333,6957
|-0,2%
|1,0%
|-1,6%
|-16,0%
|-6,1%
|7,2%
|GBPHUF
|448,1250
|0,1%
|0,6%
|-2,2%
|-9,9%
|-5,8%
|12,0%
|EURUSD
|1,1730
|0,3%
|-0,4%
|0,2%
|13,3%
|4,9%
|0,0%
|USDJPY
|149,5050
|0,0%
|1,1%
|1,8%
|-4,9%
|4,6%
|41,5%
|GBPUSD
|1,3419
|0,1%
|-0,6%
|-0,7%
|7,1%
|0,1%
|4,5%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|114 379
|4,3%
|1,5%
|5,6%
|21,2%
|73,9%
|955,5%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,13
|-0,9%
|-0,1%
|-1,9%
|-9,8%
|10,3%
|540,4%
|10 éves német állampapírhozam
|2,66
|-1,4%
|-1,5%
|-0,6%
|12,7%
|28,8%
|-592,4%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,9
|-0,3%
|0,3%
|-3,8%
|4,2%
|11,1%
|172,7%
