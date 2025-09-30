Gigantikus AI-beruházást jelentett be a Meta

Portfolio AI & Digital Transformation 2025 Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

Michael Intrator, a CoreWeave vezérigazgatója egy interjúban elmondta, hogy a megállapodás részeként a

CoreWeave hozzáférést biztosít a közösségi média óriásnak az Nvidia legújabb GB300 rendszereihez.

A CoreWeave az úgynevezett "neoclouds" vállalatok közé tartozik, amelyek vezető AI chipekhez biztosítanak bérleti hozzáférést. Versenytársai között található a Nebius Group és az Nscale Global Holdings Ltd. A CoreWeave részvényeinek értéke több mint háromszorosára nőtt a márciusi tőzsdei bevezetése óta, mivel a technológiai nagyvállalatok versenye a legfejlettebb AI modellek építésére jelentősen megnövelte a számítási kapacitás iránti keresletet.

A Metával kötött üzlet segít a CoreWeave-nek diverzifikálni üzleti tevékenységét a Microsofttól, amely eddig legnagyobb ügyfelének számított. A szoftvercég a CoreWeave bevételének 71%-át tette ki a júniusban végződő negyedévben. Ez a megállapodás az OpenAI-jal kötött múlt heti többmilliárd dolláros kötelezettségvállalást követi.

Intrator kiemelte:

Amikor megjelentünk az IPO-n, kritikát kaptunk az ügyfélkoncentráció miatt. Ez egyértelműen lépés a diverzifikáció irányába.

A Meta az AI-infrastruktúrára legtöbbet költő vállalatok egyikévé vált, mivel Mark Zuckerberg vezérigazgató jelentős összegeket fektet be az energiába, számítási kapacitásba és tehetségekbe, hogy versenyképes maradjon a gyorsan fejlődő piacon. Áprilisban a Meta közölte, hogy tőkekiadásai idén akár 72 milliárd dollárt is elérhetnek, különös tekintettel az AI-ra és az adatközpontokra, amelyeket a modellek betanítására és futtatására használnak. A neoclouds vállalatok nagyrészt adósságfinanszírozásra támaszkodnak a tőkeigényes AI-infrastruktúrába történő beruházásokhoz.

