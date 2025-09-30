Itt vannak az Opus Global friss számai: nagyot nőtt az energetika eredményessége

Portfolio Investment Day 2025 November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

Az Opus Global portfóliójában a vizsgált időszak során nem történt jelentős átrendeződés, így a konszolidált pénzügyi eredmények jól összehasonlíthatók a megelőző időszakkal – közölte a cég, melynél az elmúlt évek kifejezetten a konszolidációról szóltak. 2024 végén az ipari szegmensből kikerült a Wamsler, így az gyakorlatilag építőipari üzletággá változott, az élelmiszeripari szegmensből pedig a Csabatáj Zrt. került ki a portfóliótisztítás jegyében.

Csökkenő bevételekről és eredményről számolt be az Opus Global 2025 második negyedévére ma reggel közzétett gyorsjelentésében, a társaság működésében leginkább figyelt eredményességi mutató, az EBITDA-marzs javulni tudott.

A főbb eredménysorok negyedéves alakulása (mrd Ft) 2Q 24 2Q 25 változás (év/év) összes működési bevétel 156801,6 121008,7 -22,8% EBITDA 22907,8 21355,4 -6,8% EBITDA-marzs 14,6% 17,6% +3,0pp adózott eredmény 9418,7 8036,3 -14,7% teljes átfogó jövedelem 9404,1 7557,7 -19,6% Forrás: Opus, Portfolio

Az első félévet tekintve is jelentősen csökkent a működési bevétel az egy évvel korábbi szintről, viszont a költségek erőteljesebben estek, mint a bevételek, így az első félévben végső soron növekedett a cégcsoport EBITDA-ja. A cég ezt az árkonszolidációval, az energia-és alapanyagárak csökkenésével, valamint az infláció mérséklődésével magyarázza.

A főbb eredménysorok féléves alakulása (mrd Ft) 1H 2024 1H 2025 változás (év/év) összes működési bevétel 300,8 246,2 -18,2% EBITDA 47,6 54,0 13,5% EBITDA-marzs 15,8% 21,9% +6,1pp adózott eredmény 20,6 21,2 2,8% teljes átfogó jövedelem 21,3 19,4 -9,0% Forrás: Opus, Portfolio

A negyedév főbb számai

A második negyedévben 121 milliárd forintos működési bevételt ért el az Opus Global, ami 23 százalékos visszaesés a tavalyi második negyedévhez képest.

Az EBITDA kisebb mértékben, 7 százalékkal esett, 21,4 milliárd forintra.

Ennek köszönhetően

az EBITDA-marzs 3 százalékponttal javult, 17,6 százalékra.

Az adózott eredmény 15 százalékkal, a teljes átfogó jövedelem pedig 20 százalékkal csökkent, utóbbi 7,6 milliárd forintot ért el.

A készpénzállomány 10 százalékkal csökkent a félév végére az évvégi szinthez képest, viszont a rövid lejáratú kötelezettségek is csökkentek. Eközben az EBITDA növekvő tendenciát mutat, így az eladósodottságot mérő nettó hitelállomány/EBITDA mutató csökkent.

Így teljesítettek a különböző üzletágak

A négy nagy üzletág közül az építőiparnál a bevételek több mint 30 százalékkal zuhantak a második negyedévben az egy évvel korábbi szintről a hazai építőipar általános gyengélkedése közepette, viszont a működési költségek az árbevételnél nagyobb mértékben csökkentek, így az EBITDA közel stagnált év/év alapon.

Az élelmiszeriparban a kedvezőtlen nemzetközi, és hazai folyamatok miatt nem lehetett a költségek növekedését az árakban érvényesíteni, ami jelentősen nehezítette a gazdálkodást – közölte a cég. A második negyedévben a szegmens bevétele közel a bázisidőszakinak megfelelően alakult, az EBITDA viszont a negyedévre esett.

Az energetika szegmens bevétele csökkent a második negyedévben, viszont a költségcsökkentési intézkedéseknek köszönhetően az EBITDA több mint 40 százalékkal nőtt, így az építőipar mellett a cég másik fő profit drivere.

A bevételben a legkisebb súlyú turizmus területén az újra nyíló szállodák miatt egyszeri költségtételek is befolyásolták az időszakot, viszont nőtt az árbevétel, így pozitív eredményt értek el EBITDA és nettó profit szinten is – tette hozzá a cég. Az üzletág bevétele közel 18 százalékkal emelkedett a második negyedévben az egy évvel korábbi szintről, míg az EBITDA 4 százalékkal nőtt.

Mit mond a menedzsment?

Büszkék lehetünk arra, hogy a háborúkkal sújtott kedvezőtlen gazdasági környezetben évről-évre egyre magasabb profitot érünk el. Ennek kulcsfontosságú eleme a hatékonyság, de nem dőlhetünk hátra, a szervezet racionalizálásán folyamatosan dolgozunk, hiszen ennek az eredményei jól látszanak az első hat havi számainkon. Az elmúlt évek megmutatták, hogy olyan cég vagyunk, amiben érdemes hosszabb távon gondolkodni

– hangsúlyozza az eredménybeszámoló kapcsán Lélfai Koppány, a társaság vezérigazgatója.

Az árfolyam

Az Opus árfolyama idén 10 százalékot emelkedett, amivel alulteljesítő a magyar tőzsdén, miután a BUX mintegy 25 százalékot erősödött az év eleje óta.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A cég külön közleményben közölte, hogy a saját részvény vásárlások a napi tőzsdei kereskedés keretében tovább folytatódnak. Az Opus április 8-án hirdette meg aktuális sajátrészvény-vásárlási programját, amelynek keretösszege 8 milliárd forint volt és legkésőbb 2026. április 30-ig tart, de szeptember elején átmenetileg leállította a cég, a gyorsjelentés közzétételéig.

