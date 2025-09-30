Itt vannak az Opus Global friss számai: nagyot nőtt az energetika eredményessége

Az Opus Global portfóliójában a vizsgált időszak során nem történt jelentős átrendeződés, így a konszolidált pénzügyi eredmények jól összehasonlíthatók a megelőző időszakkal – közölte a cég, melynél az elmúlt évek kifejezetten a konszolidációról szóltak. 2024 végén az ipari szegmensből kikerült a Wamsler, így az gyakorlatilag építőipari üzletággá változott, az élelmiszeripari szegmensből pedig a Csabatáj Zrt. került ki a portfóliótisztítás jegyében.
Csökkenő bevételekről és eredményről számolt be az Opus Global 2025 második negyedévére ma reggel közzétett gyorsjelentésében, a társaság működésében leginkább figyelt eredményességi mutató, az EBITDA-marzs javulni tudott.
|A főbb eredménysorok negyedéves alakulása (mrd Ft)
|2Q 24
|2Q 25
|változás (év/év)
|összes működési bevétel
|156801,6
|121008,7
|-22,8%
|EBITDA
|22907,8
|21355,4
|-6,8%
|EBITDA-marzs
|14,6%
|17,6%
|+3,0pp
|adózott eredmény
|9418,7
|8036,3
|-14,7%
|teljes átfogó jövedelem
|9404,1
|7557,7
|-19,6%
|Forrás: Opus, Portfolio
Az első félévet tekintve is jelentősen csökkent a működési bevétel az egy évvel korábbi szintről, viszont a költségek erőteljesebben estek, mint a bevételek, így az első félévben végső soron növekedett a cégcsoport EBITDA-ja. A cég ezt az árkonszolidációval, az energia-és alapanyagárak csökkenésével, valamint az infláció mérséklődésével magyarázza.
|A főbb eredménysorok féléves alakulása (mrd Ft)
|1H 2024
|1H 2025
|változás (év/év)
|összes működési bevétel
|300,8
|246,2
|-18,2%
|EBITDA
|47,6
|54,0
|13,5%
|EBITDA-marzs
|15,8%
|21,9%
|+6,1pp
|adózott eredmény
|20,6
|21,2
|2,8%
|teljes átfogó jövedelem
|21,3
|19,4
|-9,0%
|Forrás: Opus, Portfolio
A negyedév főbb számai
A második negyedévben 121 milliárd forintos működési bevételt ért el az Opus Global, ami 23 százalékos visszaesés a tavalyi második negyedévhez képest.
Az EBITDA kisebb mértékben, 7 százalékkal esett, 21,4 milliárd forintra.
Ennek köszönhetően
az EBITDA-marzs 3 százalékponttal javult, 17,6 százalékra.
Az adózott eredmény 15 százalékkal, a teljes átfogó jövedelem pedig 20 százalékkal csökkent, utóbbi 7,6 milliárd forintot ért el.
A készpénzállomány 10 százalékkal csökkent a félév végére az évvégi szinthez képest, viszont a rövid lejáratú kötelezettségek is csökkentek. Eközben az EBITDA növekvő tendenciát mutat, így az eladósodottságot mérő nettó hitelállomány/EBITDA mutató csökkent.
Így teljesítettek a különböző üzletágak
A négy nagy üzletág közül az építőiparnál a bevételek több mint 30 százalékkal zuhantak a második negyedévben az egy évvel korábbi szintről a hazai építőipar általános gyengélkedése közepette, viszont a működési költségek az árbevételnél nagyobb mértékben csökkentek, így az EBITDA közel stagnált év/év alapon.
Az élelmiszeriparban a kedvezőtlen nemzetközi, és hazai folyamatok miatt nem lehetett a költségek növekedését az árakban érvényesíteni, ami jelentősen nehezítette a gazdálkodást – közölte a cég. A második negyedévben a szegmens bevétele közel a bázisidőszakinak megfelelően alakult, az EBITDA viszont a negyedévre esett.
Az energetika szegmens bevétele csökkent a második negyedévben, viszont a költségcsökkentési intézkedéseknek köszönhetően az EBITDA több mint 40 százalékkal nőtt, így az építőipar mellett a cég másik fő profit drivere.
A bevételben a legkisebb súlyú turizmus területén az újra nyíló szállodák miatt egyszeri költségtételek is befolyásolták az időszakot, viszont nőtt az árbevétel, így pozitív eredményt értek el EBITDA és nettó profit szinten is – tette hozzá a cég. Az üzletág bevétele közel 18 százalékkal emelkedett a második negyedévben az egy évvel korábbi szintről, míg az EBITDA 4 százalékkal nőtt.
Mit mond a menedzsment?
Büszkék lehetünk arra, hogy a háborúkkal sújtott kedvezőtlen gazdasági környezetben évről-évre egyre magasabb profitot érünk el. Ennek kulcsfontosságú eleme a hatékonyság, de nem dőlhetünk hátra, a szervezet racionalizálásán folyamatosan dolgozunk, hiszen ennek az eredményei jól látszanak az első hat havi számainkon. Az elmúlt évek megmutatták, hogy olyan cég vagyunk, amiben érdemes hosszabb távon gondolkodni
– hangsúlyozza az eredménybeszámoló kapcsán Lélfai Koppány, a társaság vezérigazgatója.
Az árfolyam
Az Opus árfolyama idén 10 százalékot emelkedett, amivel alulteljesítő a magyar tőzsdén, miután a BUX mintegy 25 százalékot erősödött az év eleje óta.
A cég külön közleményben közölte, hogy a saját részvény vásárlások a napi tőzsdei kereskedés keretében tovább folytatódnak. Az Opus április 8-án hirdette meg aktuális sajátrészvény-vásárlási programját, amelynek keretösszege 8 milliárd forint volt és legkésőbb 2026. április 30-ig tart, de szeptember elején átmenetileg leállította a cég, a gyorsjelentés közzétételéig.
Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Amerika döntése elhozhatja a fordulatot: Moszkvában is megijedtek a fejleményektől
Ezzel komoly veszélyben lehet az orosz hátország.
Szárnyra keltek a Generalival kapcsolatos pletykák, cáfolnak a CIB anyabankjánál
Továbbra is kimaradnának a "vadnyugatból".
Rekordméretű osztalékot ígértek a bankrészvényeseknek, ha elfogadják az ellenséges felvásárlási ajánlatot
Újabb fegyvert vetett be a siker érdekében a BBVA.
Hódít az új tőkeprogram: így kaphatnak újra lendületet a hazai vállalatok
A Demján Sándor Tőkeprogram más fejlesztések önerejének biztosítására is felhasználható.
Nehéz gazdasági körülmények között navigál a Gloster
Közzétette első féléves számait a cég.
Kiderült: távozhat Trump egyik legfontosabb embere, ez komoly változást hoz Ukrajnában is
Az időpontról is tudni.
Bod Péter Ákos: Magyarországon népbetegség a fiskális alkoholizmus?
A Corvinus professzorának cikke.
Új lakossági állampapírok érkeznek októbertől. Érdemes sietnie a befektetőknek?
Új lakossági állampapírok forgalmazása indul el októbertől, ezzel párhuzamosan számos jelenleg elérhető befektetés forgalmazása lezárul. Ráadásul nem csak a szokásos sorozatcserékről van
Olcsó kacatból high-tech ipar
USA Innovates, China Replicates, Europe Regulates - szól a régi mantra. Sokan még ma is igaznak tartják, hogy Kína csak lopja a technológiát, másolja a... The post Olcsó kacatból high-tech ipar a
A Vaslady ébredése
Batman, Spiderman, Iron Lady. Mintha Thatcher valami szuperhős lenne a Marvel univerzumból, akinek az a szuperereje, hogy soha "nem hátrál meg". Meg azt mondja: "ha a mértéktelen [állami] költek
Agrárgazdaság átadása: a generációváltás és a vagyontervezés kulcsa az agráriumban
Az agrárgazdaság átadása az elmúlt években az agrárium egyik legaktuálisabb kérdésévé vált. A rendszerváltás idején önálló gazdálkodóvá vált generáció mára elérte vagy hamarosan
Clorox Company - elemzés
Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C
A kertészkedés egészséges, és nem csak a friss zöldségek miatt
Friss kutatások szerint már heti két és fél óra kertészkedés is elegendő lehet ahhoz, hogy csökkentsük a túlsúly, a magas vérnyomás, a cukorbetegség és más egészs
Magyar ingatlanpiac: hórukk országban mérsékelt verseny
A héten Zsolt pihenőt kapott, Balázs és Ádám pedig Tibor Dávid Masterplast CEO-val beszélgetett a magyar ingatlanpiac évtizedes kérdéseiről. Dögunalmas szakmai adásunkban szó lesz a... The p
Külföldre költözés matematikája
Hamarosan itt a választás, ilyenkor sokan szokták megfogadni, hogy valamilyen eredmény esetén emigrálnak. Ezeket általában nem kell komolyan venni, valószínűleg üres lenne az ország, ha tényl
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Nagy ütést vinne be az oroszoknak von der Leyen: a magyar gazdaság is megérezheti?
Bekeményít az EU elnöke?
A magyar mezőgazdaság életben maradása múlik ezen: víz nélkül nem fog menni
Túl sok függ az időjárás szeszélyeitől.
Ismét téma a nyugdíjemelés: kik kaphatnának sokkal többet havonta?
Mi az a minimálnyugdíj, és hogy lehetne hatékonyan alkalmazni?