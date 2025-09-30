Jönnek a fontos adatok - Mi történik ma a piacokon?

A mai nap már gazdasági események szempontjából is eseménydúsabb lesz: a német kiskereskedelmi- és inflációs adatok hozhatnak mozgást a piacokra.
Rekordbevétel, és brutális pénzégetés a ChatGPT fejlesztőjénél
Az OpenAI jelentős bevételnövekedést könyvelhetett el 2025 első hat hónapjában.
Emelkedhet Európa
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalékkal került feljebb, a S&P 500 0,3 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 0,4 százalék pluszban fejezte be a napot.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel emelkedés látszik, a Nikkei 0,12 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 0,3 százalékos pluszban van, míg a CSI 300 0,13 százalékkal került feljebb.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,58 százalékot emelkedhet, a CAC 0,04 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,54 százalékkal kerülhet feljebb.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,05 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,03 százalékot eshet.
Mi várható makro fronton?
Ma aztán beindul az élet a magyar gazdaságban is, a KSH a külkereskedelem és az ipari termelői árak legfrissebb statisztikáit publikálja, melyek azonban várhatóan nem okoznak majd komoly piaci reakciót. Kínában fontos szeptemberi konjunktúraindex érkezik hajnalban, emellett a német kiskereskedelem adatát lesz érdemes fél szemmel nézni. A franciák és a németek már a szeptemberi előzetes inflációs adatokat is közlik, melyek már akár megmozgathatják az euró-dollár árfolyamot is.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 32,7 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 6,8 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 41,6 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 6,5 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 45,7 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|46 316,07
|0,1%
|-0,1%
|1,7%
|8,9%
|9,5%
|68,7%
|S&P 500
|6 661,21
|0,3%
|-0,5%
|3,1%
|13,3%
|16,1%
|99,7%
|Nasdaq
|24 611,35
|0,4%
|-0,6%
|5,1%
|17,1%
|23,0%
|117,4%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|45 043,75
|-0,7%
|-1,0%
|5,4%
|12,9%
|13,1%
|91,4%
|Hang Seng
|26 622,88
|1,9%
|1,1%
|6,2%
|32,7%
|29,0%
|14,4%
|CSI 300
|4 620,05
|1,5%
|2,2%
|2,7%
|17,4%
|24,7%
|0,6%
|Európai részvényindexek
|DAX
|23 745,06
|0,0%
|0,9%
|-0,7%
|19,3%
|21,9%
|85,1%
|CAC
|7 880,87
|0,1%
|0,6%
|2,3%
|6,8%
|1,1%
|63,1%
|FTSE
|9 299,84
|0,2%
|0,8%
|1,2%
|13,8%
|11,8%
|57,7%
|FTSE MIB
|42 554,4
|-0,2%
|0,3%
|0,8%
|24,5%
|22,5%
|123,3%
|IBEX
|15 316,3
|-0,2%
|1,6%
|2,5%
|32,1%
|28,0%
|128,1%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|99 257,44
|0,1%
|0,0%
|-3,2%
|25,1%
|33,2%
|203,7%
|ATX
|4 646,29
|-0,2%
|0,8%
|0,7%
|26,8%
|27,4%
|121,7%
|PX
|2 336,61
|0,3%
|1,4%
|3,0%
|32,7%
|45,1%
|171,0%
|Magyar blue chipek
|OTP
|29 050
|-0,1%
|0,2%
|-1,6%
|33,9%
|52,9%
|212,0%
|Mol
|2 760
|0,7%
|1,5%
|-5,3%
|1,1%
|2,9%
|67,0%
|Richter
|9 725
|-0,5%
|-3,0%
|-5,3%
|-6,5%
|-11,3%
|49,4%
|Magyar Telekom
|1 804
|-0,6%
|-0,9%
|-6,2%
|41,6%
|72,1%
|391,6%
|Nyersanyagok
|WTI
|64,27
|-3,4%
|2,0%
|-0,1%
|-11,3%
|-6,5%
|64,2%
|Brent
|68
|-3,0%
|2,1%
|-0,2%
|-9,0%
|-5,1%
|65,8%
|Arany
|3 824,2
|1,3%
|2,7%
|11,1%
|45,7%
|44,4%
|102,7%
|Devizák
|EURHUF
|391,4250
|0,1%
|0,7%
|-1,4%
|-4,8%
|-1,4%
|7,2%
|USDHUF
|333,6957
|-0,2%
|1,0%
|-1,6%
|-16,0%
|-6,1%
|7,2%
|GBPHUF
|448,1250
|0,1%
|0,6%
|-2,2%
|-9,9%
|-5,8%
|12,0%
|EURUSD
|1,1730
|0,3%
|-0,4%
|0,2%
|13,3%
|4,9%
|0,0%
|USDJPY
|149,5050
|0,0%
|1,1%
|1,8%
|-4,9%
|4,6%
|41,5%
|GBPUSD
|1,3419
|0,1%
|-0,6%
|-0,7%
|7,1%
|0,1%
|4,5%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|114 379
|4,3%
|1,5%
|5,6%
|21,2%
|73,9%
|955,5%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,13
|-0,9%
|-0,1%
|-1,9%
|-9,8%
|10,3%
|540,4%
|10 éves német állampapírhozam
|2,66
|-1,4%
|-1,5%
|-0,6%
|12,7%
|28,8%
|-592,4%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,9
|-0,3%
|0,3%
|-3,8%
|4,2%
|11,1%
|172,7%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Anton Petrus
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Amerika döntése elhozhatja a fordulatot: Moszkvában is megijedtek a fejleményektől
Ezzel komoly veszélyben lehet az orosz hátország.
Szárnyra keltek a Generalival kapcsolatos pletykák, cáfolnak a CIB anyabankjánál
Továbbra is kimaradnának a "vadnyugatból".
Rekordméretű osztalékot ígértek a bankrészvényeseknek, ha elfogadják az ellenséges felvásárlási ajánlatot
Újabb fegyvert vetett be a siker érdekében a BBVA.
Hódít az új tőkeprogram: így kaphatnak újra lendületet a hazai vállalatok
A Demján Sándor Tőkeprogram más fejlesztések önerejének biztosítására is felhasználható.
Nehéz gazdasági körülmények között navigál a Gloster
Közzétette első féléves számait a cég.
Kiderült: távozhat Trump egyik legfontosabb embere, ez komoly változást hoz Ukrajnában is
Az időpontról is tudni.
Bod Péter Ákos: Magyarországon népbetegség a fiskális alkoholizmus?
A Corvinus professzorának cikke.
Új lakossági állampapírok érkeznek októbertől. Érdemes sietnie a befektetőknek?
Új lakossági állampapírok forgalmazása indul el októbertől, ezzel párhuzamosan számos jelenleg elérhető befektetés forgalmazása lezárul. Ráadásul nem csak a szokásos sorozatcserékről van
Olcsó kacatból high-tech ipar
USA Innovates, China Replicates, Europe Regulates - szól a régi mantra. Sokan még ma is igaznak tartják, hogy Kína csak lopja a technológiát, másolja a... The post Olcsó kacatból high-tech ipar a
A Vaslady ébredése
Batman, Spiderman, Iron Lady. Mintha Thatcher valami szuperhős lenne a Marvel univerzumból, akinek az a szuperereje, hogy soha "nem hátrál meg". Meg azt mondja: "ha a mértéktelen [állami] költek
Agrárgazdaság átadása: a generációváltás és a vagyontervezés kulcsa az agráriumban
Az agrárgazdaság átadása az elmúlt években az agrárium egyik legaktuálisabb kérdésévé vált. A rendszerváltás idején önálló gazdálkodóvá vált generáció mára elérte vagy hamarosan
Clorox Company - elemzés
Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C
A kertészkedés egészséges, és nem csak a friss zöldségek miatt
Friss kutatások szerint már heti két és fél óra kertészkedés is elegendő lehet ahhoz, hogy csökkentsük a túlsúly, a magas vérnyomás, a cukorbetegség és más egészs
Magyar ingatlanpiac: hórukk országban mérsékelt verseny
A héten Zsolt pihenőt kapott, Balázs és Ádám pedig Tibor Dávid Masterplast CEO-val beszélgetett a magyar ingatlanpiac évtizedes kérdéseiről. Dögunalmas szakmai adásunkban szó lesz a... The p
Külföldre költözés matematikája
Hamarosan itt a választás, ilyenkor sokan szokták megfogadni, hogy valamilyen eredmény esetén emigrálnak. Ezeket általában nem kell komolyan venni, valószínűleg üres lenne az ország, ha tényl
Nagy ütést vinne be az oroszoknak von der Leyen: a magyar gazdaság is megérezheti?
Bekeményít az EU elnöke?
A magyar mezőgazdaság életben maradása múlik ezen: víz nélkül nem fog menni
Túl sok függ az időjárás szeszélyeitől.
Ismét téma a nyugdíjemelés: kik kaphatnának sokkal többet havonta?
Mi az a minimálnyugdíj, és hogy lehetne hatékonyan alkalmazni?
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.