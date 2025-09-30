  • Megjelenítés
Jönnek a fontos adatok - Mi történik ma a piacokon?
Jönnek a fontos adatok - Mi történik ma a piacokon?

Portfolio
Többnyire pozitív hangulatban indult a nap ma reggel Ázsiában, és Európában is emelkedés jöhet a tőzsdéken, míg a határidős részvényindexek alapján nem várható nagyobb elmozdulás az amerikai tőzsdéken.

A mai nap már gazdasági események szempontjából is eseménydúsabb lesz: a német kiskereskedelmi- és inflációs adatok hozhatnak mozgást a piacokra.
Rekordbevétel, és brutális pénzégetés a ChatGPT fejlesztőjénél

Az OpenAI jelentős bevételnövekedést könyvelhetett el 2025 első hat hónapjában.

Rekordbevétel, és brutális pénzégetés a ChatGPT fejlesztőjénél
Emelkedhet Európa

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalékkal került feljebb, a S&P 500 0,3 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 0,4 százalék pluszban fejezte be a napot.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel emelkedés látszik, a Nikkei 0,12 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 0,3 százalékos pluszban van, míg a CSI 300 0,13 százalékkal került feljebb.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,58 százalékot emelkedhet, a CAC 0,04 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,54 százalékkal kerülhet feljebb.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,05 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,03 százalékot eshet.

Mi várható makro fronton?

Ma aztán beindul az élet a magyar gazdaságban is, a KSH a külkereskedelem és az ipari termelői árak legfrissebb statisztikáit publikálja, melyek azonban várhatóan nem okoznak majd komoly piaci reakciót. Kínában fontos szeptemberi konjunktúraindex érkezik hajnalban, emellett a német kiskereskedelem adatát lesz érdemes fél szemmel nézni. A franciák és a németek már a szeptemberi előzetes inflációs adatokat is közlik, melyek már akár megmozgathatják az euró-dollár árfolyamot is.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 32,7 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 6,8 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 41,6 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 6,5 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 45,7 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 46 316,07 0,1% -0,1% 1,7% 8,9% 9,5% 68,7%
S&P 500 6 661,21 0,3% -0,5% 3,1% 13,3% 16,1% 99,7%
Nasdaq 24 611,35 0,4% -0,6% 5,1% 17,1% 23,0% 117,4%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 45 043,75 -0,7% -1,0% 5,4% 12,9% 13,1% 91,4%
Hang Seng 26 622,88 1,9% 1,1% 6,2% 32,7% 29,0% 14,4%
CSI 300 4 620,05 1,5% 2,2% 2,7% 17,4% 24,7% 0,6%
Európai részvényindexek              
DAX 23 745,06 0,0% 0,9% -0,7% 19,3% 21,9% 85,1%
CAC 7 880,87 0,1% 0,6% 2,3% 6,8% 1,1% 63,1%
FTSE 9 299,84 0,2% 0,8% 1,2% 13,8% 11,8% 57,7%
FTSE MIB 42 554,4 -0,2% 0,3% 0,8% 24,5% 22,5% 123,3%
IBEX 15 316,3 -0,2% 1,6% 2,5% 32,1% 28,0% 128,1%
Régiós részvényindexek              
BUX 99 257,44 0,1% 0,0% -3,2% 25,1% 33,2% 203,7%
ATX 4 646,29 -0,2% 0,8% 0,7% 26,8% 27,4% 121,7%
PX 2 336,61 0,3% 1,4% 3,0% 32,7% 45,1% 171,0%
Magyar blue chipek              
OTP 29 050 -0,1% 0,2% -1,6% 33,9% 52,9% 212,0%
Mol 2 760 0,7% 1,5% -5,3% 1,1% 2,9% 67,0%
Richter 9 725 -0,5% -3,0% -5,3% -6,5% -11,3% 49,4%
Magyar Telekom 1 804 -0,6% -0,9% -6,2% 41,6% 72,1% 391,6%
Nyersanyagok              
WTI 64,27 -3,4% 2,0% -0,1% -11,3% -6,5% 64,2%
Brent 68 -3,0% 2,1% -0,2% -9,0% -5,1% 65,8%
Arany 3 824,2 1,3% 2,7% 11,1% 45,7% 44,4% 102,7%
Devizák              
EURHUF 391,4250 0,1% 0,7% -1,4% -4,8% -1,4% 7,2%
USDHUF 333,6957 -0,2% 1,0% -1,6% -16,0% -6,1% 7,2%
GBPHUF 448,1250 0,1% 0,6% -2,2% -9,9% -5,8% 12,0%
EURUSD 1,1730 0,3% -0,4% 0,2% 13,3% 4,9% 0,0%
USDJPY 149,5050 0,0% 1,1% 1,8% -4,9% 4,6% 41,5%
GBPUSD 1,3419 0,1% -0,6% -0,7% 7,1% 0,1% 4,5%
Kriptovaluták              
Bitcoin 114 379 4,3% 1,5% 5,6% 21,2% 73,9% 955,5%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,13 -0,9% -0,1% -1,9% -9,8% 10,3% 540,4%
10 éves német állampapírhozam 2,66 -1,4% -1,5% -0,6% 12,7% 28,8% -592,4%
10 éves magyar állampapírhozam 6,9 -0,3% 0,3% -3,8% 4,2% 11,1% 172,7%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
