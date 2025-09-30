  • Megjelenítés
Két jogvesztő határidőre is figyelmeztet a NAV
MTI
Most, a keddi napon még visszaigényelhetik a külföldön megfizetett áfát a hazai vállalkozások, ugyancsak szeptember 30-ig regisztrálhatnak a NAV-nál azok a civil szervezetek, amelyek 2026-tól szeretnének 1 százalékos szja-felajánlásokat fogadni. Mindkét határidő jogvesztő - figyelmeztetett a Nemzeti Adó- és Vámhatóság (NAV).

A magyar vállalkozások a más uniós tagállamban vásárolt áruk, szolgáltatások áfatartalmát, közvetlenül a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól (NAV) igényelhetik vissza, nem kell a beszerzés országában regisztrálniuk vagy adószámot igényelniük. A gazdálkodóknak a 25ELEKAFA jelű űrlapot kell a NAV-hoz benyújtaniuk, a formailag és tartalmilag megfelelő kérelmet a hivatal automatikusan megküldi a visszatérítés tagállamának.

Tavaly szeptember 30-ig mintegy 31 ezer magyar áfa-visszatérítési kérelmet továbbított a NAV az érintett tagállamokhoz.

Azoknak a civil szervezeteknek pedig, amelyek 2026-tól igényt tartanak a magánszemélyek 1 százalékos felajánlásaira, és korábban még nem regisztráltak,

a 25EGYREG jelű adatlapot kell beadniuk a NAV-hoz szeptember 30-ig.

A regisztráció visszavonásig érvényes, ezért aki már regisztrált civil kedvezményezett, annak nem kell újra benyújtania EGYREG-adatlapot. A 2025-ben érvényes regisztrációval rendelkező civil kedvezményezettek listája a NAV honlapján található - tette hozzá az adóhatóság.

