Kijött a kormány javaslata az online pénzügyi értékesítés új szabályairól

A javaslat indoklásából kiderül, hogy 2023 novemberében az Európai Parlament és a Tanács elfogadta a fogyasztói pénzügyi szolgáltatások távértékesítéssel történő forgalmazásról szóló (2002/65/EK) irányelv hatályon kívül helyezéséről és a 2011/83/EU irányelvnek a távollévők között kötött pénzügyi szolgáltatási szerződésekkel történő módosításáról szóló (EU) 2023/2673 irányelvet.
Leszögezték: ahhoz, hogy a fogyasztók a pénzügyi szférában távollévők számára kínált szolgáltatásokat vegyenek igénybe, a fogyasztói bizalom további erősítésére van szükség. A bizalom erősítésének egyik eszköze a fogyasztóvédelem magas szintű biztosítása.
A javaslat ennek érdekében a
ktualizálja és korszerűsíti a távollevők között kötött pénzügyi szolgáltatási szerződésekre vonatkozó jogi keretrendszert.
A javaslat szerint az uniós, vagy hazai pénzügyi ágazati szabály hiányában a javaslat szabályai alkalmazandók a távollévők között kötött pénzügyi szerződések távértékesítése során.
A javaslat célja a meglévő jogi keret egyszerűsítése és korszerűsítése is, a pénzügyi szolgáltatói szféra fogyasztóit megillető jogok szélesítése az egyes fogyasztói jogoknak a távollevők között kötött pénzügyi szolgáltatási szerződésekre történő kiterjesztésével.
Bár az általános hatályú szerződések szabályozása és a pénzügyi szolgáltatási szerződések szabályozása között a komplementaritás biztosított, ugyanakkor bizonyos, általános (nem pénzügyi jellegű) szabályok alkalmazása nem szükséges a pénzügyi ágazatra, azok sajátos jellege okán.
A javaslat
- a fogyasztók új digitális környezetben történő magasabb szintű védelmére,
- a szükségtelen fogyasztói és szolgáltatói terhek csökkentésére,
- valamint a határokon átnyúló szolgáltatások nyújtásának elősegítése érdekében a pénzügyi szolgáltatók közötti egyenlő versenyfeltételek biztosítására törekszik.
A szolgáltatók és a fogyasztók közötti jogviták rendezése továbbra is a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényben foglalt eljárás szerint történik. A jogviták rendezésére nyitva áll a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét ellátó Magyar Nemzeti Bank mellett működő Pénzügyi Békéltető Testület eljárása, amely ellátja a pénzügyi fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezését. A javaslat rendelkezéseinek szolgáltatói oldalon történő maradéktalan betartatása a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét ellátó jogkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank feladata.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Háborús szükségállapot: Donald Trump bármelyik pillanatban katonai támadást indíthat?
A rendelet célja a területi szuverenitás védelme.
Mérgesedik a viszony Budapest és Kijev közt: az ukránok súlyos dologgal vádolják Magyarországot
Egy kontextusból kiragadott idézet okoz feszültséget.
Végre kiderült, mi az oroszok célja a Dnyipropetrovszkban
Vége a találgatásoknak.
30 éve nem látott fordulatot hozott a modern kori aranyláz
A számok azonban nem pont azt üzenik, amire az ember gondolna.
Trükközés az orosz gázzal: Törökország lehet az EU leválási tervének gyenge pontja
Nehéz feladat elé néz az EU.
Ellenségével egyezkedett Amerika: ez volt a cél, ami felülírta a robbanékony feszültséget
A Trump-adminisztráció egyik legfőbb prioritása.
Ellentmondásos jelentések érkeznek a frontról: váratlan fordulat Pokrovszknál
Ukrán elemzők tették közzé a legfrissebb beszámolót.
Tőkebevonás vagy hitel? Egyre több kkv keresi a megfelelő finanszírozási formát
Szegeden ismegrendezésre került a KAVOSZ és a Portfolio közös roadshowja.
A mesterséges intelligencia vegánjai
Az MI-veganizmus egy új társadalmi mozgalom, amely etikai, környezeti és jóléti megfontolásokból tudatosan korlátozza a mesterséges intelligencia használatát.
Új lakossági állampapírok érkeznek októbertől. Érdemes sietnie a befektetőknek?
Új lakossági állampapírok forgalmazása indul el októbertől, ezzel párhuzamosan számos jelenleg elérhető befektetés forgalmazása lezárul. Ráadásul nem csak a szokásos sorozatcserékről van
Olcsó kacatból high-tech ipar
USA Innovates, China Replicates, Europe Regulates - szól a régi mantra. Sokan még ma is igaznak tartják, hogy Kína csak lopja a technológiát, másolja a... The post Olcsó kacatból high-tech ipar a
A Vaslady ébredése
Batman, Spiderman, Iron Lady. Mintha Thatcher valami szuperhős lenne a Marvel univerzumból, akinek az a szuperereje, hogy soha "nem hátrál meg". Meg azt mondja: "ha a mértéktelen [állami] költek
Clorox Company - elemzés
Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C
A kertészkedés egészséges, és nem csak a friss zöldségek miatt
Friss kutatások szerint már heti két és fél óra kertészkedés is elegendő lehet ahhoz, hogy csökkentsük a túlsúly, a magas vérnyomás, a cukorbetegség és más egészs
Agrárgazdaság átadása: a generációváltás és a vagyontervezés kulcsa az agráriumban
Az agrárgazdaság átadása az elmúlt években az agrárium egyik legaktuálisabb kérdésévé vált. A rendszerváltás idején önálló gazdálkodóvá vált generáció mára elérte vagy hamarosan
Magyar ingatlanpiac: hórukk országban mérsékelt verseny
A héten Zsolt pihenőt kapott, Balázs és Ádám pedig Tibor Dávid Masterplast CEO-val beszélgetett a magyar ingatlanpiac évtizedes kérdéseiről. Dögunalmas szakmai adásunkban szó lesz a... The p
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Nagy ütést vinne be az oroszoknak von der Leyen: a magyar gazdaság is megérezheti?
Bekeményít az EU elnöke?
A magyar mezőgazdaság életben maradása múlik ezen: víz nélkül nem fog menni
Túl sok függ az időjárás szeszélyeitől.
Ismét téma a nyugdíjemelés: kik kaphatnának sokkal többet havonta?
Mi az a minimálnyugdíj, és hogy lehetne hatékonyan alkalmazni?