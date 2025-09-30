  • Megjelenítés
Kijött a kormány javaslata az online pénzügyi értékesítés új szabályairól
Üzlet

Kijött a kormány javaslata az online pénzügyi értékesítés új szabályairól

Portfolio
A kormány társadalmi egyeztetésre bocsátott egy javaslatot az online pénzügyi értékesítésről, amely a hazai szabályozást hozza összhangba a közösségi EU-s irányelvvel, biztosítva az annak való megfelelést.

A javaslat indoklásából kiderül, hogy 2023 novemberében az Európai Parlament és a Tanács elfogadta a fogyasztói pénzügyi szolgáltatások távértékesítéssel történő forgalmazásról szóló (2002/65/EK) irányelv hatályon kívül helyezéséről és a 2011/83/EU irányelvnek a távollévők között kötött pénzügyi szolgáltatási szerződésekkel történő módosításáról szóló (EU) 2023/2673 irányelvet.

Leszögezték: ahhoz, hogy a fogyasztók a pénzügyi szférában távollévők számára kínált szolgáltatásokat vegyenek igénybe, a fogyasztói bizalom további erősítésére van szükség. A bizalom erősítésének egyik eszköze a fogyasztóvédelem magas szintű biztosítása.

A javaslat ennek érdekében a

ktualizálja és korszerűsíti a távollevők között kötött pénzügyi szolgáltatási szerződésekre vonatkozó jogi keretrendszert.

A javaslat szerint az uniós, vagy hazai pénzügyi ágazati szabály hiányában a javaslat szabályai alkalmazandók a távollévők között kötött pénzügyi szerződések távértékesítése során.

A javaslat célja a meglévő jogi keret egyszerűsítése és korszerűsítése is, a pénzügyi szolgáltatói szféra fogyasztóit megillető jogok szélesítése az egyes fogyasztói jogoknak a távollevők között kötött pénzügyi szolgáltatási szerződésekre történő kiterjesztésével.

Bár az általános hatályú szerződések szabályozása és a pénzügyi szolgáltatási szerződések szabályozása között a komplementaritás biztosított, ugyanakkor bizonyos, általános (nem pénzügyi jellegű) szabályok alkalmazása nem szükséges a pénzügyi ágazatra, azok sajátos jellege okán.

A javaslat

  • a fogyasztók új digitális környezetben történő magasabb szintű védelmére,
  • a szükségtelen fogyasztói és szolgáltatói terhek csökkentésére,
  • valamint a határokon átnyúló szolgáltatások nyújtásának elősegítése érdekében a pénzügyi szolgáltatók közötti egyenlő versenyfeltételek biztosítására törekszik.

A szolgáltatók és a fogyasztók közötti jogviták rendezése továbbra is a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényben foglalt eljárás szerint történik. A jogviták rendezésére nyitva áll a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét ellátó Magyar Nemzeti Bank mellett működő Pénzügyi Békéltető Testület eljárása, amely ellátja a pénzügyi fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezését. A javaslat rendelkezéseinek szolgáltatói oldalon történő maradéktalan betartatása a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét ellátó jogkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank feladata.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

